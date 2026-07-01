ПОСТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

ПОСТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - русский государственный деятель и дипломат, дьяк.

Отец П.В. По­ст­ни­ко­ва . По­дья­чий при­ка­зов - Мо­с­ков­ско­го суд­но­го (1666), Боль­шо­го при­хо­да (1667) и По­соль­ско­го (1667-1677). Го­нец в Шве­цию (1667 год; совместно с жиль­цом И.Г. Ле­он­ть­е­вым от­вёз гра­мо­ту о за­клю­че­нии Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667 года), в Речь По­спо­ли­ту (1672-1674) и Свя­щен­ную Римскую им­пе­рию (1676 год; вы­звал не­до­воль­ст­во императора Ле­о­поль­да I «дерз­ки­ми бес­че­ст­ны­ми по­ступ­ка­ми»). Дьяк при­каз­ной из­бы в городе Псков (1678), а так­же при­ка­зов - Ка­зан­ско­го двор­ца (1679-1681) и По­соль­ско­го (1681-1706 годы; в 1689 и 1706 годы за­ни­мал пер­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние сре­ди дья­ков ди­пло­ма­тического ве­дом­ст­ва, в 1699-1700 годы исполняющий обязанность дум­но­го дья­ка Е.И. Ук­ра­ин­це­ва). В 1679 году то­ва­рищ вое­во­ды князя М.Ю. Дол­го­ру­ко­го, ру­ко­во­див­ше­го во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1676-1681 годов за­щи­той Кие­ва. Уча­ст­во­вал в русско-польских пе­ре­го­во­рах о за­клю­че­нии «веч­но­го» ми­ра в Мо­ск­ве (1681, 1686) и в деревне Ан­д­ру­со­во, близ Смо­лен­ска (1684 год; на­зна­чен в со­став «ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» в 1683 году), а так­же в русско-шведских пе­ре­го­во­рах о 2-й ра­ти­фи­ка­ции Кар­дис­ско­го ми­ра 1661 (1699). Гла­ва русской дип­ло­ма­тической мис­сии в стра­ны Западной Ев­ро­пы (1687-1688 годы; имел ранг по­слан­ни­ка); в Анг­лии, Ни­дер­лан­дах, Великом гер­цог­ст­ве Тос­кан­ском, кур­фюр­ше­ст­ве Бран­ден­бург вёл пе­ре­го­во­ры о пре­дос­тав­ле­нии по­мо­щи Русскому государству в пла­ни­ро­вав­шей­ся вой­не с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. В 1690 году по­слан для «тай­ных дел» к гет­ма­ну И.С. Ма­зе­пе. По­слан­ник в Ре­чи По­спо­ли­той (1701 год; ото­зван из-за кон­флик­та с князем Г.Ф. Дол­го­ру­ко­вым).

Све­де­ния об уча­стии Постникова в под­пи­са­нии Нер­чин­ско­го до­го­во­ра 1689 года, рас­про­стра­нён­ные в отечественной ис­то­рио­гра­фии, ис­точ­ни­ка­ми не под­твер­жда­ют­ся.