ПОТЕХИН ИВАН ИЗОСИМОВИЧ
ПОТЕХИН ИВАН ИЗОСИМОВИЧ - советский африканист.
Из крестьянской семьи. В 1918 году окончил училище в селе Новосёлово, работал на кожевенном заводе. В 1921-1922 годы студент Минусинского отделения Рабочего факультета Томского университета. В 1922- 1929 годы на комсомольской и партийной работе. В 1929 году мобилизован. Участвовал в боях на Китайской Чанчуньской железной дороге. В 1932 году окончил Ленинградский восточный институт. В 1932-1937 годы научный сотрудник Научно-исследовательской ассоциации (в 1936-1937 годы Института) по изучению национальных и колониальных проблем в Москве, изучал проблемы освободительной борьбы народов Африки. В 1932-1934 годы учился в аспирантуре Коммунистического университета трудящихся Востока имени И.В. Сталина. В 1941 году мобилизован, преподавал основы марксизма-ленинизма в Высшей офицерской школе НКВД. В 1946-1959 годы в Институте этнографии АН СССР (с 1949 года заместитель директора), активно занимался изучением этнографических проблем Африканского континента. Вместе с Д.А. Ольдероггеруководил подготовкой и выпуском труда «Народы Африки» (1954). Доктор исторических наук (1955). В 1957 году первым из советских африканистов совершил научную командировку в Тропическую Африку, провёл 3 месяца в Гане. В 1956-1958 годы руководил отделом Африки Института востоковедения АН СССР. С 1959 года директор Института Африки АН СССР. Один из основателей советской африканистики.
Сочинения:
Формирование национальной общности южноафриканских банту. М., 1955;
Гана сегодня. Дневник. 1957. М., 1959;
Африка смотрит в будущее. М., 1960;
Становление новой Ганы. М., 1965; African problems. Moscow, 1968.