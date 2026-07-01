ПОТАПЕНКО ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПОТАПЕНКО ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель, журналист.
Сын офицера, оставившего в 1857 году службу и ставшего священником (1860), и крестьянки. В 1871 году окончил Херсонское духовное училище, учился в Одесской духовной семинарии; с 1875 года (с перерывами) - в Новороссийском университете в Одессе, Санкт-Петерб. университете, Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала. С 1885 года жил в Одессе, где познакомился с А.П. Чеховым; с 1890 года - в Санкт-Петербурге. В 1896-1899 годы сотрудник газеты «Новое время».
Публиковался с начала 1880-х годов, выступая со злободневными нравоописательными, не лишёнными психологизма очерками и рассказами - часто автобиографического характера: «Федонька. Очерк из южнорусского быта» (1881), сборники «В деревне» (1887), «Великое в малом» (1900) и другие. Автор популярных повестей и романов реалистич. направленности из жизни интеллигенции, творческой богемы, чиновничества, мещанства, духовенства: «Святое искусство» (1885), «На действительной службе», «Здравые понятия», «Секретарь его превосходительства» (все 1890), «Генеральская дочь», «Не герой» (оба 1891) и др., обращённых к теории «малых дел» и типажу «среднего человека» со «здоровой натурой». Бытописательские тенденции, проявившиеся в произведениях Потапенко, отмеченных фактографической точностью описаний, дали основание относить его творчество к натурализму. Попытку осмысления реалий послереволюционной действительности предпринял в романе «Мёртвое море» (1929). Среди произведений Потапенко: драмы, стихотворения, беллетризованные мемуары («Сурчанский "университет"», 1927 год; «История одной "коммуны"», 1928 год); фельетоны; литературно-критические статьи; публицистика.
Сочинения:
Сочинения. СПб., 1903-1906. Т. 1-12;
[В кн.:] Спутники Чехова. М., 1982.