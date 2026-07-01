ПОСПЕЛОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
ПОСПЕЛОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - советский партийный деятель, историк, академик АН СССР (1953), Герой Социалистического труда.
Окончил экономическое отделение Института красной профессуры (1930). Член РСДРП (1916), большевик. Член исполкома Тверского Совета рабочих и солдатских депутатов (1917). В 1918-1919 годы, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, на подпольной партийной работе в Челябинске. Затем заведующим агитационно-пропагандистским отделом Тверского губернского комитета (1920-1924), инструктор агитационно-пропагандистского отдела ЦК (1924-1926) РКП(б)-ВКП(б). Член ЦКК ВКП(б) (с 1934 года Комиссия партийного контроля при ЦК) (1930-1939), в 1934-1937 годы руководил в ней группой печати. Одновременно заведующий отделом партийной жизни журнала «Большевик» и газеты «Правда» (1931-1934), заместитель заведующего (1937-1939), 1-й заместитель начальника (1939-1940) Отдела (с 1939 Управление) партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Член ЦК ВКП(б)-КПСС (1939-1971). Главный редактор газеты «Правда» (1940-1949 годы; в 1952-1953 годы заместитель). В 1949-1952 годы, 1961-1967 годы директор Института Маркса - Энгельса - Ленина (с 1956 года Марксизма-ленинизма институт). Одновременно член главной редакции Большой Советской энциклопедии (1949-1952). Секретарь ЦК КПСС (1953-1960). Возглавлял Комиссию Президиума ЦК КПСС, образованную в декабре 1955 года для изучения материалов о массовых репрессиях в ВКП(б) в 1935-1940 годы (подготовленные комиссией материалы использованы в докладе «О культе личности и его последствиях» на 20-м съезде КПСС). В 1957 году поддержал Н.С. Хрущёва во время попытки «антипартийной группы» сместить его с поста 1-го секретаря ЦК. Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957-1961). Член Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1960-1961). Член Президиума АН СССР (1967-1979).
Один из ведущих партийных идеологов. Участвовал в подготовке к изданию книги «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий курс» (1938). Член авторского коллектива «Истории Гражданской войны в СССР, 1917-1922 годов» (том 2, 1943 год; Сталинская премия, 1943 год). Председатель редакционных комиссий изданий «История Великой Отечественной войны Советского Союза» (тома 1-6, 1960-1965 годы), «История Коммунистической партии Советского Союза» (тома 1-5, 1964-1970 годы). Награждён 6 орденами Ленина (1945, 1948, 1958 и другими).