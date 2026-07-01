ПОТЕХИН ИВАН ИЗОСИМОВИЧ

ПОТЕХИН ИВАН ИЗОСИМОВИЧ - советский африканист .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1918 году окон­чил учи­ли­ще в селе Но­во­сё­ло­во, ра­бо­тал на ко­же­вен­ном за­во­де. В 1921-1922 годы сту­дент Ми­ну­син­ско­го от­де­ле­ния Ра­бо­че­го факультета Том­ско­го университета. В 1922- 1929 годы на ком­со­моль­ской и партийной ра­бо­те. В 1929 году мо­би­ли­зо­ван. Уча­ст­во­вал в бо­ях на Ки­тай­ской Чан­чунь­ской же­лез­ной до­ро­ге . В 1932 году окон­чил Ле­нин­град­ский восточный институт. В 1932-1937 годы на­учный со­труд­ник Научно-исследовательской ас­со­циа­ции (в 1936-1937 годы Института) по изу­че­нию национальных и ко­ло­ни­аль­ных про­блем в Мо­ск­ве, изу­чал про­бле­мы ос­во­бо­дительной борь­бы на­ро­дов Аф­ри­ки. В 1932-1934 годы учил­ся в ас­пи­ран­ту­ре Ком­му­ни­стического университета тру­дя­щих­ся Вос­то­ка имени И.В. Ста­ли­на. В 1941 году мо­би­ли­зо­ван, пре­по­да­вал ос­но­вы мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма в Выс­шей офи­цер­ской шко­ле НКВД . В 1946-1959 годы в Институте эт­но­гра­фии АН СССР (с 1949 года заместитель ди­рек­то­ра), ак­тив­но за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем эт­но­гра­фических про­блем Аф­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та. Вме­сте с Д.А. Оль­де­рог­геру­ко­во­дил под­го­тов­кой и вы­пус­ком тру­да «На­ро­ды Аф­ри­ки» (1954). Доктор ис­то­рических на­ук (1955). В 1957 году пер­вым из советских аф­ри­ка­ни­стов со­вер­шил на­учную ко­ман­ди­ров­ку в Тро­пическую Аф­ри­ку, про­вёл 3 месяца в Га­не. В 1956-1958 годы ру­ко­во­дил от­де­лом Аф­ри­ки Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР. С 1959 года ди­рек­тор Института Аф­ри­ки АН СССР. Один из ос­но­ва­те­лей советской аф­ри­ка­ни­сти­ки.

Сочинения:

Фор­ми­ро­ва­ние на­цио­наль­ной общ­но­сти юж­но­аф­ри­кан­ских бан­ту. М., 1955;

Га­на се­го­дня. Днев­ник. 1957. М., 1959;

Аф­ри­ка смот­рит в бу­ду­щее. М., 1960;

Ста­нов­ле­ние но­вой Га­ны. М., 1965; African problems. Moscow, 1968.