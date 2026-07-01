ПОТЁМКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ПОТЁМКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - советский государственный деятель, дипломат, историк, академик АН СССР (1943).
Сын городского врача Твери П.С. Потёмкина, выслужившего в середине 1890-х годов потомственное дворянство. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1898), затем специализировался в области гебраистики. Редактор газеты «Курьер» (1903), вокруг которой группировались марксисты, одновременно сотрудничал с социал-демократическим по направлению журналом «Правда». Во время Революции 1905-1907 годов участник профсоюзного движения, редактор журнала «Семь дней» (1906).
После Октябрьской революции 1917 года член Коллегии школьной политики, заведующий Отделом съездов Народного комиссариата просвещения РСФСР (1918). Председатель 1-го Всероссийского учительского съезда (1918, Москва). Один из разработчиков реформы общеобразовательной школы (1918), вводившей единую трудовую школу из 2 ступеней. Член РКП(б) (с 1919). В 1919 году начальник политотделов Западного, затем Южного фронтов, председатель выездной сессии Ревтрибунала Южного фронта. В 1920 году начальник политуправления Украинской трудовой армии, затем командир отряда особого назначения, который в ходе советско-польской войны 1920 года участвовал в боях за Киев; осенью член РВС 6-й армии. Заведующий Одесским губернским отделом народного образования (1921).
Член советских репарационных комиссий во Франции (1922-1923), Турции (1923-1924). Генеральный консул СССР в Стамбуле (1924-1926). Советник полномочного представителя СССР в Турции (1927-1929). Полномочный представитель СССР в Греции (1929-1932), Италии (1932-1934), Франции (1934-1937). 1-й заместитель наркома иностранных дел СССР (1937-1940), участник Московских переговоров 1939 года.
Член ЦК ВКП(б) (1939-1946). Нарком просвещения РСФСР (1940-1946). При его участии введена плата за обучение в старших классах средних школ, средних специальных и высших учебных заведениях (1940), открыты школы рабочей и сельской молодёжи (1943-1944), в средних и неполных средних школах крупных городов введено раздельное обучение мальчиков и девочек (1943), образованы школы с углублённым изучением английского, немецкого и французского, а также древних языков (1945-1946), восстановлены аттестаты зрелости и награды золотыми и серебряными медалями для выпускников школ (1946). Один из организаторов и первый президент (1943-1946) АПН РСФСР (с 1966 АПН СССР, с 1991 РАО).
Автор работ по педагогике, истории международных отношений, истории Франции, Парижской коммуны, английского рабочего движения. Главный редактор издания «История дипломатии» (тома 1-3, 1941-1945, Сталинская премия, 1942 и 1946 годов). Собрал коллекцию русской живописи (картины И.Е. Репина, В.А. Серова, К.А. Коровина, Л.В. Туржанского, В.Д. Поленова и других), которую передал в дар Московскому городскому педагогическому институту, носившему в 1946-1960 годы его имя.
Награждён орденом Ленина (1944). Урна с прахом Потёмкина - в Кремлёвской стене на Красной площади.
Сочинения:
Петроний и его роман // Русская мысль. 1900. № 7;
Очерки по культурной истории древнейшего еврейства // Книжки Восхода. 1904. № 6-11.