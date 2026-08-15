ПОТАПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

из дворян Смоленской губ., родился в семье чиновника. Окончил 1-й Московский кадетский корпус (1888), Михайловское артиллерийское училище (1891), Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса и дополнительный курс «успешно» (1897). Портупей-юнкер с утв. фельдфебелем (08.11.1890). Подпоручик гвардии (с 05.08.1891 со ст. с 10.08.1889). Поручик (с 06.12.1895 со ст. с 05.08.1895). Штабс-капитан гвардии (за отличные успехи в науках в академии, с 19.05.1897). Капитан (с 19.05.1897). Подполковник (с 01.04.1901). Полковник (с 06.12.1906). Генерал-майор (с 02.02.1912 со ст. с 06.12.1912). На службе с 30.08.1888 юнкером рядового звания. В Лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде (до 06.12.1894 – 3-я гвардейская и гренадерская артиллерийская бригада, с 08.1891). Делопроизводитель 4-й гренадерской батареи (с 03.10.1891), в 1-й батарее (с 06.08.1892). В Варшавском военном округе. Старший адъютант штаба 38-й пехотной дивизии (17.01-06.05.1898). Командир роты Лейб-гвардии Кексгольмского полка (21.11.1898-27.11.1899). В командировке за границу с ученой целью (1900, на восемь месяцев). Обер-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа (06.05.1898-18.03.1901). Помощник военного агента в Вене (18.03.1901-10.06.1903). Военный агент в Черногории (10.06.1903-1914). Командир батальона Лейб-гвардии Преображенского полка (13.05-13.09.1909). Участник Первой мировой войны. Начальник эвакуационного управления ГУГШ. Начальник отдела ГУГШ по эвакуации и по заведованию военнопленными (с 10.08.1916). Генерал-квартирмейстер Генерального штаба (с 13.04.1917). Помощник управляющего военным министерством с и.о. начальника Генерального штаба (23.09.1917-08.05.1918). Управляющий делами наркомата по военным делам (с 12.1917). Участник Гражданской войны. Член Высшего военного совета. Штатный сотрудник-составитель Военно-исторической комиссии. Постоянный член, председательствующий (с 04.06.1919) в военно-законодательном совете при РВСР. Помощник главного инспектора Всевобуча (с 19.11.1921). Помощник главного начальника Всевобуча (с 01.07.1922). Руководитель практических занятий по французскому языку Военной академии РККА (на 1923). Участник операции «Трест» (руководил военным отделом «Треста»). Комбриг (21.07.1936). С 1938 в отставке. Умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1901), Св. Анны 3-й ст. (1904), Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1909), Св. Анны 2-й ст. (26.09.1910), Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1913), Св. Станислава 1-й ст. (01.01.1915, утв. 22.03.1915), серебряная медаль на александровской ленте в память царствования императора Александра III (25.02.1896). Женат на дочери полковника Евгении Адамовне Адзикич, 2 детей.