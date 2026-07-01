ПОСТНИК ИВАН
ПОСТНИК ИВАН - русский зодчий середины XVI века.
Вместе с Бармой в 1555-1561 годы возвёл на Красной площади в Москве Василия Блаженного храм (Покровский собор что на Рву). В «Сказании о великорецкой иконе чудотворца Николы» он назван перед Бармой, что может свидетельствовать о его старшинстве в строительной артели. Предположительно идентифицируется с «церковным и городовым мастером» Постником Яковлевым, который, согласно «Грамоте новгородским дьякам… по случаю строения в Казани новой каменной крепости» (датирована декабрём 1555), был отправлен в Казань в то время, когда строительство Покровского собора только началось. В таком случае Постник мог возглавлять работы лишь первого строительного сезона, а затем ведущая роль перешла к Барме. Но вероятно также, что вместе с Бармой работал другой мастер по имени Постник. Барме и Постнику приписывают (без достаточных оснований) некоторые другие постройки середины - 3-й четверти XVI века (в том числе 5-главый Борисоглебский собор в Старице).