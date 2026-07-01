ПОСТНИКОВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ
ПОСТНИКОВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ - российский революционный и политический деятель, публицист, деятель русской эмиграции.
Окончил Архангельскую духовную семинарию (1903) и Московский коммерческий институт (1915). Учитель Островлянской начальной школы Архангельского уезда (1903-1905). Член Архангельского губернского комитета партии эсеров (с 1906). Один из основателей и секретарь редакции легального неонароднического журнала «Заветы» (Санкт-Петербург, 1912-1914). С 1914 года работал в Союзе городов. Инициатор (вместе с Р.В. Ивановым-Разумником, С.Д. Мстиславским и А.И. Иванчиным-Писаревым) издания сборника «Скифы» (выпуски 1-2, 1917-1918), ставшего ярким выражением идеологии левого неонародничества. После Февральской революции 1917 года один из создателей и секретарь редакции центрального печатного органа партии эсеров - газеты «Дело народа». Руководил фракцией эсеров в Петроградской городской думе. После Октябрьской революции 1917 года издавал популярную «Простую газету» (закрыта большевиками в январе 1918 года). Депутат Учредительного собрания (январь 1918). Редактор сборника «Мысль» (1918) с участием В.М. Чернова, А.А. Гизетти, Е.И. Замятина, А.М. Ремизова и других. В 1919-1921 годы работал во Всероссийском совете снабжения железнодорожников (Продпуть) при НКПС. В 1921 году Постников нелегально покинул Советскую Россию (в 1922 году заочно обвинён в антисоветской деятельности). Кандидат в члены (с 1921), член (с 1925) Заграничной делегации ЦК партии эсеров. Член редколлегии центрального печатного органа партии - журнала «Революционная Россия» (Берлин; Прага, 1921-1927), заведующий литературно-художественным отделом газеты «Голос России» (Берлин, 1922). Заведующий книжно-журнальным отделом Русского заграничного исторического архива в Праге (1923-1945), собрал 100 тысяч книг и журналов, поддерживал связи с Коммунистической академией, Российской (с 1936 Всесоюзной) книжной палатой, Государственным литературным музеем в Москве. Член пражского Земгора. Составитель крупнейших библиографических указателей «Русская зарубежная книга» (части 1-2, 1924), «Библиография русской революции и гражданской войны (1917-1921)» (1938), «Политика, идеология, быт и учёные труды русской эмиграции, 1918-1945» (опубликовано в 1993). Участник Пражского восстания в мае 1945 года, 30 июня арестован сотрудниками «Смерша» 1-го Украинского фронта и депортирован в СССР. Особым совещанием при НКВД СССР по обвинению в участии в антисоветской организации приговорён к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал в городе Северо-Уральск. С 1950 года жил в городе Никополь, работал швейцаром в ресторане. В 1955 году вернулся в Прагу. Реабилитирован в 1991 году.
Сочинения:
Некоторые добавления к воспоминаниям о С. Есенине // С.А. Есенин, материалы к биографии. М., 1992;
Воспоминания об А.Белом // А.Белый. Публикации. Исследования. М., 2002.