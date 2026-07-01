ПОСПЕЛОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

ПОСПЕЛОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - советский партийный дея­тель, ис­то­рик, академик АН СССР (1953), Ге­рой Социалистического труда.

Окон­чил эко­но­мическое от­де­ле­ние Ин­сти­ту­та крас­ной про­фес­су­ры (1930). Член РСДРП (1916), боль­ше­вик. Член ис­пол­ко­ма Твер­ско­го Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов (1917). В 1918-1919 годы, в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, на под­поль­ной партийной ра­бо­те в Че­ля­бин­ске. За­тем заведующим аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ским от­де­лом Твер­ско­го гу­берн­ско­го комитета (1920-1924), ин­ст­рук­тор аги­та­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­ско­го от­де­ла ЦК (1924-1926) РКП(б)-ВКП(б). Член ЦКК ВКП(б) (с 1934 года Ко­мис­сия партийного кон­тро­ля при ЦК) (1930-1939), в 1934-1937 годы ру­ко­во­дил в ней груп­пой пе­ча­ти. Од­но­вре­мен­но заведующий от­де­лом партийной жиз­ни журнала «Боль­ше­вик» и газеты «Прав­да» (1931-1934), заместитель заведующего (1937-1939), 1-й заместитель начальника (1939-1940) От­де­ла (с 1939 Управ­ле­ние) партийной про­па­ган­ды и аги­та­ции ЦК ВКП(б). Член ЦК ВКП(б)-КПСС (1939-1971). Главный ре­дак­тор газеты «Прав­да» (1940-1949 годы; в 1952-1953 годы заместитель). В 1949-1952 годы, 1961-1967 годы ди­рек­тор Института Мар­к­са - Эн­гель­са - Ле­ни­на (с 1956 года Мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма ин­сти­тут). Од­но­вре­мен­но член главной ре­дак­ции Боль­шой Советской эн­цик­ло­пе­дии (1949-1952). Сек­ре­тарь ЦК КПСС (1953-1960). Воз­глав­лял Ко­мис­сию Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС, об­ра­зо­ван­ную в декабре 1955 года для изу­че­ния ма­те­риа­лов о мас­со­вых ре­прес­си­ях в ВКП(б) в 1935-1940 годы (под­го­тов­лен­ные ко­мис­си­ей ма­те­риа­лы ис­поль­зо­ва­ны в док­ла­де «О куль­те лич­но­сти и его по­след­ст­ви­ях» на 20-м съез­де КПСС). В 1957 году под­дер­жал Н.С. Хру­щё­ва во вре­мя по­пыт­ки «ан­ти­пар­тий­ной груп­пы» сме­стить его с по­ста 1-го сек­ре­та­ря ЦК. Кан­ди­дат в чле­ны Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС (1957-1961). Член Бю­ро ЦК КПСС по РСФСР (1960-1961). Член Пре­зи­диу­ма АН СССР (1967-1979).

Один из ве­ду­щих партийных идео­ло­гов. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке к из­да­нию книги «Ис­то­рия Все­со­юз­ной Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (боль­ше­ви­ков): Крат­кий курс» (1938). Член ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва «Ис­то­рии Гра­ж­дан­ской вой­ны в СССР, 1917-1922 годов» (том 2, 1943 год; Ста­лин­ская премия, 1943 год). Председатель ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий из­да­ний «Ис­то­рия Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны Со­вет­ско­го Сою­за» (тома 1-6, 1960-1965 годы), «Ис­то­рия Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Со­вет­ско­го Сою­за» (тома 1-5, 1964-1970 годы). На­гра­ж­дён 6 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1945, 1948, 1958 и другими).