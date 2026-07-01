ПОСТНИКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОСТНИКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - первый русский дипломированный врач, российский дипломат.
Сын В.Т. Постникова. Окончил Славяно-греко-латинскую академию (1692 год; в Москве также изучал медицину под руководством доктора Я.Д. Пелярино (в русских источниках Пелярий)), Падуанский университет (1694 год; в 1695 году получил диплом, дававший право преподавать философию, медицину и иностранные языки, а также удостаивать учёных степеней). Доктор медицины и философии (1694). Асессор в администрации подразделения Artistarum Падуанского университета (1694-1695). Владел древнегреческим, латинским, итальянским, французским языками. Продолжил изучение медицины, философии и других наук в ряде западно-европейских университетов (1695-1697, 1699-1701). Увлекался опытами, планировал «живых собак мертвить, а мёртвых живить». Прикомандирован к «Великому посольству» 1697-1698 годов, находился при царе Петре I. Производил закупку медикаментов, нанимал на российскую службу докторов и аптекарей, изучал устройство иностранных учебных, государственных и военных учреждений. Переводчик российского представителя П.Б. Возницына на Карловицком конгрессе 1698-1699 годов, а также в штате Посольского приказа (в 1701 и с 1710). Доктор в Аптекарском приказе (1701). Летом 1701 года сопровождал Петра I в Новгород и Псков, осуществлял переписку царя с польским королём Августом II Сильным. Российский дипломатический агент во Франции (конец 1701 - начало 1710 годов, с перерывами; официального статуса не имел). Собрал библиотеку «о нравах и уложениях окрестных государств» (могла использоваться Петром I при подготовке реформ системы управления, в военном деле и прочих). С французского языка перевёл, возможно, Коран в переводе А. Дю Рие («Alkoran de Mahomet...»), что ряд исследователей приписывают младшему брату Постникова, а также книгу А. де Викфора «Посол и его дела...» и другие.