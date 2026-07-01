ПОССЕВИНО АНТОНИО

ПОССЕВИНО АНТОНИО - римско-католический проповедник и папский легат, историк.

Сын юве­ли­ра. Член Ор­де­на иезуитов (с 1559), сек­ре­тарь ге­не­ра­ла Ор­де­на Э. Мер­ку­риа­но (1573-1578). В 1560-х - начале 1570-х годов про­по­ве­до­вал ка­то­ли­цизм в Са­вой­ском гер­цог­ст­ве и во Фран­ции. Па­па Рим­ский Гри­го­рий XIII счи­тал Поссевино наи­бо­лее «спо­соб­ным и при­год­ным» для ре­ше­ния «лю­бых са­мых труд­ных дел во сла­ву Бо­жию и на об­щее бла­го». По­се­щал Шве­цию (1577-1578, 1579), где ока­зал силь­ное влия­ние на бу­ду­ще­го шведского и польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III (его сто­рон­ник на вы­бо­рах но­во­го ко­ро­ля Ре­чи По­спо­ли­той в 1587 году). По­сред­ник на русско-польских мир­ных пе­ре­го­во­рах во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов (1581-1582 годы; на­прав­лен пон­ти­фи­ком в от­вет на прось­бу ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го о ди­пло­ма­тической по­мо­щи и на пред­ло­же­ние об­ра­зо­вать со­юз про­тив му­суль­ман), спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию Ям-За­поль­ско­го ми­ра 1582 года. В феврале и мар­те 1582 года в Мо­с­ков­ском Крем­ле в при­сут­ст­вии мно­го­численных слу­жи­лых лю­дей уча­ст­во­вал с Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем в 3 дис­пу­тах о ка­то­лической ве­ре. Пы­тал­ся убе­дить русского ца­ря вос­ста­но­вить до­го­вор об унии, за­клю­чён­ный в 1439 году на Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ском со­бо­ре. Главный ин­спек­тор ка­то­лических се­ми­на­рий в Ре­чи По­спо­ли­той (1582-1586). Под­дер­жал про­ект польского ко­ро­ля С. Ба­то­рия об объ­е­ди­не­нии Восточной Ев­ро­пы под его вла­стью с по­сле­дую­щим раз­гро­мом Ос­ман­ской им­пе­рии; в 1586 году спо­соб­ст­во­вал вы­де­ле­нию па­пой Сик­стом V де­неж­ной суб­си­дии для польской во­енной ин­тер­вен­ции про­тив Русского государства. Рек­тор Па­ду­ан­ской ие­зу­ит­ской ака­де­мии (1587-1591).

В городе Дис­на близ По­лоц­ка в 1581 шлжу Поссевино за­пи­сал рас­сказ о Русском государстве фло­рен­тий­ско­го куп­ца Дж. Те­даль­ди, мно­го­крат­но по­се­щав­ше­го стра­ну в 1550-1560-е годы и ут­вер­ждав­ше­го, что в Ре­чи По­спо­ли­той час­то го­во­рят «не­спра­вед­ли­во» о рус­ских и об их по­ступ­ках (опубликовано на итальянском языке в 1884 году П. Пир­лин­гом, на русском языке - в 1891 году Е.Ф. Шмур­ло). Ав­тор сочинения «Мос­ко­вия» (снаб­же­но ди­пло­ма­тической до­ку­мен­та­ци­ей за 1581-1582 годы; опубликовано в 1586 году на латинском языке, в пе­ре­во­де на русский язык - в 1983 году). В нём Поссевино оха­рак­те­ри­зо­вал Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча как жес­то­ко­го пра­ви­те­ля, дер­жав­ше­го свой на­род «в пря­мом по­ви­но­ве­нии» и по­это­му яв­ляв­ше­го­ся на­ря­ду с турецким сул­та­ном Му­ра­дом III «са­мым мо­гу­ще­ст­вен­ным» мо­нар­хом сво­его вре­ме­ни. Сви­де­тель­ст­во­вал, что царь счи­тал се­бя «из­бран­ни­ком Бо­жи­им, поч­ти све­то­чем, ко­то­ро­му пред­сто­ит оза­рить весь мир». Поссевино со­ве­то­вал ис­под­воль рас­про­стра­нять ка­то­ли­цизм в Русском государстве при по­мо­щи от­прав­ки в стра­ну по­сольств с тай­ной мис­сио­нер­ской целью, обу­че­ния русских плен­ных в ка­то­лических се­ми­на­ри­ях и другого. Рас­сказ Поссевино об об­стоя­тель­ст­вах смер­ти ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча в отечественной ис­то­рио­гра­фии при­ня­то счи­тать наи­бо­лее дос­то­вер­ным.