ПОСТВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО
ПОСТВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО - православное иск-во после падения Константинополя (1453) на территориях бывшей Византийской империи.
В развитии поствизантийского искусства выделяют 3 периода. Первый (до начала XVI века) представлен главным образом критской школой иконописания. Её центр - город Кандия (ныне Ираклион), куда после 1453 года эмигрировали мастера из Византии. Их заказчиками выступали как православные, так и католические общины средиземноморских стран. В XV веке здесь сохранялись традиции так называемого Палеологовского возрождения, однако, в соответствии с заказом, иконы писались в двух манерах: греческой (alla greca) и латинской (alla latina). Для первой (мастера Н. Зафурис, А. Павиас) характерны консерватизм и стремление оградить канонический палеологовский стиль от влияний западно-европейского искусства, прежде всего венецианской готики. Вторую манеру (мастера А. Акотантос и А. Рицос), напротив, отличают заимствования итальянской школы живописи.
Во второй период поствизантийского искусства (начало XVI - середина XVII веков) влияния критской школы распространяются на материковую Грецию. По заказу монастырей Метеор и Афона художник Феофан Критский (Критянин) создаёт иконы Деисуса и Двунадесятых праздников для монастырей Лавры преподобного Афанасия, Ставроникиты и Ивирона (Иверского) на Афоне, фрески кафоликона и трапезной мон. Ставроникиты на Афоне (1545-1546). Его рисунок приобретает больший динамизм и экспрессию, фигуры имеют удлинённые пропорции. Некоторые детали его работ выдают знакомство с гравюрами М. Раймонди и Джованни Беллини. Во 2-й половине XVI века критские мастера всё чаще обращаются к итальянскому искусству, прежде всего к маньеризму, черты которого накладываются на византийскую основу их стиля (смотреть Эль Греко). В это время работали Михаил Дамаскинос, в работах которого заметны влияния искусства Пармиджанино и П. Веронезе, и Георгиос Клонцас.
В третий период поствизантийского искусства, после завоевания Крита Османской империей (1669), местные художники мигрировали на Ионические острова. Артели иконописцев и фрескистов возникают в материковой Греции, на Кикладах. Расширялись их связи с греческой общиной в Венеции, где работали Эммануил Цанес из Ретимнона и Теодорос Пулакис из Ханьи. В XVII-XVIII века качество поствизантийского искусства заметно снижается, мастера сохраняют приверженность старинным византийским моделям и образцам критской иконографии XVI века. На Пелопоннесе, вслед за восстановлением венецианского правления (1684-1715) и переездом туда ряда мастеров с острова Крит, наступает подъём художественной деятельности; в это время были созданы фрески монастыря Философу в Димицане (1663, художник Виктор), монастыря Петраки в Афинах (1719) и монастыря Фанеромени на Саламине (1735, художник Георгиос Марку из Аргоса). Афонские художники XVIII века вновь обратились к классическому палеологовскому стилю живописи, образцами которого для них явились фрески Протата (1300) и произведения Феофана Критского. Подражание старинным моделям прослеживается в росписях капеллы Святого Димитрия в монастыре Ватопед (1721) и параклисе Богородицы Кукузелиссы, созданных албанским мастером Давидом Селинидзиотисом из Авлона (1715). Стремление к точному следованию канонических схемам повлекло за собой появление многих иконописных подлинников, наиболее полный свод которых был составлен афонским иноком Дионисием Фурнариотом в 1700-1742 годы. Черты поствизантийского искусства можно обнаружить в искусстве Болгарии и Македонии.