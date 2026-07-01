ПОССЕВИНО АНТОНИО
ПОССЕВИНО АНТОНИО - римско-католический проповедник и папский легат, историк.
Сын ювелира. Член Ордена иезуитов (с 1559), секретарь генерала Ордена Э. Меркуриано (1573-1578). В 1560-х - начале 1570-х годов проповедовал католицизм в Савойском герцогстве и во Франции. Папа Римский Григорий XIII считал Поссевино наиболее «способным и пригодным» для решения «любых самых трудных дел во славу Божию и на общее благо». Посещал Швецию (1577-1578, 1579), где оказал сильное влияние на будущего шведского и польского короля Сигизмунда III (его сторонник на выборах нового короля Речи Посполитой в 1587 году). Посредник на русско-польских мирных переговорах во время Ливонской войны 1558-1583 годов (1581-1582 годы; направлен понтификом в ответ на просьбу царя Ивана IV Васильевича Грозного о дипломатической помощи и на предложение образовать союз против мусульман), способствовал заключению Ям-Запольского мира 1582 года. В феврале и марте 1582 года в Московском Кремле в присутствии многочисленных служилых людей участвовал с Иваном IV Васильевичем в 3 диспутах о католической вере. Пытался убедить русского царя восстановить договор об унии, заключённый в 1439 году на Ферраро-Флорентийском соборе. Главный инспектор католических семинарий в Речи Посполитой (1582-1586). Поддержал проект польского короля С. Батория об объединении Восточной Европы под его властью с последующим разгромом Османской империи; в 1586 году способствовал выделению папой Сикстом V денежной субсидии для польской военной интервенции против Русского государства. Ректор Падуанской иезуитской академии (1587-1591).
В городе Дисна близ Полоцка в 1581 шлжу Поссевино записал рассказ о Русском государстве флорентийского купца Дж. Тедальди, многократно посещавшего страну в 1550-1560-е годы и утверждавшего, что в Речи Посполитой часто говорят «несправедливо» о русских и об их поступках (опубликовано на итальянском языке в 1884 году П. Пирлингом, на русском языке - в 1891 году Е.Ф. Шмурло). Автор сочинения «Московия» (снабжено дипломатической документацией за 1581-1582 годы; опубликовано в 1586 году на латинском языке, в переводе на русский язык - в 1983 году). В нём Поссевино охарактеризовал Ивана IV Васильевича как жестокого правителя, державшего свой народ «в прямом повиновении» и поэтому являвшегося наряду с турецким султаном Мурадом III «самым могущественным» монархом своего времени. Свидетельствовал, что царь считал себя «избранником Божиим, почти светочем, которому предстоит озарить весь мир». Поссевино советовал исподволь распространять католицизм в Русском государстве при помощи отправки в страну посольств с тайной миссионерской целью, обучения русских пленных в католических семинариях и другого. Рассказ Поссевино об обстоятельствах смерти царевича Ивана Ивановича в отечественной историографии принято считать наиболее достоверным.