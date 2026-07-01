ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - понятие, используемое в социальных науках для характеристики новейшей стадии социального развития, отчётливо проявившейся в последней трети XX - начала XXI века в экономически наиболее развитых странах.
Близким по содержанию является понятие информационного общества. Идейными источниками теорий постиндустриального общества выступали различные концепции «зрелого» (Р. Арон и другие) и «нового» (Дж.К. Гэлбрейт) индустриального общества, теория «стадий экономического роста» У.У. Ростоу, конвергенции экономических систем теория, деидеологизации концепция, теория и практика государства всеобщего благоденствия и другие. Классический вариант теории постиндустриального общества разработал в 1960-е - начале 1970-х годов Д. Белл; проблематика постиндустриального общества занимает заметное место в работах таких учёных и публицистов, как Ж. Фурастье, А. Турен, П. Дракер, Г. Кан, З. Бжезинский, А. Тофлер, Дж. Нейсбит, М. Кастельс, Р. Инглхарт, Й. Масуда, Ф. Фукуяма и другие.
Постиндустриальное общество обычно рассматривается как третья ступень социальной эволюции (после доиндустриального и индустриального общества), главным фактором которой признаётся постепенная смена технологических укладов жизни (смотреть Неолитическая революция, Промышленная революция, Научно-техническая революция) и соответствующих им видов трудовой и профессиональной деятельности людей. В качестве предпосылок зарождения постиндустриального общества обычно рассматриваются беспрецедентное повышение уровня и качества жизни широких слоёв населения в передовых в экономическом отношении странах, достижения в области автоматизации, «роботизации» и информатизации производства, внедрение эффективных методов землепользования и животноводства, приведших к резкому сокращению численности работников, занятых в промышленности и сельском хозяйстве. Человек в постиндустриальном обществе выступает преимущественно как контролёр высокотехнологичных производственных процессов. Структурная перестройка экономики ориентируется на поддержку инноваций, приоритет наукоёмких отраслей, особое значение приобретают так называемые интеллектуальные технологии, связанные с разработкой систем телекоммуникации и всеобщей компьютеризацией. Исключительная роль отводится университетам и учреждениям, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Новым источником общественного богатства становятся знания и информация (подобно земле, труду и капиталу на предшествующих этапах; по мнению Д. Белла, «трудовая теория стоимости» во 2-й половине XX века сменяется «информационной теорией стоимости»). Фундаментальное для индустриальной стадии деление общества на представителей наёмного труда и владельцев капитала и средств производства уходит в прошлое. На передний план в социальной структуре выходят «носители знаний», группы интеллектуального труда - профессионалы высшей квалификации, менеджеры-управленцы (смотреть Менеджмент) и так далее. Место традиционного рабочего класса XIX века постепенно занимают работники нефизического труда, так называемые белые воротнички. Возрастает влияние «экспертного» знания как средства управления, а также как значимого символического ресурса, определяющего престиж и распределение авторитета в обществе. Важнейшим признаком статуса человека в системе стратификации становятся образование и профессиональная компетентность. Широкое развитие получает сектор «производства услуг», для которого характерна прежде всего межчеловеческая коммуникация и в котором сосредоточивается значительная часть экономически активного населения, что приводит в том числе к большей востребованности женского труда.
По мнению А. Тофлера и других, в сфере управления и организации трудовой деятельности прослеживаются тенденции от централизации и бюрократизации к децентрализации и демократизации; от внешнего контроля и регламентации к самоконтролю и самоопределяющейся активности; от «вертикальных», иерархических отношений к горизонтальным и «сетевым» структурам, гибким, способным быстро перестраиваться вслед за изменением ситуации; от унификации и стандартизации к индивидуализации; от массового к мелкосерийному производству. Ориентация на доверие и самоуправление как в политике, так и в экономике находит отражение в практике «демократии участия», гражданских инициативах, развёртывающихся прежде всего на региональном и местном уровнях. Р. Инглхарт и другие отмечают распространение в постиндустриальном обществе «постматериалистических» ценностей («внеэкономических» мотиваций действия, установки на личностный рост и самосовершенствование, поиск и выбор «интересной работы»).
Для постиндустриального общества характерно предельное ускорение темпов социальных и экономических процессов. Профессиональная деятельность и образ жизни оказываются вариативными, неопределённость постоянно меняющихся социальных условий диктует в том числе необходимость частой переподготовки в связи с возможной сменой рода занятий, что делает актуальным «образование в течение всей жизни». Неготовность к принятию «бешеных ритмов жизни» может приводить к дезадаптации, психологическим стрессам и тому подобному. Постиндустриальное общество нередко определяется как общество риска (У. Бек, Э. Гидденс), как «текучая современность» (З. Бауман).
Концепция постиндустриального общества подвергалась критике как отвлечённая конструкция, исходящая из технологического детерминизма и в своих оптимистических вариантах основывающаяся на идеализируемом ею ограниченном опыте ряда развитых стран. Отмечалась преемственная связь постиндустриального общества с обществами модерна («поздний», «радикализированный» модерн, конкретное воплощение процесса модернизации на его новейшем этапе). Некоторые идеи, содержавшиеся в теориях постиндустриального общества, вошли составной частью в проблемное поле дискуссий о глобализации, обществе потребления и цивилизации постмодерна.