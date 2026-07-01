ПОТЕХИН ПАВЕЛ СИДОРОВИЧ

ПОТЕХИН ПАВЕЛ СИДОРОВИЧ - древнерусский зодчий.

Сын куз­не­ца Си­до­ра Ле­он­ть­е­ва, про­зван­но­го По­теш­кой. Кре­по­ст­ной боя­ри­на Ф.И. Ше­ре­ме­те­ва, с 1647 года князя Я.К. Чер­кас­ско­го, с 1660-х годов кня­зей Одо­ев­ских , с 1677 года князя М.Я. Чер­кас­ско­го. Вме­сте с млад­шим братом Ан­д­ре­ем уча­ст­во­вал как куз­нец, а в 1650-е годы как под­мас­те­рье-ка­мен­щик в строи­тель­ст­ве кир­пич­но­го 5-гла­во­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра в селе Пав­ло­во (ны­не город Пав­ло­во Ни­же­го­род­ской области), воз­во­див­ше­го­ся на сред­ст­ва князя Я.К. Чер­кас­ско­го в 1643-1666 годы (сне­сён в 1935). Соз­дал боль­шую стро­ительную ар­тель, с ко­то­рой воз­вёл на­ряд­ные, ук­ра­шен­ные яру­са­ми ко­кош­ни­ков кир­пич­ные хра­мы в под­мос­ков­ных вла­де­ни­ях Одо­ев­ских: для князя Н.И. Одо­ев­ско­го - Святителя Ни­ко­лая в селе Ни­коль­ское-Урю­пи­но (1664-1665), для князя Я.Н. Одо­ев­ско­го - Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Ар­хан­гель­ском (1667 год; оба - од­но­гла­вые в центральной час­ти с 2 од­но­гла­вы­ми при­де­ла­ми), в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в селе Мар­ко­во близ города Брон­ни­цы (1672-1680 годы; с 4 од­но­гла­вы­ми при­де­ла­ми, ок­ру­жаю­щи­ми центральную од­но­гла­вую часть). В начале 1670-х годов ар­тель Потехина ра­бо­та­ла в Свя­то-Тро­иц­ком Ма­карь­е­во-Жел­то­вод­ском монастыре на Вол­ге (ны­не посёлок Ма­карь­е­во Ни­же­го­род­ской области), где воз­ве­ла южные Свя­тые во­ро­та с над­врат­ной 5-гла­вой цековью Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1670-1674). С 1675 года Потехин ра­бо­тал для князя М.Я. Чер­кас­ско­го, для ко­то­ро­го вы­стро­ил 4-этаж­ные па­ла­ты с 5 слу­жеб­ны­ми по­строй­ка­ми и 2 хра­ма­ми на тер­ри­то­рии Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (не сохранились), а так­же наи­бо­лее на­ряд­ную (ук­ра­шен­ную из­раз­ца­ми, бо­га­ты­ми на­лич­ни­ка­ми и бе­ло­ка­мен­ны­ми встав­ка­ми) и слож­ную по пла­ни­ро­воч­но­му ре­ше­нию сре­ди сво­их церк­вей - 5-гла­вую с 2 вы­со­ки­ми од­но­гла­вы­ми при­де­ла­ми и мас­сив­ным шат­ро­вым крыль­цом церковь Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы в под­мос­ков­ной усадь­бе Ос­тан­ки­но (1678-1683). Слож­ность ком­по­зи­ции и изящ­ная ар­хитектурная де­ко­ра­ция это­го и других хра­мов, по­стро­ен­ных Потехиным, ха­рак­те­ри­зу­ют его как вы­даю­ще­го­ся мас­те­ра «узо­ро­чья» (на­прав­ле­ния в русской ар­хи­тек­ту­ре, раз­ви­вав­ше­го­ся в середине - 2-й половине XVII века). Пе­ред на­ча­лом ра­бот со­став­лял чер­те­жи и сме­ты.

Пред­по­ло­жи­тель­но по­след­нее ме­сто ра­бо­ты зод­че­го - Свя­то-Тро­иц­кий Ост­ро­вое­зер­ский монастырь на остро­ве озера Тос­кан­ка (Вор­смен­ско­го озера) близ села Вор­сма (ны­не город Вор­сма Ни­же­го­род­ской области), где по до­го­во­ру 1688 года с князем М.Я. Чер­кас­ским в 1690-1691 годы воз­вёл западный 2-этаж­ный жи­лой кор­пус с тра­пез­ной, Свя­тые вра­та с над­врат­ной церковью Святого Ми­хаи­ла Ма­леи­на и ко­ло­коль­ней, так­же ук­ре­п­ле­ния с 2 уг­ло­вы­ми круг­лы­ми баш­ня­ми (по­строй­ки руи­ни­ро­ва­ны в 1950-е годы; вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся с 2007 года; в 2010-2011 годы за­но­во воз­ве­де­на ко­ло­коль­ня). В но­ябре 1691 года Потехин, от­стра­нён­ный по ста­рос­ти от дел, уе­хал в село Кад­ни­цы. Сре­ди уче­ни­ков - Фё­дор Пер­филь­ев, Кузь­ма Иг­нать­ев, Се­мён Ус­ков, Кузь­ма Взва­ры­кин, сы­но­вья Сер­гей и Да­вид.