ПОТЁМКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

ПОТЁМКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - советский государственный дея­тель, ди­пло­мат, ис­то­рик, академик АН СССР (1943).

Сын городского вра­ча Тве­ри П.С. По­тём­ки­на, вы­слу­жив­ше­го в середине 1890-х годов по­томственное дво­рян­ст­во. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факуль­тет Московского университета (1898), за­тем спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся в об­лас­ти геб­раи­сти­ки. Ре­дак­тор газеты «Курь­ер» (1903), во­круг ко­то­рой груп­пи­ро­ва­лись мар­ксис­ты, од­но­вре­мен­но со­труд­ни­чал с со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ским по на­прав­ле­нию журналом «Прав­да». Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов уча­ст­ник проф­со­юз­но­го дви­же­ния, редактор журнала «Семь дней» (1906).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года член Кол­ле­гии школь­ной по­ли­ти­ки, заведующий От­де­лом съез­дов На­род­но­го ко­мис­са­риа­та про­све­ще­ния РСФСР (1918). Председатель 1-го Все­российского учи­тель­ско­го съез­да (1918, Мо­ск­ва). Один из раз­ра­бот­чи­ков ре­фор­мы об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы (1918), вво­див­шей еди­ную тру­до­вую шко­лу из 2 сту­пе­ней. Член РКП(б) (с 1919). В 1919 году начальник по­лит­от­де­лов За­пад­но­го, за­тем Юж­но­го фрон­тов, председатель вы­езд­ной сес­сии Рев­три­бу­на­ла Южного фрон­та. В 1920 году начальник по­лит­управ­ле­ния Украинской тру­до­вой ар­мии, за­тем ко­ман­дир от­ря­да осо­бо­го на­зна­че­ния, ко­то­рый в хо­де советско-польской вой­ны 1920 года уча­ст­во­вал в бо­ях за Ки­ев; осе­нью член РВС 6-й ар­мии. Заведующий Одес­ским гу­берн­ским от­де­лом народного об­ра­зо­ва­ния (1921).

Член советских ре­па­ра­ци­он­ных ко­мис­сий во Фран­ции (1922-1923), Тур­ции (1923-1924). Ге­не­раль­ный кон­сул СССР в Стам­бу­ле (1924-1926). Со­вет­ник пол­но­моч­но­го пред­ста­ви­те­ля СССР в Тур­ции (1927-1929). Пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель СССР в Гре­ции (1929-1932), Ита­лии (1932-1934), Фран­ции (1934-1937). 1-й заместитель нар­ко­ма иностранных дел СССР (1937-1940), уча­ст­ник Мо­с­ков­ских пе­ре­го­во­ров 1939 года.

Член ЦК ВКП(б) (1939-1946). Нар­ком про­све­ще­ния РСФСР (1940-1946). При его уча­стии вве­де­на пла­та за обу­че­ние в стар­ших клас­сах сред­них школ, сред­них специальных и выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях (1940), от­кры­ты шко­лы ра­бо­чей и сель­ской мо­ло­дё­жи (1943-1944), в сред­них и не­пол­ных сред­них шко­лах круп­ных го­ро­дов вве­де­но раз­дель­ное обу­че­ние маль­чи­ков и де­во­чек (1943), об­ра­зо­ва­ны шко­лы с уг­луб­лён­ным изу­че­ни­ем английского, немецкого и фран­цуз­ско­го, а так­же древ­них язы­ков (1945-1946), вос­ста­нов­ле­ны ат­те­ста­ты зре­ло­сти и на­гра­ды зо­ло­ты­ми и се­реб­ря­ны­ми ме­да­ля­ми для вы­пу­ск­ни­ков школ (1946). Один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вый пре­зи­дент (1943-1946) АПН РСФСР (с 1966 АПН СССР, с 1991 РАО).

Ав­тор ра­бот по пе­да­го­ги­ке, ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, ис­то­рии Фран­ции, Па­риж­ской ком­му­ны, английского ра­бо­че­го дви­же­ния. Главный редактор из­да­ния «Ис­то­рия ди­пло­ма­тии» (тома 1-3, 1941-1945, Ста­лин­ская премия, 1942 и 1946 годов). Со­брал кол­лек­цию русской жи­во­пи­си (кар­ти­ны И.Е. Ре­пи­на, В.А. Се­ро­ва, К.А. Ко­ро­ви­на, Л.В. Тур­жан­ско­го, В.Д. По­ле­но­ва и других), ко­то­рую пе­ре­дал в дар Московскому городскому пе­да­го­гическому институту, но­сив­ше­му в 1946-1960 годы его имя.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1944). Ур­на с пра­хом Потёмкина - в Крем­лёв­ской сте­не на Крас­ной пло­ща­ди.

Сочинения:

Пе­тро­ний и его ро­ман // Рус­ская мысль. 1900. № 7;

Очер­ки по куль­тур­ной ис­то­рии древ­ней­ше­го ев­рей­ст­ва // Книж­ки Вос­хо­да. 1904. № 6-11.