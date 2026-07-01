ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ

ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ - в Русском государстве в XVI-XVII веках пешее и конное ополчение, формировавшееся из крестьян и посадских людей .

На­би­ра­лись главным образом на вре­мя во­енных дей­ст­вий по ука­зу великого кня­зя мо­с­ков­ско­го (с 1547 ца­ря) с еди­ни­цы пря­мо­го на­ло­го­об­ло­же­ния - со­хи (смотреть в статье Сош­ное пись­мо). Осу­ще­ст­в­ля­ли во­енно-инженерные и до­рож­ные ра­бо­ты (уст­рой­ст­во городских ук­ре­п­ле­ний, воз­ве­де­ние зем­ля­ных ва­лов, за­сеч­ных черт и прочих по­гра­ничных со­ору­же­ний, строи­тель­ст­во и вос­ста­нов­ле­ние до­рог, мос­тов). Пе­ре­во­зи­ли и об­слу­жи­ва­ли во вре­мя бое­вых дей­ст­вий артиллерию и осад­ные ору­дия, по­мо­га­ли пуш­ка­рям и за­тин­щи­кам (слу­жи­лым лю­дям «по при­бо­ру») в их ус­та­нов­ке, под­но­си­ли яд­ра. Ино­гда уча­ст­во­ва­ли в во­енных дей­ст­ви­ях. В XVI веке в мир­ное вре­мя посошные люди так­же при­вле­ка­лись к различным стро­ительным и ре­монт­ным ра­бо­там, за ко­то­рые по­лу­ча­ли де­неж­ное жа­ло­ва­нье.

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