ПОТЬЕ ЭЖЕН

ПОТЬЕ ЭЖЕН - французский поэт, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье ра­бо­че­го, сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Сме­нил несколько про­фес­сий (упа­ков­щик ме­бе­ли, школь­ный над­зи­ра­тель, ри­со­валь­щик по тка­ни). Уча­ст­во­вал в Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года, Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции, член Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го. При­нял ак­тив­ное уча­стие в Па­риж­ской ком­му­не 1871 года, по­сле по­ра­же­ния ко­то­рой скры­вал­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии; в 1873 году во Фран­ции при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, эмиг­ри­ро­вал в США. По­сле ам­ни­стии 1880 года вер­нул­ся в Па­риж. При­дер­жи­вал­ся со­циа­ли­стических взгля­дов, близ­ких анар­хиз­му .

Яр­кий пред­ста­ви­тель со­ци­аль­но ан­га­жи­ро­ван­ной ре­во­люционной французской по­эзии. Ис­пы­тал силь­ное влия­ние пе­сен­ной ли­ри­ки П.Ж. Бе­ран­же. Де­бю­ти­ро­вал в 1830 году стихотворением «Да здрав­ст­ву­ет Сво­бо­да!» («Vive la Liberté»); в 1830 году вы­шел по­этический сборник «Юная му­за» («La jeune muse»). Са­мое из­вест­ное про­из­ве­де­ние Потье Эжена - «Ин­тер­на­цио­нал» («L’Internationale», 1871 год, му­зы­ка П. Де­гей­те­ра, 1888 год; русский перевод А.Я. Ко­ца, 1902 года), став­ший гим­ном ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния. Твор­че­ст­во Потье спо­соб­ст­во­ва­ло про­па­ган­де ком­му­ни­стических идей сре­ди ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния: по­эмы «Па­риж­ская ком­му­на» («La com­mune de Paris»), «Ра­бо­чие Аме­ри­ки - ра­бо­чим Фран­ции» («The workingmen of America to the workingmen of Fran­ce», на английском языке), «Пар­тия ра­бо­чих» («Workingmen’s party», на английском языке; все опубликованы в 1877 году), сборники «Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские сти­хи и со­циа­ли­сти­че­ские ре­во­лю­ци­он­ные пес­ни» («Poésies d’économie sociale et chants socialistes r ́evolutionnaires», изданы в 1884 году), «Ре­во­лю­ци­он­ные пес­ни» («Chants révolu­tionna­ires», изданы в 1887 году) и другие.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1966;

Пес­ни, сти­хи, по­эмы. М., 1966.