ПОСТЫШЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
ПОСТЫШЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ - советский партийный и государственный деятель.
С 1901 года участвовал в социал-демократич. движении, член РСДРП (1904), большевик. В Революцию 1905-1907 годов в Иваново-Вознесенске член Совета рабочих депутатов (1905), член правления Союза рабочих ситцепечатных фабрик (1906), один из руководителей городского комитета РСДРП (1907). В 1908-1910 годы в заключении, затем на вечном поселении в Иркутской губернии (1912-1917). Член Иркутского бюро РСДРП (1914-1917). После Февральской революции 1917 года заместитель председателя Совета рабочих депутатов, председатель Центрального бюро профсоюзов в Иркутске. В 1917-1922 годы на партийной работе в Сибири и на Дальнем Востоке, затем на Украине. Ответственный секретарь Киевского губернского (1924-1925) и окружного (1925-1926), Харьковского окружного (1926-1930) комитетов КП(б) Украины. Одновременно член ЦКК КП(б) Украины (1924-1925); член (1925-1937), секретарь (1926-1930), член Политбюро (1926-1930 годов; с 1925 года кандидат) ЦК КП(б) Украины. Член ЦК ВКП(б) (1927-1938 годы; с 1925 года кандидат; активно участвовал в борьбе с «объединённой оппозицией» и «правой оппозицией» в ВКП(б)). В 1928-1930 годы способствовал проведению коллективизации на Украине. В ЦК ВКП(б) секретарь и член Оргбюро (1930-1934), член комиссии Политбюро, образованной для руководства работой по выселению, расселению и трудоиспользованию кулаков (1931-1932), заведующий организационно-инструкторским отделом (1932-1933). В ноябре 1932 года, в период голода в Казахстане, Нижнем Поволжье, на Украине, Северном Кавказе, в качестве особоуполномоченного представителя ЦК и СНК СССР направлен в Нижнее Поволжье, в декабре того же года - на Украину (совместно с Л.М. Кагановичем) для осуществления экстренных мер по выполнению плана хлебозаготовок. Вновь на партийной работе на Украине: 1-й секретарь Харьковского (1933-1934), Киевского (1934-1937) обкомов, в 1933-1937 годы 2-й секретарь, член Оргбюро и вновь член Политбюро ЦК КП(б) Украины. Участвовал в проведении «генеральной чистки» партийных рядов, организованной в 1933 году по решению ЦК и ЦКК ВКП(б) с целью выявления «чуждых элементов». Обвинил некоторых известных деятелей украинской культуры в национализме. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1934-1938). После его статьи в газете «Правда» (28.12.1935) снят запрет на новогодние ёлки (существовал с 1928). С началом проведения политики «большого террора» подвергнут критике на Пленуме ЦК ВКП(б) (февраль - март 1937) за отсутствие политической бдительности по отношению к «врагам народа». В июне 1937 - январе 1938 годов занимал должность 1-го секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б); инициатор роспуска более чем 30 райкомов и крупных парт. комитетов в Куйбышеве, «засорённых врагами народа», что было расценено Политбюро (9.1.1938) как «провокационное и политически вредное» действие. Постышев получил строгий выговор, был снят с должности и направлен в распоряжение ЦК ВКП(б). Арестован 21.2.1938 года. Расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и шпионаже. Реабилитирован 1.6.1955 года.