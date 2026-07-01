ПОТЧЕВАШСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОТЧЕВАШСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура конца раннего железного века - раннего Средневековья на юге таёжной и в лесостепной зонах Нижнего и Среднего Прииртышья и Приишимья.
Выделена В.И. Мошинской в начале 1950-х годов как культура раннего железного века (середина 1-го тысячелетия до нашей эры - I век нашей эры). Названа по городищу и могильнику в урочище Потчеваш (Чувашский мыс) близ современного города Тобольск. Затем на основании этих и с учётом древних материалов выделена поздняя группа, которую В.Ф. Генинг с соавторами предложили считать Потчевашской культурой, датировали V-VIII века нашей эры, разделили на сперановский и горносталевский этапы. В.А. Могильников относил к Потчевашской культуре только горносталевские материалы, датировал их от VI-VII до 2-й половины VIII - 1-й половины IX веков, возводил к традициям среднеиртышской культуры. В.И.Молодин с соавторами указали на тождество сперановских и среднеишимских древностей, датировав 2 этапа Потчевашской культуры от II-III веков (возможно, с конца 1-го тысячелетия до нашей эры) до IX века.
Для «классической» Потчевашской культуры характерны городища (нередко с 2-3 линиями укреплений), селища (стационарные и сезонные стоянки), курганные и грунтовые могильники. Прямоугольные полуземлянки с очагом в центре, неглубокие ямы; известны кострища, зольники. Трупоположения в ямах (в ряде случаев прослежены деревянные рамы, берестяные подстилки, перекрытия из дерева и бересты, использование огня), вытянуты на спине, ориентированы нередко в северо-западном секторе. Останки трупосожжений ссыпали в неглубокие ямы, на дне которых уложен инвентарь. Отдельно от погребений встречаются сосуды, челюсти или зубы лошади. Характерна керамика с округлым или приострённым дном: горшки с высокой вертикальной или немного наклонённой шейкой, чаши. Как правило, в верхней части они украшены горизонтальными полосами (иногда разделёнными канелюрами) из оттисков фигурных и гребенчатых штампов, ямками или «жемчужинами» под венчиком. Есть жаровни, на сперановских памятниках - керамические фигурки коней и лосей с ногами из палочек, на горносталевском - фигурка всадника. Многочисленные оружие и конское снаряжение, предметы быта, орудия изготовлены в основном из железа и кости. Ременные гарнитуры, серьги, подвески, реже встречающиеся браслеты и перстни сделаны из цветных металлов, как и пластика в зверином стиле западносибирского круга. В основе хозяйства - разведение коней, рогатого скота; важна роль охоты (в том числе пушной), особенно в таёжной зоне, и рыболовства; о земледелии есть лишь косвенные данные.
Потчевашская культура сложилась в ходе продвижения в лесостепь носителей кулайской культуры, ассимилировавших остатки местного населения. С VIII века в зоне Потчевашской культуры появились кочевники тюркского круга, что на юго-востоке привело к формированию части предков барабинцев. На других территориях, несмотря на тюркское влияние, продолжалось развитие традиций Потчевашской культурой Эти памятники выделяют в усть-ишимскую культуру (или, по В.И. Молодину, этап Потчевашской культуры). Наиболее аргументирована точка зрения о соотношении Потчевашской культуры с одной из групп угров, в том числе, возможно, с предками южных хантов, но высказывались мнения о её соотнесении с кругом самодийских народов или смешанном составе.