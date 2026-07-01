ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ - один из видов нормативных и индивидуальных актов, издаваемых органами государственной власти и должностными лицами.
В конституциях многих зарубежных стран (Болгария, Словакия, Польша) постановления именуются акты правительства, издаваемые в рамках его компетенции на основе и во исполнение законов. В Германии постановление - это акт делегированного законодательства, который может издаваться федеральным правительством, федеральным министром или правительством земли по вопросам, отнесённым к компетенции парламента, на основании закона, то есть по поручению парламента. По определённым вопросам (строительство и эксплуатация железных дорог, сборы за пользование учреждениями почты и телесвязи и так далее) постановление федерального правительства или федерального министра издаётся только с согласия бундестага, нижней палаты парламента. Термин «Постановление» может также использоваться как собирательное название для обозначения судебных решений (Конституция Казахстана).
В Российской Федерации постановлением именуются акты Правительства РФ, имеющие нормативный характер. В форме постановлений пленума Верховного суда РФ принимаются разъяснения по вопросам судебной практики. В конституционном судопроизводстве постановление - это итоговое решение конституционного или уставного суда о толковании конституций или уставов, а также по существу дела о конституционности актов и спора о компетенции. В гражданском процессе постановление - собирательное название для любых судебных актов. В арбитражном процессе постановления - это судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, пересмотра судебных актов в порядке надзора. В уголовном процессе постановления - это любые решения, за исключением приговора, вынесенные судьёй единолично; решения, вынесенные президиумами судов, при пересмотре вступивших в законную силу судебных решений; решения прокуроров, руководителей следственных органов, следователей, дознавателей, вынесенные при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительных заключений, обвинительных актов и обвинительных постановлений. Постановлением именуются также акты, издаваемые прокурорами в процессе осуществления надзора за соблюдением законности (например, постановление о возбуждении производства об административном правонарушении).