ПОСТНИКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОСТНИКОВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ - первый русский дипломированный врач, российский дипломат.

Сын В.Т. По­ст­ни­ко­ва . Окон­чил Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­скую ака­де­мию (1692 год; в Мо­ск­ве так­же изу­чал ме­ди­ци­ну под руководством док­то­ра Я.Д. Пе­ля­ри­но (в русских ис­точ­ни­ках Пе­ля­рий)), Па­ду­ан­ский университет (1694 год; в 1695 году по­лу­чил ди­плом, да­вав­ший пра­во пре­по­да­вать фи­ло­со­фию, ме­ди­ци­ну и иностранные язы­ки, а так­же удо­стаи­вать учё­ных сте­пе­ней). Доктор ме­ди­ци­ны и фи­ло­со­фии (1694). Асес­сор в ад­ми­ни­ст­ра­ции под­раз­де­ле­ния Artistarum Па­ду­ан­ско­го университета (1694-1695). Вла­дел древнегреческим, латинским, итальянским, французским язы­ка­ми. Про­дол­жил изу­че­ние ме­ди­ци­ны, фи­ло­со­фии и других на­ук в ря­де западно-ев­ропейских университетов (1695-1697, 1699-1701). Ув­ле­кал­ся опы­та­ми, пла­ни­ро­вал «жи­вых со­бак мерт­вить, а мёрт­вых жи­вить». При­ко­ман­ди­ро­ван к «Ве­ли­ко­му по­соль­ст­ву» 1697-1698 годов, на­хо­дил­ся при ца­ре Пет­ре I. Про­из­во­дил за­куп­ку ме­ди­ка­мен­тов, на­ни­мал на российскую служ­бу док­то­ров и ап­те­ка­рей, изу­чал уст­рой­ст­во иностранных учеб­ных, государственных и во­енных уч­ре­ж­де­ний. Пе­ре­вод­чик российского пред­ста­ви­те­ля П.Б. Воз­ни­цы­на на Кар­ло­виц­ком кон­грес­се 1698-1699 годов, а так­же в шта­те По­соль­ско­го при­ка­за (в 1701 и с 1710). Док­тор в Ап­те­кар­ском при­ка­зе (1701). Ле­том 1701 года со­про­во­ж­дал Пет­ра I в Нов­го­род и Псков, осу­ще­ст­в­лял пе­ре­пис­ку ца­ря с польским ко­ро­лём Ав­гу­стом II Силь­ным . Российский ди­пло­ма­тический агент во Фран­ции (конец 1701 - начало 1710 годов, с пе­ре­ры­ва­ми; официального ста­ту­са не имел). Со­брал биб­лио­те­ку «о нра­вах и уло­же­ни­ях ок­ре­ст­ных го­су­дарств» (мог­ла ис­поль­зо­вать­ся Пет­ром I при под­го­тов­ке ре­форм сис­те­мы управ­ле­ния, в во­енном де­ле и прочих). С французского языка пе­ре­вёл, воз­мож­но, Ко­ран в пе­ре­во­де А. Дю Рие («Alkoran de Mahomet...»), что ряд ис­сле­до­ва­те­лей при­пи­сы­ва­ют млад­ше­му бра­ту Постникова, а так­же кни­гу А. де Вик­фо­ра «По­сол и его де­ла...» и другие.