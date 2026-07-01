Постмодерни́зм в истори́ческом по­знáнии

Постмодерни́зм в истори́ческом по­знáнии (исторический постмодернизм, И. п.) — 1) идейное течение эпохи постмодерна; 2) концептуальные подходы, стремящиеся к радикальному пересмотру научности и объективности исторического познания. Принципы и подходы И. п. охватывают области исторической эпистемологии, теории и методологии исторического исследования, профессиональной историографии и источниковедения. В сфере эпистемологии И. п. доводит до предела постнеклассическую модель познания, представляя факты истории как создаваемые совершенно субъективно самими историками и уподобляя историческое исследование литературному произведению. В сфере теории и методологии истории парадигмальной моделью И. п. выступает теория нарратива исторического , утверждающая значимость для любого типа знания литературного мышления: «Все, что репрезентирует себя как существующее за пределами какой‑либо истории, может быть освоено сознанием только посредством повествовательной формы, вымысла» (А. А. Кусаинов). Отсюда следует утверждение принципа методологического плюрализма: ни одна из парадигм истории не может претендовать на когнитивное доминирование. В сфере историографии и источниковедения И. п. проявляет себя в отрицании первостепенной важности профессиональных исторических исследований и исторических документов («архивного фетишизма») и придании приоритетного значения литературным текстам, выражающим не историческую реальность, а систему ее познания и описания. В целом И. п. лишает историческое исследование его собственной предметной основы, замещая предмет литературными конструктами (принцип когнитивного конструктивизма).

Общая идея И. п. была впервые сформулирована в 1880‑е Ф. Ницше в концепции действительности исключительно как текста, подлежащего интерпретации. Более развернутое содержание идее истории как текста придала начавшаяся в 1960‑е деконструкция модернистского исторического мышления — интерпретации истории как полноценной науки, воспроизводящей историю на основе достоверных фактов (М. Хайдеггер, М. Фуко , Ж. Деррида). Утверждению и развитию подходов И. п. способствовал лингвистический поворот в историческом познании — понимание языка как самостоятельной реальности, создающей и самого историка, и его представления об истории. Начало этого поворота и рождение связанных с ним направлений И. п. связывают с именем американского историка и литературного критика Х. Уайта .

Под влиянием лингвистического поворота в последние десятилетия ХХ в. сложились теоретико-­методологический, историографический и источниковедческий подходы И. п. Идея Х. Уайта о том, что историческая наука должна рассматриваться прежде всего как способ создания нарративов о прошлом, получила развитие в теории нарративов, разработанной Ж. Ф. Лиотаром и Ф. Джеймисоном и утверждающей возможность освоения какой‑либо исторической реальности исключительно посредством формы повествования. Парадигмальной моделью исторического познания объявляется не поиск знания, претендующего на научность и достоверность, а повествование, рассказ о событиях, удовлетворяющие простую человеческую любознательность (Ф. Р. Анкерсмит).

В 1980–1990‑е И. п. выработал способность приспосабливать к своим принципам и установкам самые разные области научной и философской интерпретации действительности. Тем не менее научный статус его принципов и подходов остается под вопросом. Характер цельного идейного комплекса И. п. в 1970–1980‑е придали связь с принципами и ценностями культуры постмодернизма, а также широкое распространение в конце ХХ в. принципов релятивизма и неопределенности научного познания. Понятия нарратива, нарративной формы знания вошли в философию и практику современной исторической науки. Под влиянием И. п. усилилась интенция изучать историю как культуру и через культуру (культурный поворот в историческом познании). В то же время И. п. подвергается критике за подтверждение своих постулатов ссылками на свои собственные принципы, неопределенность понятия постмодернизма, расплывчатость проблемного поля и бессодержательность постмодернистской историографии, не прибавляющей аналитического и эмпирического знания (Ю. Хабермас, Н. Хомский и др.). В 1990‑е появились интерпретации современной истории и культуры, представляющие постмодернизм как культурное и интеллектуальное явление уходящей или уже ушедшей эпохи (постпостмодернизм).

Лит .: Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996; Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002; Кусаинов А. А. Историческая наука в эпоху постмодерна // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. 2004. № 9. С. 121–125; Подлевских Л. Г. Значение постмодернизма для теории исторической науки // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. № 1 (4). С. 26–30. И. В. Следзевский .