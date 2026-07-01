ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ.

Одно из средств мирного разрешения споров между государствами, проводимый в условиях конфиденциальности добровольный процесс, в ходе которого прошедшее специальную подготовку и сохраняющее нейтралитет лицо содействует сторонам в достижении путём переговоров соглашения относительно спора или разногласия, причём сами стороны сохраняют контроль над тем, какое решение принять, и условиями разрешения спора. Посредничество мо­жет вы­сту­пать по прось­бе спо­ря­щих сто­рон, по собств. ини­циа­ти­ве ли­бо по по­чи­ну дер­жав, не при­ча­ст­ных к спо­ру. Про­це­ду­ра посредничества международного рег­ла­менти­ро­ва­на Га­аг­ски­ми кон­вен­ция­ми 1899 и 1907 годов и Ус­та­вом ООН (статья 33).

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