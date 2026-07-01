ПОСТАНОВКА ГОЛОСА
ПОСТАНОВКА ГОЛОСА - приспособление и развитие голосового аппарата человека в профессиональных целях.
Необходима певцам, драматическим актёрам, лекторам и другим. Методика постановки голоса опирается на общие принципы регулирования дыхания, использования резонаторов, органов артикуляции; при обучении различным видам пения (также сценической речи) применяются специфические приёмы. В итоге достигаются естественность и свобода звукообразования, устойчивость и ровность звучания, максимально расширяется звуковысотный диапазон, голос приобретает силу, яркость и красочность тембра, полётность (хорошую слышимость в зале), способность «литься» на одном дыхании при минимальной затрате мышечной энергии.