ПОТЬЕ ЭЖЕН
ПОТЬЕ ЭЖЕН - французский поэт, общественный деятель.
Родился в семье рабочего, систематического образования не получил. Сменил несколько профессий (упаковщик мебели, школьный надзиратель, рисовальщик по ткани). Участвовал в Июльской революции 1830 года, Революции 1848 года во Франции, член Интернационала 1-го. Принял активное участие в Парижской коммуне 1871 года, после поражения которой скрывался в Великобритании; в 1873 году во Франции приговорён к смертной казни, эмигрировал в США. После амнистии 1880 года вернулся в Париж. Придерживался социалистических взглядов, близких анархизму.
Яркий представитель социально ангажированной революционной французской поэзии. Испытал сильное влияние песенной лирики П.Ж. Беранже. Дебютировал в 1830 году стихотворением «Да здравствует Свобода!» («Vive la Liberté»); в 1830 году вышел поэтический сборник «Юная муза» («La jeune muse»). Самое известное произведение Потье Эжена - «Интернационал» («L’Internationale», 1871 год, музыка П. Дегейтера, 1888 год; русский перевод А.Я. Коца, 1902 года), ставший гимном международного рабочего движения. Творчество Потье способствовало пропаганде коммунистических идей среди широких слоёв населения: поэмы «Парижская коммуна» («La commune de Paris»), «Рабочие Америки - рабочим Франции» («The workingmen of America to the workingmen of France», на английском языке), «Партия рабочих» («Workingmen’s party», на английском языке; все опубликованы в 1877 году), сборники «Социально-экономические стихи и социалистические революционные песни» («Poésies d’économie sociale et chants socialistes r ́evolutionnaires», изданы в 1884 году), «Революционные песни» («Chants révolutionnaires», изданы в 1887 году) и другие.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1966;
Песни, стихи, поэмы. М., 1966.