ПОССИБИЛИСТЫ
ПОССИБИЛИСТЫ - течение во французском рабочем движении конца XIX - начала XX веков.
Основные представители: П.Л. Брусс (по его фамилии известны также как бруссисты), Б. Малон; в различное время к поссибилистам примыкали Ж. Аллеман, Э.Ж. Фурньер, Ж. Лонге. Сформировались как реформистское крыло Рабочей партии (основана в 1879). В 1882 году порвали с ней, образовав собственную Рабочую социал-революционную партию (РСРП, в 1883 году переименована в Федерацию французских трудящихся-социалистов). В отличие от Ж. Геда и П. Лафарга, стоявших на позициях революционного марксизма, выступали носителями реформистских тенденций. Призывали к преобразованиям, возможным в рамках капиталистического общества, к проведению так называемой политики возможностей («la politique des possibilit ́es» - выражение Брусса в статье в газ. «Prol ́etaire» (12.11.1881), от которого произошло название «Поссибилисты»). Анализируя причины поражения Парижской коммуны 1871 года, считали путь постепенных изменений более плодотворным, подчёркивали преимущества «бескровной революции». Опирались на теорию «муниципального социализма», рассматривавшую передачу коммунальных служб (городской транспорт, электростанции, газоснабжение и других) в собственность или в распоряжение органов местного самоуправления (муниципалитетов) как мирный путь к социализму. В 1889 году пытались возглавить движение по созыву международного рабочего и социалистического конгресса в Париже, оттеснив марксистов на второй план, в чём, однако, потерпели неудачу: большинство социалистических организаций поддержало конгресс, созванный марксистами (14-21.7.1889 года; учредительный конгресс Интернационала 2-го). В 1890 году поссибилисты раскололись по вопросу об отношениях с радикалами и радикал-социалистами. Позиция Брусса, выступавшего за продолжение политики сотрудничества, достигнутого ранее в рамках совместной борьбы против буланжизма, не была поддержана сторонниками Аллемана (образовали собственную партию, взявшую прежнее название РСРП). В 1902 году поссибилисты объединились с РСРП и сторонниками Ж. Жореса во Французскую социалистическую партию (в 1905 году вошла в состав реорганизованной Французской социалистической партии (СФИО)).