ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ - собирательное наименование различных тенденций и направлений во французском изобразительном искусстве конца XIX - начала XX веках, возникших как реакция на импрессионизм.
Термин впервые употреблён английским историком искусства Р. Фраем, организовавшим в 1910-1911 годы в лондонской галерее Графтон выставку «Мане и постимпрессионисты». Хронологические границы постимпрессионизма обычно определяются временем от 1886 года (последняя выставка импрессионистов) до 1905 года (появление фовизма, затем других направлений авангардизма). Ведущие художники постимпрессионизма - П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. деТулуз-Лотрек, Ж. Сёрa - унаследовали достижения импрессионизма (чистые цвета, свободная живописная манера), однако, отказываясь от принципа изображения натуры в её подвижности и вечной изменчивости, стремились передать в живописи устойчивые состояния природы и вечные духовные ценности. Эстетика литературного символизма оказала значительное влияние на живопись постимпрессионизма, определив такие её черты, как абстрагирование от зримой реальности, усиление формального начала, обобщение изобразительного мотива до ёмкого символа. Помимо направления неоимпрессионизма, к постимпрессионизму относят некоторых представителей символизма (П. Пюви де Шаванн, О. Редон, художники группы «Наби»), также и позднее (фактически до середины 1920-х годов) творчество импрессионистов (К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне).