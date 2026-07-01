ПОССЕ АБЕЛЬ

ПОССЕ АБЕЛЬ - аргентинский писатель, дипломат.

Окон­чил юри­дический факультет Университета Бу­энос-Ай­ре­са (1958); учил­ся в Сор­бон­не (1959-1960). Со­сто­ял на служ­бе в ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тель­ст­вах Ар­ген­ти­ны в Мо­ск­ве (1966-1969), Ли­ме (1969-1971), Ве­не­ции (1973-1979), Тель-Ави­ве (1985-1988). Ди­рек­тор Куль­тур­но­го цен­тра Ар­ген­ти­ны в Па­ри­же (1981-1985). По­сол Ар­ген­ти­ны в Че­хо­сло­ва­кии (1990-1992), Че­хии (1992-1996), Пе­ру (1998–2000), Да­нии (2000-2002), Ис­па­нии (2002-2004), ЮНЕСКО (2002). В декабре 2009 года за­ни­мал пост министра об­ра­зо­ва­ния в городской ад­ми­ни­ст­ра­ции Бу­энос-Ай­ре­са.

Литературный де­бют - по­этические сборники: «Воз­зва­ние к при­зра­ку мое­го мёрт­во­го дет­ст­ва» («Invocación al fantasma de mi infancia muerta», 1959 год), «Вос­хва­ле­ние Ма­чу-Пик­чу» («Celebración de Machu Picchu», 1970 год; издан в 1977 году) и другие. По­лу­чил из­вест­ность как один из наи­бо­лее яр­ких латино-американских про­заи­ков конца XX - начала XXI веков. Пер­вый ро­ман «Ома­ры» («Los bo­ga­van­tes», 1970) по­свя­щён ана­ли­зу со­бы­тий середины 1960-х годов во Фран­ции. Лич­ный опыт пре­бы­ва­ния в СССР от­ра­жён в ро­ма­не «В пас­ти ти­гра» («La boca del tigre», 1971 год). Жес­то­кий гро­теск и па­ро­дий­ная эпич­ность, во мно­гом вдох­нов­лён­ная твор­че­ст­вом А. Кар­пен­ть­е­ра, Х.М.П. Вар­га­са Льо­сы, Г. Гар­сии Мар­ке­са, К. Фу­эн­те­са, при­су­щи со­ста­вив­шим три­ло­гию ро­ма­нам «Де­мон» («Daimón», 1978), «Псы в раю» («Los perros del paraíso», 1983 год; в русском переводе 1992 года - «Рай­ские псы»), «Дол­гие су­мер­ки пут­ни­ка» («El largo atardecer del caminante», 1992 год; русский перевод 2003 года) о со­бы­ти­ях вре­мён кон­ки­сты. Те­ма на­циз­ма под­ня­та в ро­ма­нах «Тай­ные де­мо­ны» («Los demonios ocultos», 1987), «Пу­те­ше­ст­вие в Агар­ту» («El viajero de Agartha», 1989 год; русский перевод 2004 года). К ос­мыс­ле­нию национальной иден­тич­но­сти об­ра­ще­ны ро­ма­ны: «Ца­ри­ца Ла-Пла­ты» («La reina del Plata», 1988), вос­соз­даю­щий ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ный об­раз Бу­энос-Ай­ре­са, и «Стра­сти по Эви­те» («La pasión según Eva», 1994 год; русский перевод 2005 года), в ко­то­ром Поссе опи­сал жиз­нен­ный путь Э. Пе­рон - зна­ме­ни­той ак­три­сы, же­ны Х.Д. Пе­ро­на. Пре­об­ра­зо­вав жанр ро­ма­на-сви­де­тель­ст­ва, вос­соз­дал судь­бу Че Ге­ва­ры в на­пи­сан­ном от его ли­ца мис­ти­фи­ци­ро­ван­ном днев­ни­ке «Праж­ские тет­ра­ди» («Los cuadernos de Praga», 1998 год). Ав­тор мно­го­численных по­ли­тических эс­се: сборники «Ар­ген­ти­на, ве­ли­кий по­во­рот» («Argentina, el gran viraje», 2000 год), «Ар­ген­тин­ское за­тме­ние. От кол­лек­тив­но­го не­ду­га к воз­ро­ж­де­нию» («El eclipse argentino: De la enfermedad colectiva al renacimiento», 2003 год), «Свя­щен­ное бе­зу­мие ар­ген­тин­цев» («La santa locura de los argentinos», 2006 год) и другие.