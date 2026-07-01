ПОСПОЛИТОЕ РУШЕНИЕ
ПОСПОЛИТОЕ РУШЕНИЕ - ополчение в Польше в X-XVIII веках. При Пястах состояло из свободных крестьян, играло вспомогательную роль при княжеской дружине, составлявшей ядро войска.
В период правления Болеслава III Кривоустого (1102-1138) начался процесс замены крестьянского Посполитого рушения рыцарским. В период удельной раздробленности он завершился; основу Посполитого рушения составило феодальное рыцарство (шляхта; первое шляхетское Посполитое рушение созвано в XIII веке). При Казимире III Великом (1333-1370) закреплены правовые нормы, регулировавшие порядок формирования Посполитого рушения. Каждый рыцарь должен был лично являться на воинскую службу в сопровождении как можно большего числа вооружённых слуг (при новых дарениях земли их количество точно оговаривалось). Рыцари отдельных земель являлись в сборные пункты и поступали под команду короля или военачальника. За участие в заграничных походах они получали жалованье и компенсацию за погибших лошадей, имели право на выкуп из плена за счёт королевской казны. Воинскую обязанность несли и духовные лица: не вступая в Посполитое рушение лично (каноническое право запрещало им участвовать в боевых действиях), они выставляли наёмных слуг со своих частных владений. В Посполитое рушение входили также войты (городские магистраты) и солтысы (сельские старосты). Жители городов, обязанные защищать их в случае войны, непосредственно в Посполитое рушение не привлекались. Посполитое рушение делилось на хоругви: родовые (формировавшиеся магнатами) и земские (отряды мелкого рыцарства, войтов и солтысов). Сбор Посполитого рушения по королевскому указу осуществляли земские старосты, они же формировали хоругви и следили за состоянием городских укреплений. В общей сложности при Казимире III Посполитое рушение насчитывало около 10 тысяч человек. Обязательства, налагаемые несением воинской службы, тяготили шляхту. Под её давлением по Нешавским статутам 1454 года король был лишён права созывать Посполитое рушение без согласия земских сеймиков (по решениям 1493 года - без согласия общепольского (вального) сейма). Начиная с периода усиления постоянного (кварцяного) войска в XVI веке, общегосударственное Посполитое рушение созывалось всё реже. Чаще производился сбор Посполитого рушения отдельных регионов, особенно в юго-восточных частях Польши для защиты от нападений крымских татар.
С конца XVIII века способы формирования Посполитого рушения кардинально изменились. В 1794 году обязанность участия в нём была распространена на всех граждан в возрасте от 18 до 40 лет. Решение о созывах подобного Посполитого рушения в польских землях принималось в 1806 году Наполеоном I Бонапартом и в период Польского восстания 1830-1831 годов Сеймом Царства Польского. В межвоенной Польше (1918-1939) институт Посполитого рушения вновь трансформировался. В нём состояли солдаты (в возрасте от 40 до 50 лет) и офицеры запаса (от 50 до 60 лет), подлежавшие призыву в военное время.