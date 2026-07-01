ПОТЕБНЯ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ

ПОТЕБНЯ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ - российский и украинский филолог-славист, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1875).

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­по­ме­ст­но­го дво­ря­ни­на. В 1851 году по­сту­пил на юри­дический факультет Харь­ков­ско­го университета; в 1852 году пе­ре­шёл на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет, ко­то­рый окон­чил в 1856 году. С 1860 года адъ­юнкт, в 1874 году экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, в 1875 году ор­ди­нар­ный профессор Харь­ков­ско­го университета. В 1862-1863 годы слу­шал лек­ции в Бер­лин­ском университете, изу­чал сан­ск­рит; по­се­тил славянские зем­ли, по­бы­вал в Ве­не. С 1877 года член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти; председатель Харь­ков­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического общества (1878-1890); с 1887 года член Чеш­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества на­ук.

Ос­но­во­по­лож­ник пси­хо­ло­ги­че­ской шко­лы в отечественной фи­ло­ло­гии. В сво­ей пер­вой пе­чат­ной ра­бо­те - «О не­ко­то­рых сим­во­лах в сла­вян­ской на­род­ной по­эзии» (1860) опи­рал­ся на дан­ные ис­то­рии язы­ка. Главное со­чи­не­ние - «Мысль и язык» (1862). Ис­пы­тал влия­ние идей В. Гум­больд­та о язы­ке как дея­тель­но­сти, твор­че­ст­ве и важ­ней­шем ус­ло­вии мыш­ле­ния, а так­же Х. Штейн­та­ля. На ма­те­риа­ле сла­вян­ских язы­ковизу­чал со­от­но­ше­ние язы­ка и мыш­ле­ния, пре­ж­де все­го - в ис­то­рическом ас­пек­те. Соз­дал уче­ние о внут­рен­ней фор­ме сло­ва как осоз­на­вае­мом но­си­те­ля­ми язы­ка его эти­мо­ло­гическом зна­че­нии, вы­де­лив в по­этическом сло­ве три со­став­ных эле­мен­та - внеш­нюю фор­му (зву­ча­ние), зна­че­ние (се­ман­ти­ку) и внутреннюю фор­му (об­раз); раз­ра­бо­тал ана­ло­гию ме­ж­ду струк­ту­рой сло­ва и струк­ту­рой по­этического про­из­ве­де­ния, в ко­то­ром об­на­ру­жи­вал те же три эле­мен­та. Обос­но­вал про­ти­во­пос­тав­ле­ние по­эзии и про­зы как прин­ци­пи­аль­но раз­ных спо­со­бов вы­ра­же­ния: про­заи­че­ским, по Потебня, ста­но­вит­ся сло­во, ут­ра­чи­ваю­щее в ре­зуль­та­те на­рас­та­ния аб­ст­ра­ги­рую­щих тен­ден­ций в язы­ке свою внутреннюю фор­му. Раз­ви­вая идею Гум­больд­та о том, что сло­во не оформ­ля­ет, а фор­ми­ру­ет мысль, трак­то­вал по­эзию как осо­бую фор­му по­зна­ния, ко­то­рое про­ис­хо­дит не пу­тём ана­ли­за (как в на­уке), но по­сред­ст­вом срав­не­ния жиз­нен­но­го опы­та с ти­пич­ны­ми и об­ще­зна­чи­мы­ми по­этическими об­раз­ами. Рас­смат­ри­вал миф пре­иму­ще­ст­вен­но как яв­ле­ние язы­ка, по­ла­гая, что ми­фический тип мыш­ле­ния, при­пи­сы­ваю­щий об­ра­зу объ­ек­тив­ное су­ще­ст­во­ва­ние и, сле­до­ва­тель­но, трак­тую­щий его бу­к­валь­но, пред­ше­ст­ву­ет по­этическому мыш­ле­нию, свя­зан­но­му с бо­лее вы­со­кой сте­пе­нью аб­ст­рак­ции. В пе­ре­хо­де от ми­фического ти­па мыш­ле­ния к по­эти­че­ско­му ре­шаю­щую роль от­во­дил тро­пам (смотреть Тро­пы и фи­гу­ры ре­чи) как бо­лее слож­ным (по срав­не­нию с ми­фи­че­ски­ми) фор­мам об­раз­но­сти; к тро­пам Потебня от­но­сил и ал­ле­го­рию в ка­че­ст­ве наи­бо­лее пол­ной и слож­ной ме­та­фо­ры.

