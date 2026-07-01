ПОСПОЛИТОЕ РУШЕНИЕ

ПОСПОЛИТОЕ РУШЕНИЕ - ополчение в Польше в X-XVIII веках. При Пястах состояло из свободных крестьян, играло вспомогательную роль при княжеской дружине, составлявшей ядро войска.

В пе­ри­од прав­ле­ния Бо­ле­сла­ва III Кри­во­ус­то­го (1102-1138) на­чал­ся про­цесс за­ме­ны кре­сть­ян­ско­го Посполитого рушения ры­цар­ским . В пе­ри­од удель­ной раз­дроб­лен­но­сти он за­вер­шил­ся; ос­но­ву Посполитого рушения со­ста­ви­ло феодальное ры­цар­ст­во (шлях­та; пер­вое шля­хет­ское Посполитое рушение со­зва­но в XIII веке). При Ка­зи­ми­ре III Ве­ли­ком (1333-1370) за­кре­п­ле­ны пра­во­вые нор­мы, ре­гу­ли­ро­вав­шие по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния Посполитого рушения. Ка­ж­дый ры­царь дол­жен был лич­но яв­лять­ся на во­ин­скую служ­бу в со­про­во­ж­де­нии как мож­но боль­ше­го чис­ла во­оружённых слуг (при но­вых да­ре­ни­ях зем­ли их ко­ли­че­ст­во точ­но ого­ва­ри­ва­лось). Ры­ца­ри отдельных зе­мель яв­ля­лись в сбор­ные пунк­ты и по­сту­па­ли под ко­ман­ду ко­ро­ля или вое­на­чаль­ни­ка. За уча­стие в за­гра­нич­ных по­хо­дах они по­лу­ча­ли жа­ло­ва­нье и ком­пен­са­цию за по­гиб­ших ло­ша­дей, име­ли пра­во на вы­куп из пле­на за счёт ко­ро­лев­ской каз­ны. Во­ин­скую обя­зан­ность не­сли и ду­хов­ные ли­ца: не всту­пая в Посполитое рушение лич­но (ка­но­ническое пра­во за­пре­ща­ло им уча­ст­во­вать в бое­вых дей­ст­ви­ях), они вы­став­ля­ли на­ём­ных слуг со сво­их ча­ст­ных вла­де­ний. В Посполитое рушение вхо­ди­ли так­же вой­ты (городские ма­ги­ст­ра­ты) и со­лты­сы (сель­ские ста­рос­ты). Жи­те­ли го­ро­дов, обя­зан­ные за­щи­щать их в слу­чае вой­ны, не­по­сред­ст­вен­но в Посполитое рушение не при­вле­ка­лись. Посполитое рушение де­ли­лось на хо­руг­ви: ро­до­вые (фор­ми­ро­вав­шие­ся маг­на­та­ми) и зем­ские (от­ря­ды мел­ко­го ры­цар­ст­ва, вой­тов и со­лты­сов). Сбор Посполитого рушения по ко­ро­лев­ско­му ука­зу осу­ще­ст­в­ля­ли зем­ские ста­рос­ты, они же фор­ми­ро­ва­ли хо­руг­ви и сле­ди­ли за со­стоя­ни­ем городских ук­ре­п­ле­ний. В об­щей слож­но­сти при Ка­зи­ми­ре III Посполитое рушение на­счи­ты­ва­ло около 10 тысяч человек. Обя­за­тель­ст­ва, на­ла­гае­мые не­се­ни­ем во­ин­ской служ­бы, тя­го­ти­ли шлях­ту. Под её дав­ле­ни­ем по Не­шав­ским ста­ту­там 1454 года ко­роль был ли­шён пра­ва со­зы­вать Посполитое рушение без со­гла­сия зем­ских сей­ми­ков (по ре­ше­ни­ям 1493 года - без со­гла­сия об­ще­польского (валь­но­го) сей­ма). На­чи­ная с пе­рио­да уси­ле­ния по­сто­ян­но­го (квар­ця­но­го) вой­ска в XVI веке, об­ще­государственное Посполитое рушение со­зы­ва­лось всё ре­же. Ча­ще про­из­во­дил­ся сбор Посполитого рушения отдельных ре­гио­нов, осо­бен­но в юго-восточных час­тях Поль­ши для за­щи­ты от на­па­де­ний крым­ских та­тар.

С конца XVIII века спо­со­бы фор­ми­ро­ва­ния Посполитого рушения кар­ди­наль­но из­ме­ни­лись. В 1794 году обя­зан­ность уча­стия в нём бы­ла рас­про­стра­не­на на всех гра­ж­дан в воз­рас­те от 18 до 40 лет. Ре­ше­ние о со­зы­вах по­доб­но­го Посполитого рушения в польских зем­лях при­ни­ма­лось в 1806 году На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том и в пе­ри­од Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов Сей­мом Цар­ст­ва Поль­ско­го. В меж­во­ен­ной Поль­ше (1918-1939) ин­сти­тут Посполитого рушения вновь транс­фор­ми­ро­вал­ся. В нём со­стоя­ли сол­да­ты (в воз­рас­те от 40 до 50 лет) и офи­це­ры за­па­са (от 50 до 60 лет), под­ле­жав­шие при­зы­ву в во­енное вре­мя.

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