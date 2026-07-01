ПОССИБИЛИСТЫ

ПОССИБИЛИСТЫ - течение во французском рабочем движении конца XIX - начала XX веков.

Основные пред­ста­ви­те­ли: П.Л. Брусс (по его фа­ми­лии из­вест­ны так­же как брус­си­сты), Б. Ма­лон; в различное вре­мя к поссибилистам при­мы­ка­ли Ж. Ал­ле­ман , Э.Ж. Фур­нь­ер, Ж. Лон­ге. Сфор­ми­ро­ва­лись как ре­фор­ми­ст­ское кры­ло Ра­бо­чей пар­тии (ос­но­ва­на в 1879). В 1882 году по­рва­ли с ней, об­ра­зо­вав собственную Ра­бо­чую со­ци­ал-ре­во­люционную пар­тию (РСРП, в 1883 году пе­ре­име­но­ва­на в Фе­де­ра­цию французских тру­дя­щих­ся-со­циа­ли­стов). В от­ли­чие от Ж. Ге­да и П. Ла­фар­га, сто­яв­ших на по­зи­ци­ях ре­во­люционного мар­ксиз­ма, вы­сту­па­ли но­си­те­ля­ми ре­фор­ми­ст­ских тен­ден­ций. При­зы­ва­ли к пре­об­ра­зо­ва­ни­ям, воз­мож­ным в рам­ках ка­пи­та­ли­стического об­ще­ст­ва, к про­ве­де­нию так называемой по­ли­ти­ки воз­мож­но­стей («la poli­ti­que des possibilit ́es» - вы­ра­же­ние Брус­са в ста­тье в газ. «Prol ́etaire» (12.11.1881), от ко­то­ро­го про­изош­ло название «Поссибилисты»). Ана­ли­зи­руя при­чи­ны по­ра­же­ния Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года , счи­та­ли путь по­сте­пен­ных из­ме­не­ний бо­лее пло­до­твор­ным, под­чёр­ки­ва­ли пре­иму­ще­ст­ва «бес­кров­ной ре­во­лю­ции». Опи­ра­лись на тео­рию «му­ни­ци­паль­но­го со­циа­лиз­ма», рас­смат­ри­вав­шую пе­ре­да­чу ком­му­наль­ных служб (городской транс­порт, элек­тро­стан­ции, га­зо­снаб­же­ние и других) в соб­ст­вен­ность или в рас­по­ря­же­ние ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (му­ни­ци­па­ли­те­тов) как мир­ный путь к со­циа­лиз­му. В 1889 году пы­та­лись воз­гла­вить дви­же­ние по со­зы­ву ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го и со­циа­ли­стического кон­грес­са в Па­ри­же, от­тес­нив мар­ксис­тов на вто­рой план, в чём, од­на­ко, по­тер­пе­ли не­уда­чу: боль­шин­ст­во со­циа­ли­стических организаций под­дер­жа­ло кон­гресс, со­зван­ный мар­к­сис­та­ми (14-21.7.1889 года; уч­ре­дительный кон­гресс Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го). В 1890 году поссибилисты рас­ко­ло­лись по во­про­су об от­но­ше­ни­ях с ра­ди­ка­ла­ми и ра­ди­кал-со­циа­ли­ста­ми. По­зи­ция Брус­са, вы­сту­пав­ше­го за про­дол­же­ние по­ли­ти­ки со­труд­ни­че­ст­ва, до­стиг­ну­то­го ра­нее в рам­ках со­вме­ст­ной борь­бы про­тив бу­лан­жиз­ма, не бы­ла под­дер­жа­на сто­рон­ни­ка­ми Ал­ле­ма­на (об­ра­зо­ва­ли собственную пар­тию, взяв­шую преж­нее название РСРП). В 1902 году поссибилисты объ­е­ди­ни­лись с РСРП и сто­рон­ни­ка­ми Ж. Жо­ре­са во Французскую со­циа­ли­стическую пар­тию (в 1905 году во­шла в со­став реор­га­ни­зо­ван­ной Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО)).

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