ПОТАНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПОТАНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный, путешественник, общественный и политический деятель, идеолог областничества.
Из семьи казачьего офицера. Личный дворянин. Окончил Сибирский кадетский корпус в Омске (1852). В 1852-1858 офицер Сибирского казачьего войска, участвовал в присоединении Семиречья к России, затем в отставке в чине сотника. Вольнослушатель естественного-исторического отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1859-1861), вместе с Н.М. Ядринцевым организовал землячество студентов-сибиряков. Осенью 1861 года за участие в студенческих волнениях заключён в Петропавловскую крепость, вскоре освобождён. Член тайного общества «Земля и воля» 1860-х годов, в 1862 году по его поручению ездил в Уральское казачье войско, где организовал отдел общества. Участвовал в экспедиции РГО под руководством астронома К.В. Струве для обследования Восточного Тарбагатая и озера Зайсан (1863-1864). С 1864 года чиновник статистического отделения Томского губернского правления. В 1865 году арестован в связи с появлением в Омске и Иркутске прокламаций «Патриотам Сибири» и «Сибирским патриотам». С 1868 года отбывал каторгу в крепости Свеаборг. С 1871 года на поселении в городах Никольск и Тотьма Вологодской губернии. В 1874 году помилован. На средства РГО, а также мецената В.П. Сукачёва совершил 5 экспедиций: в Северо-Западную Монголию и Туву (1876-1877; 1879), Северный Китай, Восточный Тибет, центральную Монголию (1884-1886 годы; 1892-1893 годы, награждён Константиновской медалью РГО), на хребет Большой Хинган (1899). Правитель дел Восточно-Сибирского отдела РГО (Иркутск, 1887-1890). Автор около 10 монографий и свыше 200 публикаций в области фольклористики, этнографии, ботаники, географии. В основе его работ - концепция об определяющем влиянии природно-климатич. факторов на этногенез, а также предположение о едином источнике эпического наследия Европы и Азии, истоки которого Потанин находил в культе солнца, широко распространённом в древности в Центр. Азии. С 1902 года жил в Томске, выезжая в Горный Алтай для сбора фольклорного материала.
В переписке с единомышленниками (с конца 1850-х годов), публицистических статьях конца XIX - начала XX веков, программной работе «Областническая тенденция в Сибири» (1907) сформулировал ряд основополагающих принципов сибирского областничества: в составе России Сибирь имела статус колонии, на базе русского старожильческого населения сформировался новый этнографический тип сибиряка, заселение региона и развитие его производительных сил обязано исключительно инициативе наиболее предприимчивых и вольнолюбивых элементов народных масс. В 1905 году поддержал требование либералов и неонародников Томска, Красноярска и Иркутска о предоставлении Азиат. России автономии во главе с собственным представительным органом - Сибирской областной думой. После Февральской революции 1917 года активно поддерживал сибирских эсеров в их борьбе за создание такого органа. На Чрезвычайном общесибирском областном съезде (Томск, декабрь 1917) избран председателем Временного сибирского областного совета. Отверг курс эсеровских руководителей совета на образование в регионе коалиции всех социалистических сил, требовал развернуть борьбу с большевиками, 30.12.1917 года (12.1. 1918) подал в отставку. Отошёл от политической борьбы, но в 1-й половине 1918 года для участников антибольшевистского движения в Сибири оставался наиболее авторитетным общественным деятелем. 26.3.1918 года обратился с воззванием «К населению Сибири», призывая его «громко заявить своё право на самоопределение».
Имя Потанина носят один из хребтов Няньшаня, ледник на Алтае, астероид 9915, улицы в сибирских городах.
Сподвижником Потанина в научных предприятиях была его жена Александра Викторовна (урождённая Лаврская) (25.1 (6.2).1843–19.9(1.10).1893), автор очерков по этнографии Сибири и Центр. Азии («Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю», 1895 год).
Сочинения:
Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного в 1876-1877 гг. СПб., 1881–1883. Вып. 1-4;
Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия, 1884-1886. CПб., 1893. Т. 1-2;
Очерк путешествия в Сы-чуань и на восточную окраину Тибета в 1892–1893 гг. // Известия Императорского Русского географического общества. 1899. Т. 35;
Поездка в среднюю часть Большого Хингана летом 1899 г. // Там же. 1902. Т. 37;
Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М., 1899;
Путешествия по Монголии. М., 1948;
Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосиб., 1983–1986. Т. 6-7.
Исторические источники:
Письма Г.Н. Потанина. [2-е изд.]. Иркутск, 1987-1992. Т. 1-5.