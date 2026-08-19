ПОСТУМИЙ АЛЬБИН, АВЛ (лат. Aulus Postomius Albinus)

Римский историк-анналист и поэт II в. до н.э.

Постумий Альбин происходил из знатной патрицианской сенаторской семьи. Он принимал активное участие в политической жизни Рима. Он принимал участие в посольстве к македонскому царю Персею, а после битвы при Пидне ему была поручена охрана пленного царя. В 155 г. до н.э. в качестве городского претора он принимает знаменитое философское посольство, в 153 г. до н.э. он входит в состав делегации, посредничающей при заключении мира между пергамским царем Атталом II и вифинским царем Прусием II. В 151 г. Постумий Альбин становится консулом, и народные трибуны арестовывают его вместе с коллегой за чрезмерную строгость при проведении набора в войско. После разрушения Коринфа в 146 г. до н.э. он играет важную роль в устройстве провинции Ахайя, и греки устанавливают несколько статуй в его честь. Полибий о Постумии Альбине отзывается негативно, называя его человеком пустым, болтливым и склонным к самохвальству. По его словам, из-за глупого увлечения Альбина «эллинством», по его словам, в Риме сложилось негативное отношение к греческой культуре. Не стоит, однако, полностью доверять этой характеристике: нужно помнить, что именно из-за Альбина Полибий провел в Риме лишние 5 лет.

Постумий Альбин написал «Анналы», охватывающие период от римской праистории до его времени. Он пытался подражать Фукидиду, создавая прагматический труд, но, судя по всему, он не обладал способностями великого греческого историка. «Анналы» были написаны по-гречески, и мы знаем, что Альбин, кокетничая, извинялся за несовершенство своего греческого, что послужило поводом для насмешек Катона Старшего. Кроме «Анналов», Альбину принадлежала поэма о прибытии Энея в Италию.

Его сочинение высоко ценили современники, позже оно было в отредактированном виде переведено на латынь, а Цицерон отзывался об Альбине как о человеке образованном и речистом.