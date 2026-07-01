ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - понятие, используемое в социальных науках для характеристики новейшей стадии социального развития, отчётливо проявившейся в последней трети XX - начала XXI века в экономически наиболее развитых странах.

Близ­ким по со­дер­жа­нию яв­ля­ет­ся по­ня­тие ин­фор­ма­ци­он­но­го об­ще­ст­ва. Идей­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми тео­рий постиндустриального общества вы­сту­па­ли различные кон­цеп­ции «зре­ло­го» (Р. Арон и другие) и «но­во­го» (Дж.К. Гэл­брейт) ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва, тео­рия «ста­дий эко­но­ми­че­ско­го рос­та» У.У. Рос­тоу, кон­вер­ген­ции эко­но­ми­че­ских сис­тем тео­рия, деи­део­ло­ги­за­ции кон­цеп­ция, тео­рия и прак­ти­ка го­су­дар­ст­ва все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия и другие. Клас­сический ва­ри­ант тео­рии постиндустриального общества раз­ра­бо­тал в 1960-е - начале 1970-х годов Д. Белл; про­бле­ма­ти­ка постиндустриального общества за­ни­ма­ет за­мет­ное ме­сто в ра­бо­тах та­ких учё­ных и пуб­ли­ци­стов, как Ж. Фу­ра­стье, А. Ту­рен, П. Дра­кер, Г. Кан, З. Бже­зин­ский, А. Тоф­лер, Дж. Ней­сбит, М. Кас­тельс, Р. Инг­л­харт, Й. Ма­су­да, Ф. Фу­куя­ма и другие.

Постиндустриальное общество обыч­но рас­смат­ри­ва­ет­ся как тре­тья сту­пень со­ци­аль­ной эво­лю­ции (по­сле до­ин­ду­ст­ри­аль­но­го и ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва), главным фак­то­ром ко­то­рой при­зна­ёт­ся по­сте­пен­ная сме­на тех­но­ло­гических ук­ла­дов жиз­ни (смотреть Не­оли­ти­че­ская ре­во­лю­ция, Про­мыш­лен­ная ре­во­лю­ция , На­уч­но-тех­ни­че­ская ре­во­лю­ция) и со­от­вет­ст­вую­щих им ви­дов тру­до­вой и профессиональной дея­тель­но­сти лю­дей. В ка­че­ст­ве пред­по­сы­лок за­ро­ж­де­ния постиндустриального общества обыч­но рас­смат­ри­ва­ют­ся бес­пре­це­дент­ное по­вы­ше­ние уров­ня и ка­че­ст­ва жиз­ни ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния в пе­ре­до­вых в эко­но­мическом от­но­ше­нии стра­нах, дос­ти­же­ния в об­лас­ти ав­то­ма­ти­за­ции, «ро­бо­ти­за­ции» и ин­фор­ма­ти­за­ции про­изводства, вне­дре­ние эф­фек­тив­ных ме­то­дов зем­ле­поль­зо­ва­ния и жи­вот­но­вод­ст­ва, при­вед­ших к рез­ко­му со­кра­ще­нию чис­лен­но­сти ра­бот­ни­ков, за­ня­тых в промышленности и сельском хозяйстве. Че­ло­век в постиндустриальном обществе вы­сту­па­ет пре­имущественно как кон­тро­лёр вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водственных про­цес­сов. Струк­тур­ная пе­ре­строй­ка эко­но­ми­ки ори­ен­ти­ру­ет­ся на под­держ­ку ин­но­ва­ций, при­ори­тет нау­ко­ём­ких от­рас­лей, осо­бое зна­че­ние при­об­ре­та­ют так называемые ин­тел­лек­ту­аль­ные тех­но­ло­гии, свя­зан­ные с раз­ра­бот­кой сис­тем те­ле­ком­му­ни­ка­ции и все­об­щей ком­пь­ю­те­ри­за­ци­ей. Ис­клю­чительная роль от­во­дит­ся уни­вер­си­те­там и уч­ре­ж­де­ни­ям, осу­ще­ст­в­ляю­щим на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ские и опыт­но-кон­ст­рук­тор­ские раз­ра­бот­ки.

Но­вым ис­точ­ни­ком об­щественного бо­гат­ст­ва ста­но­вят­ся зна­ния и ин­фор­ма­ция (по­доб­но зем­ле, тру­ду и ка­пи­та­лу на пред­ше­ст­вую­щих эта­пах; по мне­нию Д. Бел­ла, «тру­до­вая тео­рия стои­мо­сти» во 2-й половине XX века сме­ня­ет­ся «ин­фор­ма­ци­он­ной тео­ри­ей стои­мо­сти»). Фун­да­мен­таль­ное для ин­ду­ст­ри­аль­ной ста­дии де­ле­ние об­ще­ст­ва на пред­ста­ви­те­лей на­ём­но­го тру­да и вла­дель­цев ка­пи­та­ла и средств про­изводства ухо­дит в про­шлое. На пе­ред­ний план в со­ци­аль­ной струк­ту­ре вы­хо­дят «но­си­те­ли зна­ний», груп­пы ин­тел­лек­ту­аль­но­го тру­да - про­фес­сио­на­лы выс­шей ква­ли­фи­ка­ции, ме­нед­же­ры-управ­лен­цы (смотреть Ме­недж­мент) и так далее. Ме­сто тра­диционного ра­бо­че­го клас­са XIX века по­сте­пен­но за­ни­ма­ют ра­бот­ни­ки не­фи­зического тру­да, так называемые бе­лые во­рот­нич­ки. Воз­рас­та­ет влия­ние «экс­перт­но­го» зна­ния как сред­ст­ва управ­ле­ния, а так­же как зна­чи­мо­го сим­во­лического ре­сур­са, оп­ре­де­ляю­ще­го пре­стиж и рас­пре­де­ле­ние ав­то­ри­те­та в об­ще­ст­ве. Важ­ней­шим при­зна­ком ста­ту­са че­ло­ве­ка в сис­те­ме стра­ти­фи­ка­ции ста­но­вят­ся об­ра­зо­ва­ние и профессиональная ком­пе­тент­ность. Ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­ча­ет сек­тор «про­из­вод­ст­ва ус­луг», для ко­то­ро­го ха­рак­тер­на пре­ж­де все­го меж­че­ло­ве­че­ская ком­му­ни­ка­ция и в ко­то­ром со­сре­до­то­чи­ва­ет­ся зна­чительная часть эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния, что при­во­дит в том числе к боль­шей вос­тре­бо­ван­но­сти жен­ско­го тру­да.

