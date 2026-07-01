Постколониа́льные иссле́дования

Постколониа́льные иссле́дования — совокупность методологических подходов, связанных с постмодернистской философией, представляющих собой анализ и критику культурного наследия колониализма, позволяющих дистанцироваться от последствий экономической, политической, культурной и интеллектуальной зависимости «незападного мира» от гегемонического «западного» дискурса, рассматриваемого как проявление нео­колониализма . Основы П. и. заложили в 1940‑х публицисты из французских колоний Ф. Фанон , А. Мемми, Э. Сезэр, поднявшие проблемы психологии, самоидентификации и языка угнетенных. Параллельно О. Маннони поставил вопрос о психологическом статусе колонизатора.

Теоретическую базу для П. и. создали философы-­постмодернисты, часть которых были выходцами из африканских колоний Франции: Ж. Деррида, Ж. Делез, М. Фуко . Их идеи развили в 1960–1970‑е ученые из бывших колониальных стран, работающие в западных, преимущественно американских университетах: Э. В. Саид, Х. Х. Баба (Бхабха), Г. Ч. Спивак, Р. Гуха, А. Аппадураи. Для них характерно объединение постструктуралистской западной теории и самостоятельного анализа незападной реальности, во многом опирающегося на личный опыт. Это позволило повернуть теории Запада против его когнитивных и потестарных претензий. Пафос П. и. направлен против «воли к забыванию» колониального прошлого в современном мире, характерного для многих освободившихся стран, против создания самодостаточного национального дискурса или истории героического сопротивления колонизаторам. П. и. выступают, таким образом, за реконструкцию всей амбивалентности взаимоотношений колонизатора и колонизированного, против исторической амнезии, за припоминание и осмысление как опыта подчинения и сопротивления колонизаторам, так и опыта взаимозависимости и симбиоза с ними.

Важнейшими направлениями П. и. являются критика ориентализма Саидом (1979), анализ языка угнетенного субъекта (субалтерна), начатый Спивак (1988), а также анализ Бабой понятий гибридности и различия (1994). Саид показал, что страны Запада смогли в качестве условия позитивной самоидентификации выработать и пытаются навязать «Востоку» такой образ его идентичности, в которой ему изначально отводилось зависимое и подчиненное положение. Образ Востока инструментализован для нужд западной культуры. Для этого создаются представления о целостности каждой культуры, она редуцируется до суммы определенных качеств, формируется негативный тип восточного человека. Тем самым конструирование позитивного образа Запада при помощи вспомогательного образа застойного Востока стало превращаться в П. и. в объект рассмотрения, анализа и деконструкции. Как альтернативу Саид выдвигал «насыщенное описание» К. Гирца, позволяющее рассмотреть каждую историческую ситуацию и создаваемые образы с позиций разных сторон.

Спивак критикует негативные европоцентристские образы колониального субъекта, созданные И. Кантом , Г. В. Ф. Гегелем и К. Марксом . В центре ее внимания — коммуникативные сложности колониального субъекта. Угнетенный (субалтерн) теряет дар речи, не имеет возможности «возвысить» свой голос, остается неуслышанным и непонятым. Поэтому за него говорят и его репрезентируют другие (в том числе западные интеллектуалы). Колониальное различие воспроизводится снова и снова. Преодоление этой ситуации связывается ею до 2008 со стратегическим эссенциализмом, политически мотивированным акцентированием сущности своей культуры. Субалтерны таким образом мобилизуются на основе общей гендерной, культурной или политической идентичности, чтобы представлять себя. Принципиально отказываясь от эссенциализма, в определенные периоды времени субалтернам полезно осознавать и репрезентировать свою идентичность. Спивак критикует культурный нативизм, элитарный постструктурализм, городской феминизм, лингвистический гибридизм и белый постколониализм. Баба показал, что колониальные отношения не уходят вместе с колониализмом, но сохраняются и при независимости. Это проявляется, в частности, в мимикрии колонизируемого, в расколе его личности и гибридизации его идентичности и идентичности колонизатора. Он критически относится к традиционному субстанционалистскому понятию культуры как самодостаточной, однородной и устойчивой, а также «контейнерных обществ» (цивилизаций). Баба показал, что культура никогда не дана заранее, она постоянно изменяется и порождает различия благодаря спорам о социальных реалиях. Процесс смыслопорождения происходит в промежуточном («третьем») пространстве, на перифериях и границах культур, где создаются условия для перетолкования смыслов альтернативными способами.

Лит. : Спивак Г. Ч. Могут ли угнетенные говорить? Введение в гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия. СПб., 2001. С. 649–670; Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки: Журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2005. № 3–4. С. 161–191; Young R. White Mythologies: Writing History and the West. London–New York, 2004; Lockman Z. Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism. Cambridge, 2010. И. Н. Ионов .