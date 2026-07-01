ПОТАНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОТАНИН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный, путешественник, общественный и политический деятель, идеолог областничества.

Из се­мьи ка­зачь­е­го офи­це­ра. Лич­ный дво­ря­нин. Окон­чил Си­бир­ский ка­дет­ский кор­пус в Ом­ске (1852). В 1852-1858 офи­цер Си­бир­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, уча­ст­во­вал в при­сое­ди­не­нии Се­ми­ре­чья к Рос­сии, за­тем в от­став­ке в чи­не сот­ни­ка. Воль­но­слу­ша­тель ес­тественного-ис­то­рического от­де­ле­ния фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Санкт-Пе­тербургского университета (1859-1861), вме­сте с Н.М. Яд­рин­це­вым ор­га­ни­зо­вал зем­ля­че­ст­во сту­ден­тов-си­би­ря­ков. Осе­нью 1861 года за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость , вско­ре ос­во­бо­ж­дён. Член тай­но­го общества «Зем­ля и во­ля» 1860-х годов, в 1862 году по его по­ру­че­нию ез­дил в Ураль­ское ка­за­чье вой­ско, где ор­га­ни­зо­вал от­дел об­ще­ст­ва. Уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции РГО под руководством ас­тро­но­ма К.В. Стру­ве для об­сле­до­ва­ния Восточного Тар­ба­га­тая и озера Зай­сан (1863-1864). С 1864 года чи­нов­ник ста­ти­стического от­де­ле­ния Том­ско­го гу­берн­ско­го прав­ле­ния. В 1865 году аре­сто­ван в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем в Ом­ске и Ир­кут­ске про­кла­ма­ций «Пат­рио­там Си­би­ри» и «Си­бир­ским пат­рио­там». С 1868 года от­бы­вал ка­тор­гу в кре­по­сти Свеа­борг. С 1871 года на по­се­ле­нии в го­ро­дах Ни­кольск и Тоть­ма Во­ло­год­ской губернии. В 1874 году по­ми­ло­ван. На сред­ст­ва РГО, а так­же ме­це­на­та В.П. Су­ка­чё­ва со­вер­шил 5 экс­пе­ди­ций: в Северо-Западную Мон­го­лию и Ту­ву (1876-1877; 1879), Северный Ки­тай, Восточный Ти­бет, центральную Мон­го­лию (1884-1886 годы; 1892-1893 годы, на­гра­ж­дён Кон­стан­ти­нов­ской ме­да­лью РГО), на хре­бет Боль­шой Хин­ган (1899). Пра­ви­тель дел Восточно-Си­бир­ско­го от­де­ла РГО (Ир­кутск, 1887-1890). Ав­тор около 10 мо­но­гра­фий и свыше 200 пуб­ли­ка­ций в об­лас­ти фольк­ло­ри­сти­ки, эт­но­гра­фии, бо­та­ни­ки, гео­гра­фии. В ос­но­ве его ра­бот - кон­цеп­ция об оп­ре­де­ляю­щем влия­нии при­род­но-кли­ма­тич. фак­то­ров на эт­но­ге­нез, а так­же пред­по­ло­же­ние о еди­ном ис­точ­ни­ке эпического на­сле­дия Ев­ро­пы и Азии, ис­то­ки ко­то­ро­го Потанин на­хо­дил в куль­те солн­ца, ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ном в древ­но­сти в Центр. Азии. С 1902 года жил в Том­ске, вы­ез­жая в Гор­ный Ал­тай для сбо­ра фольк­лор­но­го ма­те­риа­ла.

