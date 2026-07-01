ПОСТКАТАКОМБНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ПОСТКАТАКОМБНЫЕ КУЛЬТУРЫ - блок по­стка­та­комб­ных куль­тур­ных об­ра­зо­ва­ний, круг ар­хео­ло­гических куль­тур сте­пи и час­ти ле­со­сте­пи Восточноц Ев­ро­пы фи­на­ла сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка.

Вы­де­лен Р.А. Ми­мо­хо­дом и Р.А. Лит­ви­нен­ко в начале XXI века. Вклю­ча­ют мно­го­ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ру (древнее название - ба­бин­ская), ло­лин­скую куль­ту­ру в Пред­кав­ка­зье и её ло­каль­ный ва­ри­ант в Вол­го-Ураль­ском ре­гио­не, кри­во­лук­скую груп­пу в По­вол­жье. По­ка­за­тель­ны ям­ные и под­бой­ные скор­чен­ные на бо­ку по­гре­бе­ния под кур­га­на­ми , на­ход­ки в мо­ги­лах кос­тей мел­ко­го и круп­но­го ро­га­то­го ско­та. В ин­вен­та­ре (в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев от­сут­ст­ву­ет) кос­тя­ные и ро­го­вые пряж­ки, «ко­ну­сы» (на­зна­че­ние неяс­но), фа­ян­со­вые бу­сы, ре­же - ке­ра­мическая по­су­да, брон­зо­вые но­жи, ши­лья, ук­ра­ше­ния. По­се­ле­ния из­вест­ны толь­ко для позд­не­го эта­па ба­бин­ской куль­ту­ры. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ло­лин­ской куль­ту­ры - ов­це­вод­ст­во; в ба­бин­ской куль­ту­ре и кри­во­лук­ской груп­пе пре­об­ла­да­ет мел­кий ро­га­тый скот, но хо­ро­шо пред­став­лен и круп­ный ро­га­тый скот.

Посткатакомбные культуры сфор­ми­ро­ва­лись на пи­ке ари­ди­за­ции, ко­то­рая при­ве­ла к круп­ной ми­гра­ции в степь ско­то­водческих групп с Кав­ка­за, по­влёк­шей рас­пад ка­та­комб­ной куль­ту­ры (общ­но­сти). В ре­зуль­та­те их взаи­мо­дей­ст­вия сло­жи­лись Посткатакомбные культуры. В Днеп­ро-Дон­ском ре­гио­не фик­си­ру­ет­ся им­пульс шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры из Кар­па­то-Ду­най­ско­го ре­гио­на. В Посткатакомбных культурах ши­ро­ко рас­про­стра­нён до­ли­хо­кран­ный юж­но­ев­ро­пео­ид­ный ан­тро­по­ло­гический тип, про­ис­хо­ж­де­ни­ем свя­зан­ный с Кав­ка­зом. Про­сле­жи­ва­ют­ся ак­тив­ные меж­куль­тур­ные свя­зи Посткатакомбных культур, кон­так­ты ло­лин­ской куль­ту­ры с гин­чин­ской куль­ту­рой , ба­бин­ской - с куль­ту­рой Мон­те­о­ру (Ниж­нее По­ду­на­вье), кри­во­лук­ской груп­пы - с во­ро­неж­ской и воль­ско-лби­щен­ской куль­ту­ра­ми (Сред­нее По­до­нье и Вол­го- Ураль­ский ре­ги­он). Посткатакомбные культуры ста­ли од­ним из основных ком­по­нен­тов сло­же­ния сруб­ной куль­ту­ры и са­ба­ти­нов­ской куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)