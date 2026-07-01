ПОТЁМКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОТЁМКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - советский историк, член-корреспондент АН СССР (1953).
В 1914-1922 годы (с перерывами) учился на историко-филологическом отделении Петроградского университета. С 1922 года преподавал в вузах Ленинграда и Москвы. В 1934-1940 годы в Институте философии, литературы и истории (МИФЛИ; с 1938 года профессор). В 1944-1946 годы заведующий кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, в 1944-1958 годы - кафедрой всеобщей истории и истории международного рабочего и национально-освободительного движения Высшей партийной школы при ЦК КПСС. В 1943-1956 годы заведующий сектором новой истории Института истории АН СССР. В 1953-1957 годы заместитель академика-секретаря Отделения исторических наук АН СССР. Главные труды П., основанные на использовании материалов франц. архивов, посвящены экономической истории (в частности, промышленному перевороту) накануне Французской революции XVIII века и борьбе народных масс в период Июльской монархии во Франции. Один из редакторов и авторов коллективного труда «Революции 1848-1849 годов» (1952). Многие работы Потёмкина переведены на французский и немецкий языки. В 1955-1957 годы член Международного комитета исторических наук, один из организаторов Национального комитета историков СССР. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Лионские восстания 1831 и 1834 гг. М., 1937;
Промышленная революция во Франции. М., 1971. Т. 1-2.