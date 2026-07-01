ПОТАПЕНКО ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОТАПЕНКО ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель, журналист.

Сын офи­це­ра, ос­та­вив­ше­го в 1857 году служ­бу и став­ше­го свя­щен­ни­ком (1860), и кре­сть­ян­ки. В 1871 году окон­чил Хер­сон­ское ду­хов­ное училище, учил­ся в Одес­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии; с 1875 года (с пе­ре­ры­ва­ми) - в Но­во­рос­сий­ском университете в Одес­се, Санкт-Пе­терб. университете, Санкт-Пе­тербургской кон­сер­ва­то­рии по клас­су во­ка­ла. С 1885 года жил в Одес­се, где по­зна­ко­мил­ся с А.П. Че­хо­вым; с 1890 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1896-1899 годы со­труд­ник газеты «Но­вое вре­мя».

Пуб­ли­ко­вал­ся с начала 1880-х годов, вы­сту­пая со зло­бо­днев­ны­ми нра­во­опи­сательными, не ли­шён­ны­ми пси­хо­ло­гиз­ма очер­ка­ми и рас­ска­за­ми - час­то ав­то­био­гра­фического ха­рак­те­ра: «Фе­донь­ка. Очерк из юж­но­рус­ско­го бы­та» (1881), сборники «В де­рев­не» (1887), «Ве­ли­кое в ма­лом» (1900) и другие. Ав­тор по­пу­ляр­ных по­вес­тей и ро­ма­нов реа­ли­стич. на­прав­лен­но­сти из жиз­ни ин­тел­ли­ген­ции, твор­че­ской бо­ге­мы, чи­нов­ни­че­ст­ва, ме­щан­ст­ва , ду­хо­вен­ст­ва: «Свя­тое ис­кус­ст­во» (1885), «На дей­ст­ви­тель­ной служ­бе», «Здра­вые по­ня­тия», «Сек­ре­тарь его пре­вос­хо­ди­тель­ст­ва» (все 1890), «Ге­не­раль­ская дочь», «Не ге­рой» (оба 1891) и др., об­ра­щён­ных к тео­рии «ма­лых дел» и ти­па­жу «сред­не­го че­ло­ве­ка» со «здо­ро­вой на­ту­рой». Бы­то­пи­са­тель­ские тен­ден­ции, про­явив­шие­ся в про­из­ве­де­ни­ях Потапенко, от­ме­чен­ных фак­то­гра­фической точ­но­стью опи­са­ний, да­ли ос­но­ва­ние от­но­сить его твор­че­ст­во к на­ту­ра­лиз­му . По­пыт­ку ос­мыс­ле­ния реа­лий по­сле­ре­во­люционной дей­ст­ви­тель­но­сти пред­при­нял в ро­ма­не «Мёрт­вое мо­ре» (1929). Сре­ди про­из­ве­де­ний Потапенко: дра­мы, сти­хо­тво­ре­ния, бел­лет­ри­зо­ван­ные ме­муа­ры («Сур­чан­ский "уни­вер­си­тет"», 1927 год; «Ис­то­рия од­ной "ком­му­ны"», 1928 год); фель­е­то­ны; литературно-кри­тические ста­тьи; пуб­ли­ци­сти­ка.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1903-1906. Т. 1-12;

[В кн.:] Спут­ни­ки Че­хо­ва. М., 1982.