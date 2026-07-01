ПОСТКАТАКОМБНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ПОСТКАТАКОМБНЫЕ КУЛЬТУРЫ - блок посткатакомбных культурных образований, круг археологических культур степи и части лесостепи Восточноц Европы финала среднего бронзового века.
Выделен Р.А. Мимоходом и Р.А. Литвиненко в начале XXI века. Включают многоваликовой керамики культуру (древнее название - бабинская), лолинскую культуру в Предкавказье и её локальный вариант в Волго-Уральском регионе, криволукскую группу в Поволжье. Показательны ямные и подбойные скорченные на боку погребения под курганами, находки в могилах костей мелкого и крупного рогатого скота. В инвентаре (в большинстве случаев отсутствует) костяные и роговые пряжки, «конусы» (назначение неясно), фаянсовые бусы, реже - керамическая посуда, бронзовые ножи, шилья, украшения. Поселения известны только для позднего этапа бабинской культуры. В основе хозяйства лолинской культуры - овцеводство; в бабинской культуре и криволукской группе преобладает мелкий рогатый скот, но хорошо представлен и крупный рогатый скот.
Посткатакомбные культуры сформировались на пике аридизации, которая привела к крупной миграции в степь скотоводческих групп с Кавказа, повлёкшей распад катакомбной культуры (общности). В результате их взаимодействия сложились Посткатакомбные культуры. В Днепро-Донском регионе фиксируется импульс шнуровой керамики культуры из Карпато-Дунайского региона. В Посткатакомбных культурах широко распространён долихокранный южноевропеоидный антропологический тип, происхождением связанный с Кавказом. Прослеживаются активные межкультурные связи Посткатакомбных культур, контакты лолинской культуры с гинчинской культурой, бабинской - с культурой Монтеору (Нижнее Подунавье), криволукской группы - с воронежской и вольско-лбищенской культурами (Среднее Подонье и Волго- Уральский регион). Посткатакомбные культуры стали одним из основных компонентов сложения срубной культуры и сабатиновской культуры.