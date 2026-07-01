Постструктурали́зм в истори́ческом познáнии

Постструктурали́зм в истори́ческом познáнии — обобщенное название ряда ценностей, подходов и исследовательских практик, сложившихся после 1968 в европейской интеллектуальной культуре, объединенных признанием недостаточности структурного объяснения предмета и зависимости его значения от контекста, и заимствованных исторической наукой для решения собственных исследовательских задач. Формируется в ответ на неспособность структурализма дать «объективно научное» объяснение глубинных структур человеческой психики: «“Структуры не выходят на улицы”. Но коль скоро важное, однако, совершается (кто‑то строит баррикады и оспаривает существующий порядок), значит, самое главное в структуре — не структура, а то, что выводит за ее пределы» (Н. С. Автономова). При изучении человека структурным анализом не схватываются субъективность, индивидуальные особенности психики, иррациональность, свобода, воля, желание; при изучении общества — динамика, изменчивость, случайность и т. п.; при изучении текста — фрагментарность, несистемные и уникальные элементы, не поддающиеся дихотомическому членению и т. п. Демонстрируя недостаточность структурного анализа, постструктуралисты предпочитают выявлять неспособность предмета обладать самодостаточным структурным смыслом, его смысл постоянно разворачивается в контекст (разными своими гранями).

С контекстом возникновения (события 1968) связана политическая левизна постструктурализма (П.), представляющего общество и культуру как поле тотального проявления «властных» отношений, выступающего против стремления власти к доминированию, упорядоченности, структурированности, устойчивости на всех уровнях человеческих отношений и противопоставляющая им идею уникальности, множественности, разобщения. Заявляя о наличии за всем «языка власти и власти языка» (М. Фуко ), постструктуралисты подчеркивают, что господствующие идеологии («ложное сознание») навязывают индивидам свой «язык», тем самым ограничивая их способность осознавать и реализовывать собственный жизненный опыт. При этом «язык» рассматривается не просто как средство коммуникации, а как инструмент манипулирования, проявляющийся и на уровне повседневных практик, и на уровне научных дискурсов. Отсюда идейный и методологический пафос П. в и. п. (критический и разоблачительный по своему характеру), заключающийся в выявлении этих властных воздействий.

В 1970‑е в рамках П. в и. п. набирают обороты дискурсивные исследования, направленные на выявление скрытых кодов, которые стоят за любыми высказываниями, а также на рефлексию этих кодов. С 1980‑х собрание данных практик оформляется под именем «нового историзма» (С. Гринблатт), и они начинают применяться для анализа социальных практик и ролей. Предпринимаются попытки читать исторические тексты сквозь призму социальной истории, выявлять социальную логику источника, искать связи структуры и формы текста с его прагматикой, политической и социальной функцией (Г. Шпигель).

Особо пристальное внимание П. в и. п. демонстрирует по отношению к историографии, влиянию выбора историком контекста изучения и описания на его восприятие и интерпретацию прошлого («рефлексивный поворот»). Н. Патнер («Создание собственного времени: письмо об историческом письме», 1986) размышляет о собственной исследовательской практике и тех «властных» отношениях, которые стоят в историографии за постоянными дискуссиями о научности / художественности истории, а также объективности / субъективности историка. П. Новик («Такая благородная мечта: вопрос об объективности и американская историческая профессия», 1988) вскрывает условия бытования академического сообщества и порождения идей, социальные и политические принуждения, тяготеющие над историком, прагматику дискуссий в профессиональной среде. Х. Кельнер («Язык и исторические репрезентации: преломляя историю», 1989) пытается обойти эту «власть» и найти способы экспликации и «расфокусировки» идеологической призмы в трудах историков, а Р. Беркхофер («За пределами больших историй: история как текст и как дискурс», 1995) ищет способы преодоления междисциплинарных принуждений.

В центре внимания П. в и. п. также оказываются сами исследовательские практики: способы усвоения и переработки текстов предшественников, переплетение известного из источников с неизвестным, но важным с точки зрения конвенций письма, дополнение этих лакун собственным опытом и правдоподобными рассуждениями, взаимодействие жанров исторического письма и воздействие этого взаимодействия на темпоральность текстов (М. Оттер). Отталкиваясь от «мятежной» работы Х. Уайта «Метаистория» (1972), постструктуралисты направляют свой интерес на нарративную структуру и риторику историографии. Например, в «Нарративной логике: семантический анализ языка историков» Ф. Анкерсмита показывается роль нарративных субстанций в описании исторических персонажей, а в «Именах истории. Эссе о поэтике познания» Ж. Рансьера (1992) — способы перевода конкретных персонажей в собирательные образы и абстрактные имена. Ставится вопрос не только о приемах письма, но и о потенциальном читателе, способном его оценить, исследуется коммуникация автора и читателя, их дискурсивное взаимодействие на примере историографии (Л. Орр, Ф. Каррар, Р. Мейер), в частности — способы создания «эффекта реальности» в историческом тексте (Р. Морс). Помимо нарратива и его структуры, главными инструментами создания истории постструктуралисты считают историческое воображение, образы и концептуальные метафоры (Э. Вудман, М. Стейнберг).

Идейные установки П. в и. п. обусловили его исследовательские стратегии, программы и методики. Помимо дискурсивного и нарративного анализа, П. в и. п. опирается на стратегию «плотного описания» К. Гирца, предполагающую насыщенное описание, выходящее за пределы происходящего и выстраивающее иерархию смысловых структур. Призывы к разоблачению изначальных и окончательных смыслов делают также актуальной стратегию «деконструкции» Ж. Деррида, направленную на фундаментальную «разборку» текста с целью обнаружения, с одной стороны, ускользающих, «спящих» смыслов от автора, с другой — «скрытых» смыслов от «наивного» читателя.

В российском историографическом пространстве рефлексия по поводу возможностей использования анализа языка в исторических исследованиях менее подвижна и распространена, хотя представлена с 1990‑х (А. Я. Гуревич, Г. И. Зверева, Л. П. Репина и др.).

Лит. : Автономова Н. М. Постструктурализм // Современная западная философия: Словарь. М., 1991; Фуко М. Воля к истине. М., 1996; Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М., 2003; Spiegel G. Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn. London, 2005; Потапова Н. Д. Лингвистический поворот в историографии. СПб., 2015. О. В. Воробьева.