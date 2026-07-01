ПОТЁМКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОТЁМКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - советский историк, член-корреспондент АН СССР (1953).

В 1914-1922 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом от­де­ле­нии Пет­роградского университета. С 1922 года пре­по­да­вал в ву­зах Ле­нин­гра­да и Мо­ск­вы. В 1934-1940 годы в Институте фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии (МИФЛИ; с 1938 года профессор). В 1944-1946 годы заведующий ка­фед­рой но­вой и но­вей­шей ис­то­рии ис­то­рического факультета МГУ , в 1944-1958 годы - ка­фед­рой все­об­щей ис­то­рии и ис­то­рии ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го и национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния Выс­шей партийной шко­лы при ЦК КПСС. В 1943-1956 годы заведующий сек­то­ром но­вой ис­то­рии Института ис­то­рии АН СССР. В 1953-1957 годы заместитель ака­де­ми­ка-сек­ре­та­ря От­де­ле­ния ис­то­рических на­ук АН СССР. Главные тру­ды П., ос­но­ван­ные на ис­поль­зо­ва­нии ма­те­риа­лов франц. ар­хи­вов, по­свя­ще­ны эко­но­мической ис­то­рии (в ча­ст­но­сти, промышленному пе­ре­во­ро­ту) на­ка­ну­не Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII в ека и борь­бе народных масс в пе­ри­од Июль­ской мо­нар­хии во Фран­ции. Один из ре­дак­то­ров и ав­то­ров кол­лек­тив­но­го тру­да «Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов» (1952). Многие ра­бо­ты Потёмкина пе­ре­ве­де­ны на французский и немецкий язы­ки. В 1955-1957 годы член Ме­ж­ду­народного комитета ис­то­рических на­ук, один из ор­га­ни­за­то­ров Национального комитета ис­то­ри­ков СССР. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Ли­он­ские вос­ста­ния 1831 и 1834 гг. М., 1937;

Про­мыш­лен­ная ре­во­лю­ция во Фран­ции. М., 1971. Т. 1-2.