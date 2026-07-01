ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ
ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ - в Русском государстве в XVI-XVII веках пешее и конное ополчение, формировавшееся из крестьян и посадских людей.
Набирались главным образом на время военных действий по указу великого князя московского (с 1547 царя) с единицы прямого налогообложения - сохи (смотреть в статье Сошное письмо). Осуществляли военно-инженерные и дорожные работы (устройство городских укреплений, возведение земляных валов, засечных черт и прочих пограничных сооружений, строительство и восстановление дорог, мостов). Перевозили и обслуживали во время боевых действий артиллерию и осадные орудия, помогали пушкарям и затинщикам (служилым людям «по прибору») в их установке, подносили ядра. Иногда участвовали в военных действиях. В XVI веке в мирное время посошные люди также привлекались к различным строительным и ремонтным работам, за которые получали денежное жалованье.