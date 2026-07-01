ПОТЁМКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
ПОТЁМКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ - Граф (1795), российский военный и государственный деятель, литератор, генерал-аншеф (1794).
Дворянин. Дальний родственник Г.А. Потёмкина (с 1787 Потёмкин-Таврический), пользовался его покровительством. Получил домашнее образование. Участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 годы (награждён орденами Святого Георгия 4-й и 3-й степеней в 1770 и 1775 годы, золотой шпагой с алмазами в 1775 год) и 1787-1791 годы (отличился при Измаила штурме 1790 года, в 1791 году награждён орденом Святого Георгия 2-й степени; по словам генерала-аншефа А.В. Суворова, «храбростию умножал неустрашимость… воинов»). В 1774 году, во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов, директор Казанской и Оренбургской секретных следственных комиссий. В том же году в Москве вёл так называемое генеральное следствие по делу Е.И. Пугачёва (совместно с князем М.Н. Волконским, князем А.А. Вяземским и С.И. Шешковским).
Командующий Кавказским корпусом (1782-1787); нанёс ряд поражений чеченским отрядам, в том числе на реках Валерик, Гехи, Рошня (1783), вёл борьбу с Мансуром (1785-1787). Подписал с российской стороны Георгиевский трактат 1783 года. Генерал-губернатор Саратовского (1784-1787) и Кавказского (1785-1792) наместничеств. Участвовал в подавлении Польского восстания 1794 года.
Поэт-любитель (поэма на победу, одержанную российской армией над турецкими войсками, 1770 год; драмы «Россы в Архипелаге», 1772 год, «3ельмира и Смелон, или Взятие Измаила», 1795 год, и другие). Перевёл также с французского языка сочинения Ж.Ж. Руссо «Восстановление наук и художеств способствовало ли к исправлению нравов?» (1768), «Новая Элоиза» (часть 1, 1769), «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми» (1770); трагедию Вольтера «Магомет» (1798). Автор «Истории о Пугачёве» и «Описания кавказских народов» (не опубликована).
Награждён орденом Св. Александра Невского (1778) и др.
Исторические источники:
П.С. Потемкин во время Пугачевщины (Материалы для истории Пугачевского бунта) // Русская старина. 1870. Т. 2.