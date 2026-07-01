ПОТЧЕВАШСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОТЧЕВАШСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура конца раннего железного века - раннего Средневековья на юге таёжной и в лесостепной зонах Нижнего и Среднего Прииртышья и Приишимья.

Вы­де­ле­на В.И. Мо­шин­ской в начале 1950-х годов как куль­ту­ра ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (середина 1-го тысячелетия до нашей эры - I век нашей эры). На­зва­на по го­ро­ди­щу и мо­гиль­ни­ку в уро­чи­ще Пот­че­ваш (Чу­ваш­ский мыс) близ современного города То­больск. За­тем на ос­но­ва­нии этих и с учё­том древних мате­риа­лов вы­де­ле­на позд­няя груп­па, ко­то­рую В.Ф. Ге­нинг с со­ав­то­ра­ми пред­ло­жи­ли счи­тать Потчевашской культурой, да­ти­ро­ва­ли V-VIII века нашей эры, раз­де­ли­ли на спе­ра­нов­ский и гор­но­ста­лев­ский эта­пы. В.А. Мо­гиль­ни­ков от­но­сил к Потчевашской культуре толь­ко гор­но­ста­лев­ские ма­те­риа­лы, да­ти­ро­вал их от VI-VII до 2-й половины VIII - 1-й половины IX веков, воз­во­дил к тра­ди­ци­ям сред­не­иртыш­ской куль­ту­ры. В.И.Мо­ло­дин с со­ав­то­ра­ми ука­за­ли на то­ж­де­ст­во спе­ра­нов­ских и сред­не­ишим­ских древ­но­стей, да­ти­ро­вав 2 эта­па Потчевашской культуры от II-III веков (воз­мож­но, с конца 1-го тысячелетия до нашей эры) до IX века.

Для «клас­си­че­ской» Потчевашской культуры ха­рак­тер­ны го­ро­ди­ща (не­ред­ко с 2-3 ли­ния­ми ук­ре­п­ле­ний), се­ли­ща (ста­цио­нар­ные и се­зон­ные сто­ян­ки), кур­ган­ные и грун­то­вые мо­гиль­ни­ки. Пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки с оча­гом в цен­тре, не­глу­бо­кие ямы; из­вест­ны ко­ст­ри­ща, золь­ни­ки. Тру­по­по­ло­же­ния в ямах (в ря­де слу­ча­ев про­сле­же­ны де­ревянные ра­мы, бе­ре­стя­ные под­стил­ки, пе­ре­кры­тия из де­ре­ва и бе­ре­сты, ис­поль­зо­ва­ние ог­ня), вы­тя­ну­ты на спи­не, ори­ен­ти­ро­ва­ны не­ред­ко в северо-западном сек­то­ре. Ос­тан­ки тру­по­сож­же­ний ссы­па­ли в не­глу­бо­кие ямы, на дне ко­то­рых уло­жен ин­вен­тарь. От­дель­но от по­гре­бе­ний встре­ча­ют­ся со­су­ды, че­лю­сти или зу­бы ло­ша­ди. Ха­рак­тер­на ке­ра­ми­ка с ок­руг­лым или при­ос­т­рён­ным дном: горш­ки с вы­со­кой вер­ти­каль­ной или не­мно­го на­кло­нён­ной шей­кой, ча­ши. Как пра­ви­ло, в верх­ней час­ти они ук­ра­ше­ны го­ри­зон­таль­ны­ми по­ло­са­ми (ино­гда раз­де­лён­ны­ми ка­не­лю­ра­ми) из от­тис­ков фи­гур­ных и гре­бен­ча­тых штам­пов, ям­ка­ми или «жем­чу­жи­на­ми» под вен­чи­ком. Есть жа­ров­ни, на спе­ра­нов­ских па­мят­ни­ках - ке­ра­мические фи­гур­ки ко­ней и ло­сей с но­га­ми из па­ло­чек, на гор­но­ста­лев­ском - фи­гур­ка всад­ни­ка. Мно­го­чис­лен­ные ору­жие и кон­ское сна­ря­же­ние, пред­ме­ты бы­та, ору­дия из­го­тов­ле­ны в основном из же­ле­за и кос­ти. Ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, серь­ги, под­вес­ки, ре­же встре­чаю­щие­ся брас­ле­ты и пер­ст­ни сде­ла­ны из цвет­ных ме­тал­лов, как и пла­сти­ка в зве­ри­ном сти­ле за­пад­но­си­бир­ско­го кру­га. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - раз­ве­де­ние ко­ней, ро­га­то­го ско­та; важ­на роль охо­ты (в том числе пуш­ной), осо­бен­но в та­ёж­ной зо­не, и ры­бо­лов­ст­ва; о зем­ле­де­лии есть лишь кос­вен­ные дан­ные.

Потчевашская культура сло­жи­лась в хо­де про­дви­же­ния в ле­со­степь но­си­те­лей ку­лай­ской куль­ту­ры, ас­си­ми­ли­ро­вав­ших ос­тат­ки ме­ст­но­го на­се­ле­ния. С VIII века в зо­не Потчевашской культуры поя­ви­лись ко­чев­ни­ки тюркского кру­га, что на юго-вос­то­ке при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию час­ти пред­ков ба­ра­бин­цев. На других тер­ри­то­ри­ях, не­смот­ря на тюркское влия­ние, про­дол­жа­лось раз­ви­тие тра­ди­ций Потчевашской культурой Эти па­мят­ни­ки вы­де­ля­ют в усть-ишим­скую куль­ту­ру (или, по В.И. Мо­ло­ди­ну, этап Потчевашской культуры). Наи­бо­лее ар­гу­мен­ти­ро­ва­на точ­ка зре­ния о со­от­но­ше­нии Потчевашской культуры с од­ной из групп уг­ров, в том числе, воз­мож­но, с пред­ка­ми южных хан­тов, но вы­ска­зы­ва­лись мне­ния о её со­от­не­се­нии с кру­гом са­мо­дий­ских на­ро­дов или сме­шан­ном со­ста­ве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)