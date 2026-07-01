ПОСТЫШЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

ПОСТЫШЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ - советский партийный и государственный дея­тель.

С 1901 года уча­ст­во­вал в со­ци­ал-де­мо­кра­тич. дви­же­нии, член РСДРП (1904), боль­ше­вик. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске член Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов (1905), член прав­ле­ния Сою­за ра­бо­чих сит­це­пе­чат­ных фаб­рик (1906), один из ру­ко­во­ди­те­лей городского комитета РСДРП (1907). В 1908-1910 годы в за­клю­че­нии, за­тем на веч­ном по­се­ле­нии в Ир­кут­ской губернии (1912-1917). Член Ир­кут­ско­го бю­ро РСДРП (1914-1917). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года заместитель председателя Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов, председатель Центрального бю­ро проф­сою­зов в Ир­кут­ске. В 1917-1922 годы на партийной ра­бо­те в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке, за­тем на Ук­раи­не. От­ветственный се­к­ре­тарь Ки­ев­ско­го гу­берн­ско­го (1924-1925) и ок­руж­но­го (1925-1926), Харь­ков­ско­го ок­руж­но­го (1926-1930) ко­ми­те­тов КП(б) Ук­раи­ны. Од­но­вре­мен­но член ЦКК КП(б) Ук­раи­ны (1924-1925); член (1925-1937), се­к­ре­тарь (1926-1930), член По­лит­бю­ро (1926-1930 годов; с 1925 года кан­ди­дат) ЦК КП(б) Ук­раи­ны. Член ЦК ВКП(б) (1927-1938 годы; с 1925 года кан­ди­дат; ак­тив­но участ­во­вал в борь­бе с «объ­еди­нён­ной оп­по­зи­ци­ей» и «пра­вой оп­по­зи­ци­ей» в ВКП(б)). В 1928-1930 годы спо­соб­ст­во­вал про­ве­де­нию кол­лек­ти­ви­за­ции на Ук­раи­не. В ЦК ВКП(б) сек­ре­тарь и член Орг­бю­ро (1930-1934), член ко­мис­сии По­лит­бю­ро, об­ра­зо­ван­ной для ру­ко­вод­ства ра­бо­той по вы­се­ле­нию, рас­се­ле­нию и тру­до­ис­поль­зо­ва­нию ку­ла­ков (1931-1932), заведующий ор­га­ни­за­ци­он­но-ин­ст­рук­тор­ским от­де­лом (1932-1933). В но­ябре 1932 года, в пе­ри­од го­ло­да в Ка­зах­ста­не, Ниж­нем По­вол­жье, на Ук­раи­не, Северном Кав­ка­зе, в ка­че­ст­ве осо­бо­упол­но­мо­чен­но­го пред­ста­ви­те­ля ЦК и СНК СССР на­прав­лен в Ниж­нее По­вол­жье, в де­каб­ре то­го же го­да - на Ук­раи­ну (совместно с Л.М. Ка­га­но­ви­чем ) для осу­ще­ст­в­ле­ния экс­трен­ных мер по вы­пол­не­нию пла­на хле­бо­за­го­то­вок. Вновь на партийной ра­бо­те на Ук­раи­не: 1-й сек­ре­тарь Харь­ков­ско­го (1933-1934), Ки­ев­ско­го (1934-1937) об­ко­мов, в 1933-1937 годы 2-й сек­ре­тарь, член Орг­бю­ро и вновь член По­лит­бюро ЦК КП(б) Ук­раи­ны. Уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии «ге­не­раль­ной чи­ст­ки» партийных ря­дов, ор­га­ни­зо­ван­ной в 1933 году по ре­ше­нию ЦК и ЦКК ВКП(б) с це­лью вы­яв­ле­ния «чу­ж­дых эле­мен­тов». Об­ви­нил не­ко­то­рых из­вест­ных дея­те­лей украинской куль­ту­ры в на­цио­на­лиз­ме. Кан­ди­дат в чле­ны По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) (1934-1938). По­сле его ста­тьи в газете «Прав­да» (28.12.1935) снят за­прет на но­во­год­ние ёл­ки (су­ще­ст­во­вал с 1928). С на­ча­лом про­ве­де­ния по­ли­ти­ки «боль­шо­го тер­ро­ра» под­верг­нут кри­ти­ке на Пле­ну­ме ЦК ВКП(б) (фев­раль - март 1937) за от­сут­ст­вие поли­тической бди­тель­но­сти по от­но­ше­нию к «вра­гам на­ро­да». В ию­не 1937 - январе 1938 годов за­ни­мал долж­ность 1-го сек­ре­та­ря Куй­бы­шев­ско­го об­ко­ма ВКП(б); ини­циа­тор рос­пус­ка бо­лее чем 30 рай­ко­мов и круп­ных парт. ко­ми­те­тов в Куй­бы­ше­ве, «за­со­рён­ных вра­га­ми на­ро­да», что бы­ло рас­це­не­но По­лит­бю­ро (9.1.1938) как «про­во­ка­ци­он­ное и по­ли­ти­че­ски вред­ное» дей­ст­вие. Постышев по­лу­чил стро­гий вы­го­вор, был снят с долж­но­сти и на­прав­лен в рас­по­ря­же­ние ЦК ВКП(б). Аре­с­то­ван 21.2.1938 года. Рас­стре­лян по об­ви­не­нию в уча­стии в контр­ре­во­люционной тер­ро­ри­стической ор­га­ни­за­ции и шпио­на­же. Реа­би­ли­ти­ро­ван 1.6.1955 года.