ПОТЁМКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ

ПОТЁМКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ - русский военный деятель и дипломат, окольничий.

Дво­ря­нин. Упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках с 1647 года. В 1655 году, во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, во гла­ве отдельного от­ря­да при­ну­дил город Люб­лин к ка­пи­ту­ля­ции, по­лу­чил от жи­те­лей боль­шую кон­три­бу­цию, а так­же древ­нюю ки­ев­скую свя­ты­ню - час­ти­цы жи­во­тво­ря­ще­го дре­ва Кре­ста Гос­под­ня (свыше 10 лет хра­ни­лись в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, воз­вра­ще­ны Ре­чи По­спо­ли­той по Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года). В 1656 году, в хо­де русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов, при­вёл к при­ся­ге ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу пра­во­слав­ное на­се­ле­ние Но­те­бург­ско­го ле­на Шве­ции (до 1617 года Оре­хов­ско­го уезда Русского государства), ру­ко­во­дил оса­дой кре­по­сти Но­те­бург (русской - Оре­шек; ны­не Шлис­сель­бург­ская кре­пость), за­нял и раз­ру­шил кре­пость Кан­цы (смотреть в статье Ни­ен­шанц ), 22 ию­ля (1 августа) близ острова Кот­лин, в Фин­ском заливе, совместно с дон­ски­ми ка­за­ка­ми впер­вые по­бе­дил шве­дов в морском бою (в 2011 году в честь это­го со­бы­тия на ост­ро­ве ус­та­нов­лен па­мят­ный знак). Гла­ва русской ди­пло­ма­тической мис­сий с почётным ти­ту­лом на­ме­ст­ни­ка Бо­ров­ско­го в Ис­па­нии (1667-1668), Фран­ции (1668) и Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1674-1675), с почётным ти­ту­лом на­ме­ст­ни­ка Уг­лич­ско­го - во Фран­ции и Ис­па­нии (1681), а так­же в Анг­лии (1681-1682 годы; при­вёз в Мо­ск­ву гра­мо­ту английского ко­ро­ля Кар­ла II с обе­ща­ни­ем «не­пре­мен­ной и веч­ной друж­бы»). Ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические и тор­го­вые от­но­ше­ния ме­ж­ду Русским государством и Ис­па­ни­ей, пре­дос­та­вив­шей русским куп­цам пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли во всех испанских пор­тах. До­бил­ся по­лу­че­ния гра­мо­ты к русскому ца­рю от испанского ко­ро­ля Кар­ла II на лич­ной ау­ди­ен­ции, а не на по­соль­ском дво­ре, и пра­виль­но­го на­пи­са­ния в ней цар­ско­го ти­ту­ла. Со­брал под­роб­ные све­де­ния об Ис­па­нии. Ме­же­вой су­дья (совместно с бра­том столь­ни­ком Ф.И. По­тём­ки­ным и дья­ком С.Г. По­плав­ским) на русско-польском съез­де 1676 года в городе Мсти­славль об уточ­не­нии гра­ни­цы ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. 2-й су­дья Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1689). Вое­во­да Но­во­бо­го­ро­диц­кой кре­по­сти (1697–1700).

Ста­тей­ные спи­ски Потёмкина - цен­ный ис­то­рический ис­точ­ник, хра­нят­ся в РГАДА, часть из них опубликована в из­да­ни­ях: «Древ­няя Рос­сий­ская вив­лио­фи­ка» (1788, часть 4) и «Па­мят­ни­ки ди­пло­ма­ти­че­ских сно­ше­ний древ­ней Рос­сии с дер­жа­ва­ми ино­стран­ны­ми» (1856, том 4).

Исторические ис­точники:

Тай­ный на­каз, дан­ный при ца­ре Алек­сее Ми­хай­ло­ви­че пер­во­му рус­ско­му по­соль­ст­ву в Ис­па­нию… // Сын Оте­че­ст­ва. 1850. № 5-6, 9;

До­пол­не­ния к Ак­там ис­то­ри­че­ским, со­б­ран­ные и из­дан­ные Ар­хео­гра­фи­че­скою ко­мис­си­ею. СПб., 1872. Т. 12. № 5. LXII-LXIV; № 101;

Ак­ты Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва. СПб., 1894. Т. 2. № 834.