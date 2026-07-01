ПОСТРИГ МОНАШЕСКИЙ

ПОСТРИГ МОНАШЕСКИЙ - в христианстве обряд, знаменующий принятие человеком монашества.

На­зва­ние про­ис­хо­дит от эле­мен­та это­го об­ря­да - по­стри­же­ния час­ти во­лос на го­ло­ве при­ни­маю­ще­го мо­на­ше­ст­во.

Тра­ди­ция пострига монашеского, по пре­да­нию, бы­ла вве­де­на в IV веке в египетских мо­на­сты­рях преподобным Па­хо­ми­ем Ве­ли­ким. В V веке постриг монашеский из­вес­тен уже как ре­гу­ляр­ная прак­ти­ка. Со­глас­но ав­то­ру Аре­о­па­гит­ско­го кор­пу­са (V-VI века) и преподобному Фео­до­ру Сту­ди­ту (VIII-IX века), постриг монашеский пред­став­лял со­бой од­но из цер­ков­ных та­инств, по­доб­ное кре­ще­нию; в нём про­ща­лись гре­хи, со­вер­шён­ные по­сле кре­ще­ния. Со­глас­но за­ко­но­да­тель­ст­ву императора Юс­ти­ниа­на I (535), постриг монашеский за­пре­щал­ся без про­хо­ж­де­ния 3-лет­не­го под­го­то­вительного пе­рио­да (смотреть По­слуш­ни­че­ст­во , Но­ви­ци­ат). К IX веку в Ви­зан­тии уже су­ще­ст­во­ва­ла, а к X веку окон­ча­тель­но ус­та­но­ви­лась прак­ти­ка раз­ли­че­ния 2 эта­пов пострига монашеского по сте­пе­ни стро­го­сти при­ни­мае­мых обе­тов - ма­лой схи­мы и ве­ли­кой схи­мы.

В современном хри­сти­ан­ст­ве постриг монашеский не яв­ля­ет­ся цер­ков­ным та­ин­ст­вом; он рас­смат­ри­ва­ет­ся как об­ряд вве­де­ния по­стри­гае­мо­го в мо­на­ше­ст­во - со­вер­шен­ный об­раз хри­сти­ан­ской жиз­ни, ос­но­ван­ный на от­ре­че­нии от ми­ра и свя­зан­ных с ним 3 основных обе­тах: дев­ст­ва, доб­ро­воль­ной ни­ще­ты и по­слу­ша­ния ду­хов­ным на­став­ни­кам. Со­глас­но современному Ус­та­ву РПЦ, постригу монашескому пред­ше­ст­ву­ет пе­ри­од ис­пы­та­ния («ис­ку­са»), во вре­мя ко­то­ро­го кан­ди­дат в мо­на­ше­ст­во пре­бы­ва­ет в мо­на­сты­ре в чи­не труд­ни­ка, за­тем по­слуш­ни­ка (при этом он мо­жет стать ря­со­фо­ром, при по­свя­ще­нии в ко­то­ро­го так­же со­вер­ша­ет­ся об­ряд по­стри­же­ния во­лос), и толь­ко по­сле это­го он мо­жет при­нять постриг монашеский в ма­лую схи­му (соб­ст­вен­но мо­на­ше­ст­во). По современным пра­ви­лам не­до­пус­ти­мо при­ня­тие в мо­на­стырь и даль­ней­ший постриг монашеский лиц не­со­вер­шен­но­лет­них, пси­хи­че­ски не­здо­ро­вых, без удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти, а так­же лиц, об­ре­ме­нён­ных дол­го­вы­ми, се­мей­ны­ми или ины­ми обя­за­тель­ст­ва­ми пе­ред треть­ими ли­ца­ми. Постриг монашеский дол­жен быть доб­ро­воль­ным. Он со­вер­ша­ет­ся в мо­на­сты­ре епар­хи­аль­ным ар­хие­ре­ем или игу­ме­ном мо­на­сты­ря в при­сут­ст­вии бра­тии с уча­сти­ем ду­хов­но­го на­став­ни­ка, ко­то­рый ста­но­вит­ся вос­при­ем­ни­ком но­во­по­стри­жен­но­го. Постриг монашеский вне мо­на­сты­рей (так называемое мо­на­ше­ст­во в ми­ру) яв­ля­ет­ся ис­клю­че­ни­ем из об­ще­го пра­ви­ла. Ни­кто не впра­ве ос­во­бо­дить че­ло­ве­ка от дан­ных им мо­на­ше­ских обе­тов. Мо­на­хи, не­по­роч­но жи­ву­щие в ма­лой схи­ме, мо­гут при­нять вто­рой постриг монашеский, то есть ве­ли­кую схи­му. Постриги монашеские в ма­лую и ве­ли­кую схи­мы со­про­во­ж­да­ют­ся на­ре­че­ни­ем по­стри­гае­мо­му но­во­го име­ни, его пе­ре­об­ла­че­ни­ем и пе­ре­обу­вани­ем, имею­щи­ми сим­во­лическое зна­че­ние из­ме­не­ния жиз­ни. Постриг монашеский со­про­во­ж­да­ет­ся мо­лит­вен­ны­ми чи­но­пос­ле­до­ва­ния­ми. Фор­ма вы­стри­же­ния во­лос при постриге монашеском в раз­ных хри­сти­ан­ских тра­ди­ци­ях раз­ли­ча­лась и мог­ла ме­нять­ся со вре­ме­нем: ос­тав­ле­ние «обод­ка» во­лос вок­руг го­ловы (раз­но­вид­ность - «гу­мен­цо») как под­ра­жа­ние тер­но­во­му вен­цу Хри­ста, в даль­ней­шем по­лу­чив­шее наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние в Рим­ско-ка­то­лической цер­к­ви (смотреть Тон­зу­ра); пол­ное по­стри­же­ние го­ло­вы в под­ра­жа­ние апостолу Пав­лу; наи­более рас­про­стра­нён­ной фор­мой ста­ло кре­сто­об­раз­ное по­стри­же­ние во­лос.

В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви об­ря­ды по­стри­же­ния во­лос при по­свя­ще­нии в мо­на­хи и при ру­ко­по­ло­же­нии бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва с 1973 года не про­во­дят­ся (от­ме­не­ны па­пой Рим­ским Пав­лом VI ), при этом со­хра­ня­ет­ся тра­диционное но­ше­ние па­пой Рим­ским, кар­ди­на­ла­ми и епи­ско­па­ми специального го­лов­но­го убо­ра (так называемый пи­ле­о­лус), ра­нее пред­на­зна­чав­ше­го­ся для со­дер­жа­ния тон­зу­ры в те­п­ле.

В древ­нем хри­сти­ан­ст­ве (осо­бен­но за­пад­ном) по­стри­же­ние во­лос на го­ло­ве упот­реб­ля­лось так­же при по­став­ле­нии в чте­цы и свя­щен­ни­ки. Со­глас­но 33-му ка­но­ну Трулль­ско­го со­бо­ра (691-692), не­по­стри­жен­ным за­пре­ща­лось учить с ам­во­на в церк­ви.

Сход­ные по сво­ему сим­во­лическому зна­че­нию с хри­сти­ан­ским постригом монашеским об­ря­ды бри­тья мо­на­ха­ми го­ло­вы и ли­ца су­ще­ст­ву­ют так­же в буд­диз­ме и ин­ду­из­ме.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)