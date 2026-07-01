ПОСТРИГ МОНАШЕСКИЙ
ПОСТРИГ МОНАШЕСКИЙ - в христианстве обряд, знаменующий принятие человеком монашества.
Название происходит от элемента этого обряда - пострижения части волос на голове принимающего монашество.
Традиция пострига монашеского, по преданию, была введена в IV веке в египетских монастырях преподобным Пахомием Великим. В V веке постриг монашеский известен уже как регулярная практика. Согласно автору Ареопагитского корпуса (V-VI века) и преподобному Феодору Студиту (VIII-IX века), постриг монашеский представлял собой одно из церковных таинств, подобное крещению; в нём прощались грехи, совершённые после крещения. Согласно законодательству императора Юстиниана I (535), постриг монашеский запрещался без прохождения 3-летнего подготовительного периода (смотреть Послушничество, Новициат). К IX веку в Византии уже существовала, а к X веку окончательно установилась практика различения 2 этапов пострига монашеского по степени строгости принимаемых обетов - малой схимы и великой схимы.
В современном христианстве постриг монашеский не является церковным таинством; он рассматривается как обряд введения постригаемого в монашество - совершенный образ христианской жизни, основанный на отречении от мира и связанных с ним 3 основных обетах: девства, добровольной нищеты и послушания духовным наставникам. Согласно современному Уставу РПЦ, постригу монашескому предшествует период испытания («искуса»), во время которого кандидат в монашество пребывает в монастыре в чине трудника, затем послушника (при этом он может стать рясофором, при посвящении в которого также совершается обряд пострижения волос), и только после этого он может принять постриг монашеский в малую схиму (собственно монашество). По современным правилам недопустимо принятие в монастырь и дальнейший постриг монашеский лиц несовершеннолетних, психически нездоровых, без удостоверения личности, а также лиц, обременённых долговыми, семейными или иными обязательствами перед третьими лицами. Постриг монашеский должен быть добровольным. Он совершается в монастыре епархиальным архиереем или игуменом монастыря в присутствии братии с участием духовного наставника, который становится восприемником новопостриженного. Постриг монашеский вне монастырей (так называемое монашество в миру) является исключением из общего правила. Никто не вправе освободить человека от данных им монашеских обетов. Монахи, непорочно живущие в малой схиме, могут принять второй постриг монашеский, то есть великую схиму. Постриги монашеские в малую и великую схимы сопровождаются наречением постригаемому нового имени, его переоблачением и переобуванием, имеющими символическое значение изменения жизни. Постриг монашеский сопровождается молитвенными чинопоследованиями. Форма выстрижения волос при постриге монашеском в разных христианских традициях различалась и могла меняться со временем: оставление «ободка» волос вокруг головы (разновидность - «гуменцо») как подражание терновому венцу Христа, в дальнейшем получившее наибольшее распространение в Римско-католической церкви (смотреть Тонзура); полное пострижение головы в подражание апостолу Павлу; наиболее распространённой формой стало крестообразное пострижение волос.
В Римско-католической церкви обряды пострижения волос при посвящении в монахи и при рукоположении белого духовенства с 1973 года не проводятся (отменены папой Римским Павлом VI), при этом сохраняется традиционное ношение папой Римским, кардиналами и епископами специального головного убора (так называемый пилеолус), ранее предназначавшегося для содержания тонзуры в тепле.
В древнем христианстве (особенно западном) пострижение волос на голове употреблялось также при поставлении в чтецы и священники. Согласно 33-му канону Трулльского собора (691-692), непостриженным запрещалось учить с амвона в церкви.
Сходные по своему символическому значению с христианским постригом монашеским обряды бритья монахами головы и лица существуют также в буддизме и индуизме.