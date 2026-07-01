ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ - собирательное наименование различных тенденций и направлений во французском изобразительном искусстве конца XIX - начала XX веках, возникших как реакция на импрессионизм .

Тер­мин впер­вые упот­реб­лён английским ис­то­ри­ком искусства Р. Фра­ем, ор­га­ни­зо­вав­шим в 1910-1911 годы в лон­дон­ской га­ле­рее Граф­тон вы­став­ку «Ма­не и пост­им­прес­сио­ни­сты». Хро­но­ло­гические гра­ни­цы постимпрессионизма обыч­но оп­ре­де­ля­ют­ся вре­ме­нем от 1886 года (по­след­няя вы­став­ка им­прес­сио­ни­стов) до 1905 года (по­яв­ле­ние фо­виз­ма, за­тем других на­прав­ле­ний аван­гар­диз­ма). Ве­ду­щие ху­дож­ни­ки постимпрессионизма - П. Се­занн, В. Ван Гог, П. Го­ген , А. деТу­луз-Лот­рек, Ж. Сёрa - унас­ле­до­ва­ли дос­ти­же­ния им­прес­сио­низ­ма (чис­тые цве­та, сво­бод­ная жи­во­пис­ная ма­не­ра), од­на­ко, от­ка­зы­ва­ясь от прин­ци­па изо­бра­же­ния на­ту­ры в её под­виж­но­сти и веч­ной из­мен­чи­во­сти, стре­ми­лись пе­ре­дать в жи­во­пи­си ус­той­чи­вые со­стоя­ния при­ро­ды и веч­ные ду­хов­ные цен­но­сти. Эс­те­ти­ка литературного сим­во­лиз­ма ока­за­ла зна­чительное влия­ние на жи­во­пись постимпрессионизма, оп­ре­де­лив та­кие её чер­ты, как аб­ст­ра­ги­ро­ва­ние от зри­мой ре­аль­но­сти, уси­ле­ние фор­маль­но­го на­ча­ла, обоб­ще­ние изо­бра­зительного мо­ти­ва до ём­ко­го сим­во­ла. По­ми­мо на­прав­ле­ния нео­им­прес­сио­низ­ма , к постимпрессионизму от­но­сят не­ко­то­рых пред­ста­ви­те­лей сим­во­лиз­ма (П. Пю­ви де Ша­ванн, О. Ре­дон, ху­дож­ни­ки груп­пы «На­би»), так­же и позд­нее (фак­ти­че­ски до середины 1920-х годов) твор­че­ст­во им­прес­сио­ни­стов (К. Пис­сар­ро, О. Ре­ну­ар, Э. Де­га, К. Мо­не).

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