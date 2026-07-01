ПОТЁМКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ
ПОТЁМКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ - русский военный деятель и дипломат, окольничий.
Дворянин. Упоминается в источниках с 1647 года. В 1655 году, во время русско-польской войны 1654-1667 годов, во главе отдельного отряда принудил город Люблин к капитуляции, получил от жителей большую контрибуцию, а также древнюю киевскую святыню - частицы животворящего древа Креста Господня (свыше 10 лет хранились в Успенском соборе Московского Кремля, возвращены Речи Посполитой по Андрусовскому перемирию 1667 года). В 1656 году, в ходе русско-шведской войны 1656-1658 годов, привёл к присяге царю Алексею Михайловичу православное население Нотебургского лена Швеции (до 1617 года Ореховского уезда Русского государства), руководил осадой крепости Нотебург (русской - Орешек; ныне Шлиссельбургская крепость), занял и разрушил крепость Канцы (смотреть в статье Ниеншанц), 22 июля (1 августа) близ острова Котлин, в Финском заливе, совместно с донскими казаками впервые победил шведов в морском бою (в 2011 году в честь этого события на острове установлен памятный знак). Глава русской дипломатической миссий с почётным титулом наместника Боровского в Испании (1667-1668), Франции (1668) и Священной Римской империи (1674-1675), с почётным титулом наместника Угличского - во Франции и Испании (1681), а также в Англии (1681-1682 годы; привёз в Москву грамоту английского короля Карла II с обещанием «непременной и вечной дружбы»). Установил дипломатические и торговые отношения между Русским государством и Испанией, предоставившей русским купцам право свободной торговли во всех испанских портах. Добился получения грамоты к русскому царю от испанского короля Карла II на личной аудиенции, а не на посольском дворе, и правильного написания в ней царского титула. Собрал подробные сведения об Испании. Межевой судья (совместно с братом стольником Ф.И. Потёмкиным и дьяком С.Г. Поплавским) на русско-польском съезде 1676 года в городе Мстиславль об уточнении границы между государствами. 2-й судья Владимирского судного приказа (1689). Воевода Новобогородицкой крепости (1697–1700).
Статейные списки Потёмкина - ценный исторический источник, хранятся в РГАДА, часть из них опубликована в изданиях: «Древняя Российская вивлиофика» (1788, часть 4) и «Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными» (1856, том 4).
Исторические источники:
Тайный наказ, данный при царе Алексее Михайловиче первому русскому посольству в Испанию… // Сын Отечества. 1850. № 5-6, 9;
Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1872. Т. 12. № 5. LXII-LXIV; № 101;
Акты Московского государства. СПб., 1894. Т. 2. № 834.