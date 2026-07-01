ПОСТАНОВКА ГОЛОСА

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА - при­спо­соб­ле­ние и раз­ви­тие го­ло­со­во­го ап­па­ра­та че­ло­ве­ка в профессиональных це­лях.

Не­об­хо­ди­ма пев­цам, дра­ма­тическим ак­тё­рам, лек­то­рам и другим. Ме­то­ди­ка постановки голоса опи­ра­ет­ся на об­щие прин­ци­пы ре­гу­ли­ро­ва­ния ды­ха­ния, ис­поль­зо­ва­ния ре­зо­на­то­ров, ор­га­нов ар­ти­ку­ля­ции; при обу­че­нии различным ви­дам пе­ния (так­же сце­нической ре­чи) при­ме­ня­ют­ся спе­ци­фические приё­мы. В итоге дос­ти­га­ют­ся ес­те­ст­вен­ность и сво­бо­да зву­ко­об­ра­зо­ва­ния, ус­той­чи­вость и ров­ность зву­ча­ния, мак­си­маль­но рас­ши­ря­ет­ся зву­ко­вы­сот­ный диа­па­зон, го­лос при­об­ре­та­ет си­лу, яр­кость и кра­соч­ность тем­бра, по­лёт­ность (хо­ро­шую слы­ши­мость в за­ле), спо­соб­ность «лить­ся» на од­ном ды­ха­нии при ми­ни­маль­ной за­тра­те мы­шеч­ной энер­гии.

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