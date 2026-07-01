ПОТЁМКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

ПОТЁМКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - Граф (1795), российский во­енный и государственный дея­тель, ли­те­ра­тор, генерал-ан­шеф (1794).

Дво­ря­нин. Даль­ний род­ст­вен­ник Г.А. По­тём­ки­на (с 1787 По­тём­кин-Тав­ри­че­ский), поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Уча­ст­во­вал в русско-турецких вой­нах 1768-1774 годы (на­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й и 3-й сте­пе­ней в 1770 и 1775 годы, зо­ло­той шпа­гой с ал­ма­за­ми в 1775 год) и 1787-1791 годы (от­ли­чил­ся при Из­маи­ла штур­ме 1790 года, в 1791 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни; по сло­вам генерала-ан­ше­фа А.В. Су­во­ро­ва, «храб­ро­стию ум­но­жал не­уст­ра­ши­мость… вои­нов»). В 1774 году, во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов, ди­рек­тор Ка­зан­ской и Орен­бург­ской сек­рет­ных след­ст­вен­ных ко­мис­сий. В том же го­ду в Мо­ск­ве вёл так называемое ге­не­раль­ное след­ст­вие по де­лу Е.И. Пу­га­чё­ва (совместно с князем М.Н. Вол­кон­ским, князем А.А. Вя­зем­ским и С.И. Шеш­ков­ским).

Ко­мандующий Кав­каз­ским кор­пу­сом (1782-1787); на­нёс ряд по­ра­же­ний че­чен­ским от­ря­дам, в том числе на ре­ках Ва­ле­рик, Ге­хи, Рош­ня (1783), вёл борь­бу с Ман­су­ром (1785-1787). Под­пи­сал с российской сто­ро­ны Ге­ор­ги­ев­ский трак­тат 1783 года. Генерал-гу­бер­на­тор Са­ра­тов­ско­го (1784-1787) и Кав­каз­ско­го (1785-1792) на­ме­ст­ни­честв. Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года.

По­эт-лю­би­тель (по­эма на по­бе­ду, одер­жан­ную российской ар­ми­ей над ту­рецкими вой­ска­ми, 1770 год; дра­мы «Рос­сы в Ар­хи­пе­ла­ге», 1772 год, «3ель­ми­ра и Сме­лон, или Взя­тие Из­маи­ла», 1795 год, и другие). Пе­ре­вёл так­же с французского языка со­чи­не­ния Ж.Ж. Рус­со «Вос­ста­нов­ле­ние на­ук и ху­до­жеств спо­соб­ст­во­ва­ло ли к ис­прав­ле­нию нра­вов?» (1768), «Но­вая Элои­за» (часть 1, 1769), «Рас­су­ж­де­ние о на­ча­ле и ос­но­ва­нии не­ра­вен­ст­ва ме­ж­ду людь­ми» (1770); тра­ге­дию Воль­те­ра «Ма­го­мет» (1798). Ав­тор «Ис­то­рии о Пу­га­чёве» и «Опи­са­ния кав­каз­ских на­ро­дов» (не опубликована).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1778) и др.

Исторические ис­точники:

П.С. По­тем­кин во вре­мя Пу­га­чев­щи­ны (Ма­те­риа­лы для ис­то­рии Пу­га­чев­ско­го бун­та) // Рус­ская ста­ри­на. 1870. Т. 2.