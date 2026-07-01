ПОТЕБНЯ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ
ПОТЕБНЯ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ - российский и украинский филолог-славист, член-корреспондент Петербургской АН (1875).
Родился в семье мелкопоместного дворянина. В 1851 году поступил на юридический факультет Харьковского университета; в 1852 году перешёл на историко-филологический факультет, который окончил в 1856 году. С 1860 года адъюнкт, в 1874 году экстраординарный, в 1875 году ординарный профессор Харьковского университета. В 1862-1863 годы слушал лекции в Берлинском университете, изучал санскрит; посетил славянские земли, побывал в Вене. С 1877 года член Общества любителей российской словесности; председатель Харьковского историко-филологического общества (1878-1890); с 1887 года член Чешского королевского общества наук.
Основоположник психологической школы в отечественной филологии. В своей первой печатной работе - «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1860) опирался на данные истории языка. Главное сочинение - «Мысль и язык» (1862). Испытал влияние идей В. Гумбольдта о языке как деятельности, творчестве и важнейшем условии мышления, а также Х. Штейнталя. На материале славянских языковизучал соотношение языка и мышления, прежде всего - в историческом аспекте. Создал учение о внутренней форме слова как осознаваемом носителями языка его этимологическом значении, выделив в поэтическом слове три составных элемента - внешнюю форму (звучание), значение (семантику) и внутреннюю форму (образ); разработал аналогию между структурой слова и структурой поэтического произведения, в котором обнаруживал те же три элемента. Обосновал противопоставление поэзии и прозы как принципиально разных способов выражения: прозаическим, по Потебня, становится слово, утрачивающее в результате нарастания абстрагирующих тенденций в языке свою внутреннюю форму. Развивая идею Гумбольдта о том, что слово не оформляет, а формирует мысль, трактовал поэзию как особую форму познания, которое происходит не путём анализа (как в науке), но посредством сравнения жизненного опыта с типичными и общезначимыми поэтическими образами. Рассматривал миф преимущественно как явление языка, полагая, что мифический тип мышления, приписывающий образу объективное существование и, следовательно, трактующий его буквально, предшествует поэтическому мышлению, связанному с более высокой степенью абстракции. В переходе от мифического типа мышления к поэтическому решающую роль отводил тропам (смотреть Тропы и фигуры речи) как более сложным (по сравнению с мифическими) формам образности; к тропам Потебня относил и аллегорию в качестве наиболее полной и сложной метафоры.
Потебня - один из первых отечественных теоретиков лингвистики; глава харьковской лингвистической школы. Разрабатывал проблемы происхождения и развития языка, в том числе в связи с историей народа (с особым вниманием к восточно-славянским языкам, в частности к украинскому); историческую грамматику, фонетику, акцентологию славянских (главным образом русского и украинского) языков; семасиологию. В ряде работ, в том числе в фундаментальном труде «Из записок по русской грамматике» (тома 1-4, 1874-1941), предложил принципиально новый подход к описанию грамматического строя языка: исследование единиц языка в динамике, на базе сопоставления разных славянских языков, на основе познавательной функции языка. Выделял части речи как классы слов, различающиеся синтаксическими функциями и обладающие исторической изменчивостью. Доказал, что местоимение и числительное относятся к знаменателям частям речи. Предложил теорию развития синтаксического строя как перехода от одночленного предложения к двучленному. Разрабатывал понятия слова, грамматической формы,грамматической категории.
Дал развёрнутую картину развития восточно-славянской фонетической системы от древнейшего периода до середины XIX века. Исследовал природу славянского ударения. Заложил основы восточно-славянской диалектологии, определив (в том числе на основе данных исторической фонетики) отношение южновеликорусских (украинских) говоров к северновеликорусским. Рассматривал русский язык как совокупность великорусского и малорусского наречий, считал его общим языком русских, украинцев и белорусов.
Потебня - автор трудов по мифологии и этнографии («О мифическом значении некоторых обрядов и поверий», 1865 год; «О купальских огнях и сродных с ними представлениях», 1867 год; «Объяснения малорусских и сродных народных песен», тома 1-2, 1883-1887 годы); с комментариями Потебня издано «Слово о полку Игореве» (1878). После смерти Потебня опубликованы его лекционные курсы (в основном в записях слушателей с использованием подготовительных авторских материалов): «Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка» (1894), «Из записок по теории словесности» (1905).
Среди учеников Потебня - Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.Г. Горнфельд, В.И. Харциев, Б.А. Лезин. Его идеи оказали значительное воздействие на дальнейшее развитие отечественной филологии.
Сочинения:
О полногласии // Филологические записки. Воронеж, 1864;
Заметки о малорусском наречии. Воронеж, 1871;
К истории звуков русского языка. Воронеж; Варшава, 1876-1883. Т. 1-4;
Значения множественного числа в русском языке. Воронеж, 1888;
Ударение. К., 1973;
Эстетика и поэтика. М., 1976;
Слово и миф. М., 1989;
Теоретическая поэтика. М., 1990.