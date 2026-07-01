ПОСРЕДНИК
ПОСРЕДНИК - лицо или организация, государство, при содействии, помощи которого ведутся переговоры между сторонами.
Институт посредничества действует во многих областях права. При этом гражданское законодательство предусматривает два возможных варианта участия посредника: посредник при исполнении договора действует от своего имени (договор комиссии либо агентский договор, по которому агент действует от своего имени); посредник при исполнении договора действует от имени доверителя (договор поручения) либо принципала (агентский договор, по которому агент действует от имени принципала).
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (2010) предусматривает участие посредника в урегулировании споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров, возникающих из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. Смотреть также Посредничество международное.