ПОСТНИКОВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ

ПОСТНИКОВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ - российский революционный и политический деятель, публицист, деятель русской эмиграции.

Окон­чил Ар­хан­гель­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1903) и Московский ком­мерческий институт (1915). Учи­тель Ост­ров­лян­ской на­чаль­ной шко­лы Ар­хан­гель­ско­го уезда (1903-1905). Член Ар­хан­гель­ско­го гу­берн­ско­го комитета пар­тии эсе­ров (с 1906). Один из ос­но­ва­те­лей и сек­ре­тарь ре­дак­ции ле­галь­но­го не­она­род­ни­че­ско­го журнала «За­ве­ты» (Санкт-Пе­тер­бург, 1912-1914). С 1914 года ра­бо­тал в Сою­зе го­ро­дов. Ини­циа­тор (вме­сте с Р.В. Ива­но­вым-Ра­зум­ни­ком, С.Д. Мсти­слав­ским и А.И. Иван­чи­ным-Пи­са­ре­вым) из­да­ния сборника «Ски­фы» (выпуски 1-2, 1917-1918), став­ше­го яр­ким вы­ра­же­ни­ем идео­ло­гии ле­во­го не­она­род­ни­че­ст­ва. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года один из соз­да­те­лей и сек­ре­тарь ре­дак­ции центрального пе­чат­но­го ор­га­на пар­тии эсе­ров - газеты «Де­ло на­ро­да». Ру­ко­во­дил фрак­ци­ей эсе­ров в Пет­роградской городской ду­ме. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года из­да­вал по­пу­ляр­ную «Про­стую га­зе­ту» (за­кры­та боль­ше­ви­ка­ми в январе 1918 года). Де­пу­тат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (январь 1918). Ре­дак­тор сборника «Мысль» (1918) с уча­сти­ем В.М. Чер­но­ва, А.А. Ги­зет­ти, Е.И. За­мя­ти­на, А.М. Ре­ми­зо­ва и других. В 1919-1921 годы ра­бо­тал во Все­российском со­ве­те снаб­же­ния же­лез­но­до­рож­ни­ков (Прод­путь) при НКПС. В 1921 году Постников не­ле­галь­но по­ки­нул Советскую Рос­сию (в 1922 году за­оч­но об­ви­нён в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти). Кан­ди­дат в чле­ны (с 1921), член (с 1925) За­гра­нич­ной де­ле­га­ции ЦК пар­тии эсе­ров. Член ред­кол­ле­гии центрального пе­чат­но­го ор­га­на пар­тии - журнала «Ре­во­лю­ци­он­ная Рос­сия» (Бер­лин; Пра­га, 1921-1927), заведующий литературно-ху­дожественным от­де­лом газеты «Го­лос Рос­сии» (Бер­лин, 1922). Заведующий книж­но-жур­наль­ным от­де­лом Русского за­гра­нич­но­го ис­то­рического ар­хи­ва в Пра­ге (1923-1945), со­брал 100 тысяч книг и жур­на­лов, под­дер­жи­вал свя­зи с Ком­му­ни­стической ака­де­ми­ей, Российской (с 1936 Всесоюзной) книж­ной па­ла­той, Государственным литературным му­зе­ем в Мо­ск­ве. Член праж­ско­го Зем­го­ра. Со­ста­ви­тель круп­ней­ших биб­лио­гра­фических ука­за­те­лей «Рус­ская за­ру­беж­ная кни­га» (части 1-2, 1924), «Биб­лио­гра­фия рус­ской ре­во­лю­ции и гра­ж­дан­ской вой­ны (1917-1921)» (1938), «По­ли­ти­ка, идео­ло­гия, быт и учёные тру­ды рус­ской эмиг­ра­ции, 1918-1945» (опубликовано в 1993). Уча­ст­ник Праж­ско­го вос­ста­ния в мае 1945 года, 30 ию­ня аре­сто­ван со­труд­ни­ка­ми «Смер­ша» 1-го Украинского фрон­та и де­пор­ти­ро­ван в СССР. Осо­бым со­ве­ща­ни­ем при НКВД СССР по об­ви­не­нию в уча­стии в ан­ти­со­вет­ской ор­га­ни­за­ции при­го­во­рён к 5 го­дам ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей. Срок от­бы­вал в городе Се­ве­ро-Уральск. С 1950 года жил в городе Ни­ко­поль, ра­бо­тал швей­ца­ром в рес­то­ра­не. В 1955 году вер­нул­ся в Пра­гу. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1991 году.

Сочинения:

Не­ко­то­рые до­бав­ле­ния к вос­по­ми­на­ни­ям о С. Есе­ни­не // С.А. Есе­нин, ма­те­риа­лы к био­гра­фии. М., 1992;

Вос­по­ми­на­ния об А.Бе­лом // А.Бе­лый. Пуб­ли­ка­ции. Ис­сле­до­ва­ния. М., 2002.