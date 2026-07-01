ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - один из видов нормативных и индивидуальных актов, издаваемых органами государственной власти и должностными лицами.

В кон­сти­ту­ци­ях многих за­ру­беж­ных стран (Бол­га­рия, Сло­ва­кия, Поль­ша) постановления име­ну­ют­ся ак­ты пра­ви­тель­ст­ва, из­да­вае­мые в рам­ках его ком­пе­тен­ции на ос­но­ве и во ис­пол­не­ние за­ко­нов. В Гер­ма­нии постановление - это акт де­ле­ги­ро­ван­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, ко­то­рый мо­жет из­да­вать­ся фе­де­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом, фе­де­раль­ным ми­ни­ст­ром или пра­ви­тель­ст­вом зем­ли по во­про­сам, от­не­сён­ным к ком­пе­тен­ции пар­ла­мен­та , на ос­но­ва­нии за­ко­на, то есть по по­ру­че­нию пар­ла­мен­та. По оп­ре­де­лён­ным во­про­сам (строи­тель­ст­во и экс­плуа­та­ция же­лез­ных до­рог, сбо­ры за поль­зо­ва­ние уч­ре­ж­де­ния­ми поч­ты и те­ле­свя­зи и так далее) постановление фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва или фе­де­раль­но­го ми­ни­ст­ра из­да­ёт­ся толь­ко с со­гла­сия бун­дес­та­га, ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та. Тер­мин «Постановление» мо­жет так­же ис­поль­зо­вать­ся как со­би­ра­тель­ное на­зва­ние для обо­зна­че­ния су­деб­ных ре­ше­ний (Кон­сти­ту­ция Ка­зах­ста­на).

В Российской Фе­де­ра­ции постановлением име­ну­ют­ся ак­ты Пра­ви­тель­ст­ва РФ, имею­щие нор­ма­тив­ный ха­рак­тер. В фор­ме по­ста­нов­ле­ний пле­ну­ма Вер­хов­но­го су­да РФ при­ни­ма­ют­ся разъ­яс­не­ния по во­про­сам су­деб­ной прак­ти­ки. В кон­сти­ту­ци­он­ном су­до­про­из­вод­ст­ве постановление - это ито­го­вое ре­ше­ние кон­сти­ту­ци­он­но­го или ус­тав­но­го су­да о тол­ко­ва­нии кон­сти­ту­ций или ус­та­вов, а так­же по су­ще­ст­ву де­ла о кон­сти­ту­ци­он­но­сти ак­тов и спо­ра о ком­пе­тен­ции. В гражданском про­цес­се постановление - со­би­ра­тель­ное на­зва­ние для лю­бых су­деб­ных ак­тов. В ар­бит­раж­ном про­цес­се постановления - это су­деб­ные ак­ты, при­ни­мае­мые по ре­зуль­та­там рас­смот­ре­ния апел­ля­ци­он­ных и кас­са­ци­он­ных жа­лоб, пе­ре­смот­ра су­деб­ных ак­тов в по­ряд­ке над­зо­ра. В уго­лов­ном про­цес­се постановления - это лю­бые ре­ше­ния, за ис­клю­че­ни­ем при­го­во­ра, вы­не­сен­ные судь­ёй еди­но­лич­но; ре­ше­ния, вы­не­сен­ные пре­зи­диу­ма­ми су­дов, при пе­ре­смот­ре всту­пив­ших в за­кон­ную си­лу су­деб­ных ре­ше­ний; ре­ше­ния про­ку­ро­ров, ру­ко­во­ди­те­лей след­ст­вен­ных ор­га­нов, сле­до­ва­те­лей, доз­на­ва­те­лей, вы­не­сен­ные при про­из­вод­ст­ве пред­ва­ри­тель­но­го рас­сле­до­ва­ния, за ис­клю­че­ни­ем об­ви­ни­тель­ных за­клю­че­ний, об­ви­ни­тель­ных ак­тов и об­ви­ни­тель­ных по­ста­нов­ле­ний. Постановлением име­ну­ют­ся так­же ак­ты, из­да­вае­мые про­ку­ро­ра­ми в про­цес­се осу­ще­ст­в­ле­ния над­зо­ра за со­блю­де­ни­ем за­кон­но­сти (например, по­ста­нов­ле­ние о воз­бу­ж­де­нии про­из­вод­ст­ва об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном пра­во­на­ру­ше­нии).

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