По мне­нию А. Тоф­ле­ра и других, в сфе­ре управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ции тру­до­вой дея­тель­но­сти про­сле­жи­ва­ют­ся тен­ден­ции от цен­тра­ли­за­ции и бю­ро­кра­ти­за­ции к де­цен­тра­ли­за­ции и де­мо­кра­ти­за­ции; от внеш­не­го кон­тро­ля и рег­ла­мен­та­ции к са­мо­кон­тро­лю и са­мо­оп­ре­де­ляю­щей­ся ак­тив­но­сти; от «вер­ти­каль­ных», ие­рар­хических от­но­ше­ний к го­ри­зон­таль­ным и «се­те­вым» струк­ту­рам, гиб­ким, спо­соб­ным бы­ст­ро пе­ре­страи­вать­ся вслед за из­ме­не­ни­ем си­туа­ции; от уни­фи­ка­ции и стан­дар­ти­за­ции к ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции; от мас­со­во­го к мел­ко­се­рий­но­му про­изводству. Ори­ен­та­ция на до­ве­рие и са­мо­управ­ле­ние как в по­ли­ти­ке, так и в эко­но­ми­ке на­хо­дит от­ра­же­ние в прак­ти­ке «де­мо­кра­тии уча­стия», гражданских ини­циа­ти­вах, раз­вёр­ты­ваю­щих­ся пре­ж­де все­го на ре­гио­наль­ном и ме­ст­ном уров­нях. Р. Инг­л­харт и другие от­ме­ча­ют рас­про­стра­не­ние в постиндустриальном обществе «по­ст­ма­те­риа­ли­сти­че­ских» цен­но­стей («вне­эко­но­ми­че­ских» мо­ти­ва­ций дей­ст­вия, ус­та­нов­ки на лич­но­ст­ный рост и са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ние, по­иск и вы­бор «ин­те­рес­ной ра­бо­ты»).

Для постиндустриального общества ха­рак­тер­но пре­дель­ное ус­ко­ре­ние тем­пов со­ци­аль­ных и эко­но­мических про­цес­сов. Профессиональная дея­тель­ность и об­раз жиз­ни ока­зы­ва­ют­ся ва­риа­тив­ны­ми, не­оп­ре­де­лён­ность по­сто­ян­но ме­няю­щих­ся со­ци­аль­ных ус­ло­вий дик­ту­ет в том числе не­об­хо­ди­мость час­той пе­ре­под­го­тов­ки в свя­зи с воз­мож­ной сме­ной ро­да за­ня­тий, что де­ла­ет ак­ту­аль­ным «об­ра­зо­ва­ние в те­че­ние всей жиз­ни». Не­го­тов­ность к при­ня­тию «бе­ше­ных рит­мов жиз­ни» мо­жет при­во­дить к де­за­дап­та­ции, пси­хо­ло­гическим стрес­сам и тому подобному. Постиндустриальное общество не­ред­ко оп­ре­де­ляет­ся как об­ще­ст­во рис­ка (У. Бек, Э. Гид­денс), как «те­ку­чая со­вре­мен­ность» (З. Бау­ман).

Кон­цеп­ция постиндустриального общества под­вер­га­лась кри­ти­ке как от­вле­чён­ная кон­ст­рук­ция, ис­хо­дя­щая из тех­но­ло­гического де­тер­ми­низ­ма и в сво­их оп­ти­ми­стических ва­ри­ан­тах ос­но­вы­ваю­щая­ся на идеа­ли­зи­руе­мом ею ог­ра­ни­чен­ном опы­те ря­да раз­ви­тых стран. От­ме­ча­лась пре­ем­ст­вен­ная связь постиндустриального общества с об­ще­ст­ва­ми мо­дер­на («позд­ний», «ра­ди­ка­ли­зи­ро­ван­ный» мо­дерн, кон­крет­ное во­пло­ще­ние про­цес­са мо­дер­ни­за­ции на его но­вей­шем эта­пе). Не­ко­то­рые идеи, со­дер­жав­шие­ся в тео­ри­ях постиндустриального общества, во­шли со­став­ной ча­стью в про­блем­ное по­ле дис­кус­сий о гло­ба­ли­за­ции, об­ще­ст­ве по­треб­ле­ния и ци­ви­ли­за­ции пост­мо­дер­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)