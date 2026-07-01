ПОСТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ПОСТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ - русский государственный деятель и дипломат, дьяк.
Отец П.В. Постникова. Подьячий приказов - Московского судного (1666), Большого прихода (1667) и Посольского (1667-1677). Гонец в Швецию (1667 год; совместно с жильцом И.Г. Леонтьевым отвёз грамоту о заключении Андрусовского перемирия 1667 года), в Речь Посполиту (1672-1674) и Священную Римскую империю (1676 год; вызвал недовольство императора Леопольда I «дерзкими бесчестными поступками»). Дьяк приказной избы в городе Псков (1678), а также приказов - Казанского дворца (1679-1681) и Посольского (1681-1706 годы; в 1689 и 1706 годы занимал первенствующее положение среди дьяков дипломатического ведомства, в 1699-1700 годы исполняющий обязанность думного дьяка Е.И. Украинцева). В 1679 году товарищ воеводы князя М.Ю. Долгорукого, руководившего во время русско-турецкой войны 1676-1681 годов защитой Киева. Участвовал в русско-польских переговорах о заключении «вечного» мира в Москве (1681, 1686) и в деревне Андрусово, близ Смоленска (1684 год; назначен в состав «великого посольства» в 1683 году), а также в русско-шведских переговорах о 2-й ратификации Кардисского мира 1661 (1699). Глава русской дипломатической миссии в страны Западной Европы (1687-1688 годы; имел ранг посланника); в Англии, Нидерландах, Великом герцогстве Тосканском, курфюршестве Бранденбург вёл переговоры о предоставлении помощи Русскому государству в планировавшейся войне с Османской империей. В 1690 году послан для «тайных дел» к гетману И.С. Мазепе. Посланник в Речи Посполитой (1701 год; отозван из-за конфликта с князем Г.Ф. Долгоруковым).
Сведения об участии Постникова в подписании Нерчинского договора 1689 года, распространённые в отечественной историографии, источниками не подтверждаются.