В пе­ре­пис­ке с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми (с конца 1850-х годов), пуб­ли­ци­стических стать­ях конца XIX - начала XX веков, про­грамм­ной ра­бо­те «Об­ла­ст­ни­че­ская тен­ден­ция в Си­би­ри» (1907) сфор­му­ли­ро­вал ряд ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов си­бир­ско­го об­ла­ст­ни­че­ст­ва: в со­ста­ве Рос­сии Си­бирь име­ла ста­тус ко­ло­нии, на ба­зе русского ста­ро­жиль­че­ско­го на­се­ле­ния сфор­ми­ро­вал­ся но­вый эт­но­гра­фический тип си­би­ря­ка, за­се­ле­ние ре­гио­на и раз­ви­тие его про­из­во­дительных сил обя­за­но ис­клю­чи­тель­но ини­циа­ти­ве наи­бо­лее пред­при­им­чи­вых и воль­но­лю­би­вых эле­мен­тов народных масс. В 1905 году под­дер­жал тре­бо­ва­ние ли­бе­ра­лов и не­она­род­ни­ков Том­ска, Крас­но­яр­ска и Ир­кут­ска о пре­дос­тав­ле­нии Ази­ат. Рос­сии ав­то­но­мии во гла­ве с собственным пред­ста­вительным ор­га­ном - Си­бир­ской об­ла­ст­ной ду­мой. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ак­тив­но под­дер­жи­вал си­бир­ских эсе­ров в их борь­бе за соз­да­ние та­ко­го ор­га­на. На Чрез­вы­чай­ном об­ще­си­бир­ском об­ла­ст­ном съез­де (Томск, декабрь 1917) из­бран председателем Временного си­бир­ско­го об­ла­ст­но­го со­ве­та. От­верг курс эсе­ров­ских ру­ко­во­ди­те­лей со­ве­та на об­ра­зо­ва­ние в ре­гио­не коа­ли­ции всех со­циа­ли­стических сил, тре­бо­вал раз­вер­нуть борь­бу с боль­ше­ви­ка­ми, 30.12.1917 года (12.1. 1918) по­дал в от­став­ку. Ото­шёл от по­ли­тической борь­бы, но в 1-й половине 1918 года для уча­ст­ни­ков ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го дви­же­ния в Си­би­ри ос­та­вал­ся наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ным об­щественным дея­те­лем. 26.3.1918 года об­ра­тил­ся с воз­зва­ни­ем «К на­се­ле­нию Си­би­ри», при­зы­вая его «гром­ко зая­вить своё пра­во на са­мо­оп­ре­де­ле­ние».

Имя Потанина но­сят один из хреб­тов Нянь­ша­ня, лед­ник на Ал­тае, ас­те­ро­ид 9915, ули­цы в си­бир­ских го­ро­дах.

Спод­виж­ни­ком Потанина в на­учных пред­при­яти­ях бы­ла его же­на Алек­сан­д­ра Вик­то­ров­на (уро­ж­дён­ная Лавр­ская) (25.1 (6.2).1843–19.9(1.10).1893), ав­тор очер­ков по эт­но­гра­фии Си­би­ри и Центр. Азии («Из пу­те­ше­ст­вий по Восточной Си­би­ри, Мон­го­лии, Ти­бе­ту и Ки­таю», 1895 год).

Сочинения:

Очер­ки Се­ве­ро-За­пад­ной Мон­го­лии. Ре­зуль­та­ты пу­те­ше­ст­вия, ис­пол­нен­но­го в 1876-1877 гг. СПб., 1881–1883. Вып. 1-4;

Тан­гут­ско-Ти­бет­ская ок­раи­на Ки­тая и Цен­траль­ная Мон­го­лия, 1884-1886. CПб., 1893. Т. 1-2;

Очерк пу­те­ше­ст­вия в Сы-чу­ань и на вос­точ­ную ок­раи­ну Ти­бе­та в 1892–1893 гг. // Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва. 1899. Т. 35;

По­езд­ка в сред­нюю часть Боль­шо­го Хин­га­на ле­том 1899 г. // Там же. 1902. Т. 37;

Вос­точ­ные мо­ти­вы в сред­не­ве­ко­вом ев­ро­пей­ском эпо­се. М., 1899;

Пу­те­ше­ст­вия по Мон­го­лии. М., 1948;

Вос­по­ми­на­ния // Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во Си­би­ри. Но­во­сиб., 1983–1986. Т. 6-7.

Исторические ис­точники:

Пись­ма Г.Н. По­та­ни­на. [2-е изд.]. Ир­кутск, 1987-1992. Т. 1-5.