ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ.
Одно из средств мирного разрешения споров между государствами, проводимый в условиях конфиденциальности добровольный процесс, в ходе которого прошедшее специальную подготовку и сохраняющее нейтралитет лицо содействует сторонам в достижении путём переговоров соглашения относительно спора или разногласия, причём сами стороны сохраняют контроль над тем, какое решение принять, и условиями разрешения спора. Посредничество может выступать по просьбе спорящих сторон, по собств. инициативе либо по почину держав, не причастных к спору. Процедура посредничества международного регламентирована Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов и Уставом ООН (статья 33).
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