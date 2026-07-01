ПОССЕ АБЕЛЬ
ПОССЕ АБЕЛЬ - аргентинский писатель, дипломат.
Окончил юридический факультет Университета Буэнос-Айреса (1958); учился в Сорбонне (1959-1960). Состоял на службе в дипломатических представительствах Аргентины в Москве (1966-1969), Лиме (1969-1971), Венеции (1973-1979), Тель-Авиве (1985-1988). Директор Культурного центра Аргентины в Париже (1981-1985). Посол Аргентины в Чехословакии (1990-1992), Чехии (1992-1996), Перу (1998–2000), Дании (2000-2002), Испании (2002-2004), ЮНЕСКО (2002). В декабре 2009 года занимал пост министра образования в городской администрации Буэнос-Айреса.
Литературный дебют - поэтические сборники: «Воззвание к призраку моего мёртвого детства» («Invocación al fantasma de mi infancia muerta», 1959 год), «Восхваление Мачу-Пикчу» («Celebración de Machu Picchu», 1970 год; издан в 1977 году) и другие. Получил известность как один из наиболее ярких латино-американских прозаиков конца XX - начала XXI веков. Первый роман «Омары» («Los bogavantes», 1970) посвящён анализу событий середины 1960-х годов во Франции. Личный опыт пребывания в СССР отражён в романе «В пасти тигра» («La boca del tigre», 1971 год). Жестокий гротеск и пародийная эпичность, во многом вдохновлённая творчеством А. Карпентьера, Х.М.П. Варгаса Льосы, Г. Гарсии Маркеса, К. Фуэнтеса, присущи составившим трилогию романам «Демон» («Daimón», 1978), «Псы в раю» («Los perros del paraíso», 1983 год; в русском переводе 1992 года - «Райские псы»), «Долгие сумерки путника» («El largo atardecer del caminante», 1992 год; русский перевод 2003 года) о событиях времён конкисты. Тема нацизма поднята в романах «Тайные демоны» («Los demonios ocultos», 1987), «Путешествие в Агарту» («El viajero de Agartha», 1989 год; русский перевод 2004 года). К осмыслению национальной идентичности обращены романы: «Царица Ла-Платы» («La reina del Plata», 1988), воссоздающий мифологизированный образ Буэнос-Айреса, и «Страсти по Эвите» («La pasión según Eva», 1994 год; русский перевод 2005 года), в котором Поссе описал жизненный путь Э. Перон - знаменитой актрисы, жены Х.Д. Перона. Преобразовав жанр романа-свидетельства, воссоздал судьбу Че Гевары в написанном от его лица мистифицированном дневнике «Пражские тетради» («Los cuadernos de Praga», 1998 год). Автор многочисленных политических эссе: сборники «Аргентина, великий поворот» («Argentina, el gran viraje», 2000 год), «Аргентинское затмение. От коллективного недуга к возрождению» («El eclipse argentino: De la enfermedad colectiva al renacimiento», 2003 год), «Священное безумие аргентинцев» («La santa locura de los argentinos», 2006 год) и другие.