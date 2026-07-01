ПОСОШКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ
ПОСОШКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ - российский мыслитель, экономист, социальный философ.
Из семьи непашенных крестьян - ремесленников серебряного дела дворцового села Покровское (Рубцово) на реке Яуза (ныне в черте города Москва). Денежный и ружейный мастер Оружейной палаты и Московского денежного двора (конец XVII - начало XVIII веков); изготовил модели денежного станка (1694) и, выполняя указ Петра I (1696/1697), - вращающегося трёхствольного орудия дальнобойностью свыше 200 м - «рогатки огнестрелной» (1701), наладил чеканку мелких медных монет (1700). Брал на откуп казённый питейный двор в Москве (середина 1700-х - 1708). Водочный мастер на казённом дворе в Новгороде (с 1710). В 1710-е годы торговал продовольствием (мясом, маслом, овощами), посудой, кружевами, драгоценностями и прочим. Приобрёл дома в Санкт-Петербурге (1716) и Новгороде (1720-1721), а также землю с крепостными крестьянами в Устрецком погосте Бежецкой пятины Новгородской земли (ныне село Устрека Мошенского района Новгородской области) и Кашинском уезде Санкт-Петербургской губернии (1719-1725). В Устрецком погосте открыл винокуренный завод (1719 год; получил от Камер-коллегии подряд на поставку водки в кабаки) и взял с 1721 года на откуп на 4 года сбор мелких таможенных пошлин от продажи вина, пива, водки и крепких медовых напитков.
Одновременно разрабатывал программы различных преобразований в общегосударственном масштабе. После поражения российских вооружённых сил в Нарвском сражении 1700 года предложил сформировать в стране профессиональную армию, ограничить её численность 60 тысяч человек, сократив примерно в 5 раз, снабдить качественным огнестрельным и холодным оружием, начать производство подвижных артиллерийских орудий, поставить величину жалованья в зависимость от меткости солдата, обучить нерегулярную конницу стрельбе из пистолей и шереножному строю. Посошков считал, что иностранцы, находившиеся на российской военной службе, «во всяком деле нас обманывают и ставят нас в совершенные дураки» (донесение главе Оружейной палаты боярину Ф. Алексеевичу Головину «О ратном поведении»; известно 2 редакции: 1-я - так называемая краткая относится, возможно, к концу 1700 года, 2-я - к 1701 году; впервые опубликовано в 1788 и 1793 годы соответственно). В 1700-е годы подал митрополиту Рязанскому и Муромскому Стефану Яворскому 3 записки (распространялись в рукописи как литературные произведения, 1-я записка впервые опубликована в 1815 году, 2-я и 3-я записки - в 1899 году). В них отстаивал необходимость просвещения и повышения нравственности в российском обществе, в том числе среди духовенства. Для этого составил план создания сети образовательных и научных учреждений - «академии великой, всех наук исполненной», в Москве - «академии великой патриаршей», где преподавали бы учителя «благочестивые, высокоучёные от различных стран», в каждой епархии в городах - училищ, в монастырях - грамматических школ. Выдвинул идею рукополагать в священники и дьяконы при условии наличия у кандидатов «училищного» свидетельства, а для укрепления сословия духовенства - ограничить выход из него детей священнослужителей. Считал также важным изучать различные течения протестантизма, ислам и иудаизм для защиты православной веры («чтоб учинить ей твёрдую ограду»). Призывал обязать священнослужителей проверять на исповеди знания паствы о правилах соблюдения православных обрядов. Полагал необходимым наладить в каждом приходе строгий учёт совершения таинств (вести крестильные, покаянные, причащальные, венчальные, погребальные книги), рождаемости (родильные книги). Выступал против старообрядцев, хотя сам ранее, по его словам, «хрома недугом раскольничи болезни», а также против лютеран («Зеркало очевидное», 1706 год; опубликован частично в 1863 году, возможно, в редакции митрополита Димитрия Ростовского, в частности без главы о протестантизме, полностью - в 1898-1905 годы). В форме наставления и поучения сыну, которого Посошков представлял в роли купца, военного, крестьянина и другого, изложил основные правила идеальной повседневной жизни всех сословий и сословных групп российского общества («Завещание отеческое к сыну…», 1719 год, снабжено алфавитным перечнем изречений из Священного Писания; частично опубликована в 1873 году, полностью впервые - в 1893 году).
Автор «Книги о скудости и богатстве», которую намеревался преподнести Петру I (1721-1724 годы; известно 6 списков 1750-1760-х годов; впервые опубликована в 1842 году М.П. Погодиным с разрешения императора Николая I, с 1911 года неоднократно переиздавалась). В этом сочинении Посошков рассмотрел вопросы российского административного устройства и управления, суда, законодательства, армии, Церкви, социальной сферы. Посошков предложил обновлять страну, насаждая «правду» и истребляя «неправду и неисправности», видел будущую Россию в виде рачительного, рационально устроенного и бережно обновляющегося Дома, основанием которого служит православная вера. Отдавал приоритет духовному началу перед материальным благополучием. Доказывал, что духовность определяет разумность накопления и умеренность расходования, а её утрата даже «древнее богатство отончевает и в нищету приводит…». В неправде видел причину «напрасной» скудости, избежать которую, по мнению Посошкова, можно за счёт искоренения неправого судейства, лжи, нерадения, лени, бесхозяйственности и прочего. Богатство государства ставил в зависимость от благосостояния его подданных. Призывал государственную власть разрешить заниматься торговлей только купцам, предоставлять им кредиты, запретить импорт предметов роскоши и товаров, которые производятся в России, организовывать российские мануфактуры, экспортировать готовые изделия, а не сырьё, контролировать ценообразование. Считал, что помещики крепостными крестьянами владеют временно, а их «прямой владелец» - российский самодержец, поэтому необходимо законодательно нормировать и регламентировать барщину и оброк. Выступал за отмену подушной подати и введение вместо неё поземельного налога, исчисляющегося «по владению земли и по засеву», а также за установление вместо многочисленных внутренних таможенных пошлин единого 10%-ного сбора от цены товара и десятины в пользу Русской церкви.
В конце августа/начале сентября 1725 года Посошков арестован и заключён в Петропавловскую крепость, где и скончался. Причина ареста Посошкова неизвестна; в официальных документах указывалось, что он содержался в тюрьме по «важному секретному государственному делу» и был уличён «в важной криминальной вине». Возможно, причиной ареста послужило обнаружение «Книги о скудости и богатстве» среди книг попавшего в опалу вице-президента Синода архиепископа Великоновгородского и Великолуцкого Феодосия (Яновского).
Сочинения:
Книга о скудости и богатстве. Завещание отеческое / Сост., авторы вступ. статьи и комментариев Н.В. Козлова, Л.Н. Вдовина. М., 2010.