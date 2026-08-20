ПОТАПОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

– генерал от кавалерии (26 сентября 1834 года), генерал-адъютант (14 декабря 1825 года).

Биография и военная служба

По происхождению из дворянского рода Псковской губернии. Родился в семье генерал-майора Николая Алексеевича Потапова и его супруги Марии Николаевны Алмазовой. В 1782 г. приписан к лейб-гвардии Преображенском полку. Получил домашнее образование. На действительную военную службу Алексей Николаевич вышел в 1791 г. в звании прапорщика. В 1794 г. перешел из гвардии в линейную кавалерию, был зачислен в Сумский легкоконный полк, вскоре переименованный в гусарский генерала от кавалерии Георгия Ивановича Шевича полк, а 29 февраля 1799 г. - в гусарский генерал-майора Осипа Ивановича Лыкошина полк. Участвовал в легендарном Швейцарском походе 1799 г. в составе корпуса генерала А.М. Римского-Корсакова, сражался в битве при Цюрихе. 28 декабря 1799 г. получил звание майора. Затем сражался против французов во время военной кампании 1806-1807 годов Четвертой антифранцузской коалиции. В битве при Лопачине получил сабельное ранение головы и плеча, но не оставил армию. 21 января 1807 г. за храбрость и мужество был награжден орденом св. Георгия 4-й степени. 12 декабря 1807 г. Потапов получил чин подполковник, а в 1809 г. был назначен адъютантом Великого князя Константина Павловича. 29 декабря 1809 г. Алексей Николаевич был переведен в лейб-гвардии Уланский полк. 12 октября 1811 г. получил чин полковник. Во время Отечественной войны 1812 г. Потапов состоял дежурным штаб-офицером при генерале Ф.П. Уварове и принял участие во всех ключевых сражениях русской армии. В 1813 г. Алексей Николаевич стал генерал-майором и вновь находился при Великом князе Константине Павловиче в качестве дежурного генерала. Храбро бился против французов и дошел до Парижа. После окончания Заграничного похода 27 апреля 1814 г. Потапов стал командиром лейб-гвардии Конноегерского полка. После восшествия на престол Николая I карьера Алексея Николаевича развивалась стремительно. Во время восстания декабристов 1825 г. Потапов поддержал императора и получил звание генерал-адъютанта, а затем вошел в состав Комиссии, занимавшейся следствием по делу декабристов. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов и подавления восстания в Польше в 1830-1831 годов Потапов состоял при Императорской Главной квартире. К 1834 г. дослужился до чина генерала от кавалерии, командовал различными воинскими частями. 22 сентября 1845 г. вошел в состав Военного совета, членов которого назначал лично Николай I, что свидетельствовало о благоволении императора. 14 января 1846 г. стал членом Государственного совета. Скончался в столице и был похоронен в Сергиевой пустыни.