Потебня - один из пер­вых отечественных тео­ре­ти­ков лин­гвис­ти­ки; гла­ва харь­ков­ской лин­гвис­ти­че­ской шко­лы. Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы про­ис­хо­ж­де­ния и раз­ви­тия язы­ка, в том числе в свя­зи с ис­то­ри­ей на­ро­да (с осо­бым вни­ма­ни­ем к восточно-славянским язы­кам, в ча­ст­но­сти к ук­ра­ин­ско­му); ис­то­рическую грам­ма­ти­ку, фо­не­ти­ку, ак­цен­то­ло­гию сла­вян­ских (главным образом рус­ско­го и ук­ра­ин­ско­го) язы­ков; се­ма­сио­ло­гию. В ря­де ра­бот, в том числе в фун­даментальном тру­де «Из за­пи­сок по рус­ской грам­ма­ти­ке» (тома 1-4, 1874-1941), пред­ло­жил прин­ци­пи­аль­но но­вый под­ход к опи­са­нию грам­ма­тического строя язы­ка: ис­сле­до­ва­ние еди­ниц язы­ка в ди­на­ми­ке, на ба­зе со­пос­тав­ле­ния раз­ных славянских язы­ков, на ос­но­ве по­зна­вательной функ­ции язы­ка. Вы­де­лял час­ти ре­чи как клас­сы слов, раз­ли­чаю­щие­ся син­так­сическими функ­ция­ми и об­ла­даю­щие ис­то­рической из­мен­чи­во­стью. До­ка­зал, что ме­сто­име­ние и чис­ли­тель­ное от­но­сят­ся к зна­ме­нателям час­тям ре­чи. Пред­ло­жил тео­рию раз­ви­тия син­так­сического строя как пе­ре­хо­да от од­но­член­но­го пред­ло­же­ния к дву­член­но­му. Раз­ра­ба­ты­вал по­ня­тия сло­ва, грам­ма­ти­че­ской фор­мы,грам­ма­ти­че­ской ка­те­го­рии.

Дал раз­вёр­ну­тую кар­ти­ну раз­ви­тия восточно-славянской фо­не­тической сис­те­мы от древ­ней­ше­го пе­рио­да до середины XIX века. Ис­сле­до­вал при­ро­ду славянского уда­ре­ния. За­ло­жил ос­но­вы восточно-славянской диа­лек­то­ло­гии, оп­ре­де­лив (в том числе на ос­но­ве дан­ных ис­то­рической фо­не­ти­ки) от­но­ше­ние юж­но­ве­ли­ко­рус­ских (украинских) го­во­ров к се­вер­но­ве­ли­ко­рус­ским. Рас­смат­ри­вал русский язык как со­во­куп­ность ве­ли­ко­рус­ско­го и ма­ло­рус­ско­го на­ре­чий, счи­тал его об­щим язы­ком рус­ских, ук­ра­ин­цев и бе­ло­ру­сов.

Потебня - ав­тор тру­дов по ми­фо­ло­гии и эт­но­гра­фии («О ми­фи­че­ском зна­че­нии не­ко­то­рых об­ря­дов и по­ве­рий», 1865 год; «О ку­паль­ских ог­нях и срод­ных с ни­ми пред­став­ле­ни­ях», 1867 год; «Объ­яс­не­ния ма­ло­рус­ских и срод­ных на­род­ных пе­сен», тома 1-2, 1883-1887 годы); с ком­мен­та­рия­ми Потебня из­да­но «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» (1878). По­сле смер­ти Потебня опуб­ли­ко­ва­ны его лек­ци­он­ные кур­сы (в основном в за­пи­сях слу­ша­те­лей с ис­поль­зо­ва­ни­ем под­го­то­ви­тель­ных ав­тор­ских ма­те­риа­лов): «Из лек­ций по тео­рии сло­вес­но­сти. Бас­ня. По­сло­ви­ца. По­го­вор­ка» (1894), «Из за­пи­сок по тео­рии сло­вес­но­сти» (1905).

Сре­ди уче­ни­ков Потебня - Д.Н. Ов­ся­ни­ко-Ку­ли­ков­ский , А.Г. Горн­фельд, В.И. Хар­ци­ев, Б.А. Ле­зин. Его идеи ока­за­ли зна­чительное воз­дей­ст­вие на даль­ней­шее раз­ви­тие отечественной фи­ло­ло­гии.

Сочинения:

О пол­но­гла­сии // Фи­ло­ло­ги­че­ские за­пис­ки. Во­ро­неж, 1864;

За­мет­ки о ма­ло­рус­ском на­ре­чии. Во­ро­неж, 1871;

К ис­то­рии зву­ков рус­ско­го язы­ка. Во­ро­неж; Вар­ша­ва, 1876-1883. Т. 1-4;

Зна­че­ния мно­же­ст­вен­но­го чис­ла в рус­ском язы­ке. Во­ро­неж, 1888;

Уда­ре­ние. К., 1973;

Эс­те­ти­ка и по­эти­ка. М., 1976;

Сло­во и миф. М., 1989;

Тео­ре­ти­че­ская по­эти­ка. М., 1990.