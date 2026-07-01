ПОСТНИК ИВАН

ПОСТНИК ИВАН - русский зодчий середины XVI века.

Вме­сте с Бар­мой в 1555-1561 годы воз­вёл на Крас­ной пло­ща­ди в Мо­ск­ве Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм (По­кров­ский со­бор что на Рву). В «Ска­за­нии о ве­ли­ко­рец­кой ико­не чу­до­твор­ца Ни­ко­лы» он на­зван пе­ред Бар­мой, что мо­жет сви­де­тель­ст­во­вать о его стар­шин­ст­ве в стро­ительной ар­те­ли. Пред­по­ло­жи­тель­но иден­ти­фи­ци­ру­ет­ся с «цер­ков­ным и го­ро­до­вым мас­те­ром» По­ст­ни­ком Яков­ле­вым, ко­то­рый, со­глас­но «Гра­мо­те нов­го­род­ским дья­кам… по слу­чаю строе­ния в Ка­за­ни но­вой ка­мен­ной кре­по­сти» (да­ти­ро­ва­на декабрём 1555), был от­прав­лен в Ка­зань в то вре­мя, ко­гда строи­тель­ст­во По­кров­ско­го со­бо­ра толь­ко на­ча­лось. В та­ком слу­чае Постник мог воз­глав­лять ра­бо­ты лишь пер­во­го стро­ительного се­зо­на, а за­тем ве­ду­щая роль пере­шла к Бар­ме. Но ве­ро­ят­но так­же, что вме­сте с Бар­мой ра­бо­тал другой мас­тер по име­ни Постник. Бар­ме и Постнику при­пи­сы­ва­ют (без дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний) не­ко­то­рые другие по­строй­ки середины - 3-й четверти XVI века (в том числе 5-гла­вый Бо­ри­сог­леб­ский со­бор в Ста­ри­це).