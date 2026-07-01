ПОСТВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО

ПОСТВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО - пра­во­слав­ное иск-во по­сле па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля (1453) на тер­ри­то­ри­ях бывшей Ви­зан­тий­ской им­пе­рии .

В раз­ви­тии поствизантийского искусства вы­де­ля­ют 3 пе­рио­да. Пер­вый (до начала XVI века) пред­став­лен главным образом крит­ской шко­лой ико­но­пи­са­ния. Её центр - город Кан­дия (ны­не Ирак­ли­он), ку­да по­сле 1453 года эмиг­ри­ро­ва­ли мас­те­ра из Ви­зан­тии. Их за­каз­чи­ка­ми вы­сту­па­ли как пра­во­слав­ные, так и ка­то­лические об­щи­ны сре­ди­зем­но­мор­ских стран. В XV веке здесь со­хра­ня­лись тра­ди­ции так называемого Па­лео­ло­гов­ско­го воз­ро­ж­де­ния, од­на­ко, в со­от­вет­ст­вии с за­ка­зом, ико­ны пи­са­лись в двух ма­не­рах: гре­че­ской (alla greca) и ла­тин­ской (alla la­tina). Для пер­вой (мас­те­ра Н. За­фу­рис, А. Па­ви­ас) ха­рак­тер­ны кон­сер­ва­тизм и стрем­ле­ние ог­ра­дить ка­но­нический па­лео­ло­гов­ский стиль от влия­ний западно-ев­ропейского искусства, пре­ж­де все­го ве­не­ци­ан­ской го­ти­ки. Вто­рую ма­не­ру (мас­те­ра А. Ако­тан­тос и А. Ри­цос), на­про­тив, от­ли­ча­ют за­им­ст­во­ва­ния итальянской шко­лы жи­во­пи­си.

Во вто­рой пе­ри­од поствизантийского искусства (начало XVI - середина XVII веков) влия­ния крит­ской шко­лы рас­про­стра­ня­ют­ся на ма­те­ри­ко­вую Гре­цию. По за­ка­зу мо­на­сты­рей Ме­теор и Афо­на художник Фео­фан Крит­ский (Кри­тя­нин) со­зда­ёт ико­ны Деи­су­са и Дву­на­де­ся­тых празд­ни­ков для мо­на­сты­рей Лав­ры преподобного Афа­на­сия, Став­ро­ни­ки­ты и Иви­ро­на (Ивер­ско­го) на Афо­не, фре­ски ка­фо­ли­ко­на и тра­пез­ной мон. Став­ро­ни­ки­ты на Афо­не (1545-1546). Его ри­су­нок при­об­ре­та­ет боль­ший ди­на­мизм и экс­прес­сию, фи­гу­ры име­ют уд­ли­нён­ные про­пор­ции. Не­ко­то­рые де­та­ли его ра­бот вы­да­ют зна­ком­ст­во с гра­вю­ра­ми М. Рай­мон­ди и Джо­ван­ни Бел­ли­ни. Во 2-й половине XVI века крит­ские мас­те­ра всё ча­ще об­ра­ща­ют­ся к итальянскому искусству, пре­ж­де все­го к мань­е­риз­му, чер­ты ко­то­ро­го на­кла­ды­ва­ют­ся на ви­зантийскую ос­но­ву их сти­ля (смотреть Эль Гре­ко ). В это вре­мя ра­бо­та­ли Ми­ха­ил Да­ма­ски­нос, в ра­бо­тах ко­то­ро­го за­мет­ны влия­ния искусства Пар­мид­жа­ни­но и П. Ве­ро­не­зе, и Ге­ор­ги­ос Клон­цас.

В тре­тий пе­ри­од поствизантийского искусства, по­сле за­вое­ва­ния Кри­та Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (1669), ме­ст­ные ху­дож­ни­ки миг­ри­ро­ва­ли на Ио­ни­че­ские ост­ро­ва. Ар­те­ли ико­но­пис­цев и фре­ски­стов воз­ни­ка­ют в ма­те­ри­ко­вой Гре­ции, на Кик­ла­дах. Рас­ши­ря­лись их свя­зи с греческой об­щи­ной в Ве­не­ции, где ра­бо­та­ли Эм­ма­ну­ил Ца­нес из Ре­тим­но­на и Тео­до­рос Пу­ла­кис из Ха­ньи. В XVII-XVIII века ка­че­ст­во поствизантийского искусства за­мет­но сни­жа­ет­ся, мас­те­ра со­хра­ня­ют при­вер­жен­ность ста­рин­ным ви­зантийским мо­де­лям и об­раз­цам крит­ской ико­но­гра­фии XVI века. На Пе­ло­пон­не­се , вслед за вос­ста­нов­ле­ни­ем ве­не­ци­ан­ско­го прав­ле­ния (1684-1715) и пе­ре­ез­дом ту­да ря­да мас­те­ров с острова Крит, на­сту­па­ет подъ­ём ху­дожественной дея­тель­но­сти; в это вре­мя бы­ли соз­да­ны фре­ски монастыря Фи­ло­со­фу в Ди­ми­ца­не (1663, художник Вик­тор), монастыря Пет­ра­ки в Афи­нах (1719) и монастыря Фа­не­ро­ме­ни на Са­ла­ми­не (1735, художник Ге­ор­ги­ос Мар­ку из Ар­го­са). Афон­ские ху­дож­ни­ки XVIII века вновь об­ра­ти­лись к клас­сическому па­лео­ло­гов­ско­му сти­лю жи­во­пи­си, об­раз­ца­ми ко­то­ро­го для них яви­лись фре­ски Про­та­та (1300) и про­из­ве­де­ния Фео­фа­на Крит­ско­го. Под­ра­жа­ние ста­рин­ным мо­де­лям про­сле­жи­ва­ет­ся в рос­пи­сях ка­пел­лы Святого Ди­мит­рия в монастыре Ва­то­пед (1721) и па­ра­кли­се Бо­го­ро­ди­цы Ку­ку­зе­лис­сы, соз­дан­ных албанским мас­те­ром Да­ви­дом Се­ли­нид­зио­ти­сом из Ав­ло­на (1715). Стрем­ле­ние к точ­но­му сле­до­ва­нию ка­но­нических схе­мам по­влек­ло за со­бой по­яв­ле­ние многих ико­но­пис­ных под­лин­ни­ков, наи­бо­лее пол­ный свод ко­то­рых был со­став­лен афон­ским ино­ком Дио­ни­си­ем Фур­на­рио­том в 1700-1742 годы. Чер­ты поствизантийского искусства мож­но об­на­ру­жить в искусстве Бол­га­рии и Ма­ке­до­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)