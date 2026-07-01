ПОСРЕДНИК

ПОСРЕДНИК - лицо или организация, государство, при содействии, помощи которого ведутся переговоры между сторонами.

Ин­сти­тут по­сред­ни­че­ст­ва дей­ст­ву­ет во мно­гих об­лас­тях пра­ва. При этом гражданское за­ко­но­да­тель­ст­во пре­ду­смат­ри­ва­ет два воз­мож­ных ва­ри­ан­та уча­стия посредника: по­сред­ник при ис­пол­не­нии до­го­во­ра дей­ст­ву­ет от сво­его име­ни (до­го­вор ко­мис­сии ли­бо агент­ский до­го­вор, по ко­то­ро­му агент дей­ст­ву­ет от сво­его име­ни); по­сред­ник при ис­пол­не­нии до­го­во­ра дей­ст­ву­ет от име­ни до­ве­ри­те­ля (до­го­вор по­ру­че­ния) ли­бо прин­ци­па­ла (агент­ский до­го­вор, по ко­то­ро­му агент дей­ст­ву­ет от име­ни прин­ци­па­ла).

Фе­де­раль­ный за­кон «Об аль­тер­на­тив­ной про­це­ду­ре уре­гу­ли­ро­ва­ния спо­ров с уча­сти­ем по­сред­ни­ка (про­це­ду­ре ме­диа­ции)» (2010) пре­ду­смат­ри­ва­ет уча­стие посредника в уре­гу­ли­ро­ва­нии спо­ров, воз­ни­каю­щих из гражданских пра­во­от­но­ше­ний, в том числе в свя­зи с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем пред­при­ни­ма­тель­ской и иной эко­но­мической дея­тель­но­сти, а так­же спо­ров, воз­ни­каю­щих из тру­до­вых пра­во­от­но­ше­ний и се­мей­ных пра­во­от­но­ше­ний. Смотреть так­же По­сред­ни­че­ст­во меж­ду­на­род­ное .

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