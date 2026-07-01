ПОТЕХИН ПАВЕЛ СИДОРОВИЧ
ПОТЕХИН ПАВЕЛ СИДОРОВИЧ - древнерусский зодчий.
Сын кузнеца Сидора Леонтьева, прозванного Потешкой. Крепостной боярина Ф.И. Шереметева, с 1647 года князя Я.К. Черкасского, с 1660-х годов князей Одоевских, с 1677 года князя М.Я. Черкасского. Вместе с младшим братом Андреем участвовал как кузнец, а в 1650-е годы как подмастерье-каменщик в строительстве кирпичного 5-главого Спасо-Преображенского собора в селе Павлово (ныне город Павлово Нижегородской области), возводившегося на средства князя Я.К. Черкасского в 1643-1666 годы (снесён в 1935). Создал большую строительную артель, с которой возвёл нарядные, украшенные ярусами кокошников кирпичные храмы в подмосковных владениях Одоевских: для князя Н.И. Одоевского - Святителя Николая в селе Никольское-Урюпино (1664-1665), для князя Я.Н. Одоевского - Архангела Михаила в Архангельском (1667 год; оба - одноглавые в центральной части с 2 одноглавыми приделами), в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Марково близ города Бронницы (1672-1680 годы; с 4 одноглавыми приделами, окружающими центральную одноглавую часть). В начале 1670-х годов артель Потехина работала в Свято-Троицком Макарьево-Желтоводском монастыре на Волге (ныне посёлок Макарьево Нижегородской области), где возвела южные Святые ворота с надвратной 5-главой цековью Архангела Михаила (1670-1674). С 1675 года Потехин работал для князя М.Я. Черкасского, для которого выстроил 4-этажные палаты с 5 служебными постройками и 2 храмами на территории Московского Кремля (не сохранились), а также наиболее нарядную (украшенную изразцами, богатыми наличниками и белокаменными вставками) и сложную по планировочному решению среди своих церквей - 5-главую с 2 высокими одноглавыми приделами и массивным шатровым крыльцом церковь Живоначальной Троицы в подмосковной усадьбе Останкино (1678-1683). Сложность композиции и изящная архитектурная декорация этого и других храмов, построенных Потехиным, характеризуют его как выдающегося мастера «узорочья» (направления в русской архитектуре, развивавшегося в середине - 2-й половине XVII века). Перед началом работ составлял чертежи и сметы.
Предположительно последнее место работы зодчего - Свято-Троицкий Островоезерский монастырь на острове озера Тосканка (Ворсменского озера) близ села Ворсма (ныне город Ворсма Нижегородской области), где по договору 1688 года с князем М.Я. Черкасским в 1690-1691 годы возвёл западный 2-этажный жилой корпус с трапезной, Святые врата с надвратной церковью Святого Михаила Малеина и колокольней, также укрепления с 2 угловыми круглыми башнями (постройки руинированы в 1950-е годы; восстанавливаются с 2007 года; в 2010-2011 годы заново возведена колокольня). В ноябре 1691 года Потехин, отстранённый по старости от дел, уехал в село Кадницы. Среди учеников - Фёдор Перфильев, Кузьма Игнатьев, Семён Усков, Кузьма Взварыкин, сыновья Сергей и Давид.