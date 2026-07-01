ПОСОШКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ

ПОСОШКОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ - российский мыслитель, экономист, социальный философ.

Из се­мьи не­па­шен­ных кре­сть­ян - ре­мес­лен­ни­ков се­реб­ря­но­го де­ла двор­цо­во­го села По­кров­ское (Руб­цо­во) на реке Яу­за (ны­не в чер­те города Мо­ск­ва). Де­неж­ный и ру­жей­ный мас­тер Ору­жей­ной па­ла­ты и Московского де­неж­но­го дво­ра (конец XVII - начало XVIII веков); из­го­то­вил мо­де­ли де­неж­но­го стан­ка (1694) и, вы­пол­няя указ Пет­ра I (1696/1697), - вра­щаю­ще­го­ся трёх­стволь­но­го ору­дия даль­но­бой­но­стью свыше 200 м - «ро­гат­ки ог­не­стрел­ной» (1701), на­ла­дил че­кан­ку мел­ких мед­ных мо­нет (1700). Брал на от­куп ка­зён­ный пи­тей­ный двор в Мо­ск­ве (середина 1700-х - 1708). Во­доч­ный мас­тер на ка­зён­ном дво­ре в Нов­го­ро­де (с 1710). В 1710-е годы тор­го­вал про­до­воль­ст­ви­ем (мя­сом, мас­лом, ово­ща­ми), по­су­дой, кру­же­ва­ми, дра­го­цен­но­стя­ми и прочим. При­об­рёл до­ма в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1716) и Нов­го­ро­де (1720-1721), а так­же зем­лю с кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми в Уст­рец­ком по­гос­те Бе­жец­кой пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли (ны­не село Уст­ре­ка Мо­шен­ско­го района Нов­го­род­ской области) и Ка­шин­ском уезде Санкт-Пе­тербургской губернии (1719-1725). В Уст­рец­ком по­гос­те от­крыл ви­но­ку­рен­ный за­вод (1719 год; по­лу­чил от Ка­мер-кол­ле­гии под­ряд на по­став­ку вод­ки в ка­ба­ки) и взял с 1721 года на от­куп на 4 го­да сбор мел­ких та­мо­жен­ных по­шлин от про­да­жи ви­на, пи­ва, вод­ки и креп­ких ме­до­вых на­пит­ков.

Од­но­вре­мен­но раз­ра­ба­ты­вал про­грам­мы различных пре­об­ра­зо­ва­ний в об­ще­го­су­дарственном мас­шта­бе. По­сле поражения российских вооружённых сил в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года пред­ло­жил сфор­ми­ро­вать в стране профессиональную ар­мию, ог­ра­ни­чить её чис­лен­ность 60 тысяч человек, со­кра­тив при­мер­но в 5 раз, снаб­дить ка­че­ст­вен­ным ог­не­стрель­ным и хо­лод­ным ору­жи­ем, на­чать про­изводство под­виж­ных артиллерийских ору­дий, по­ста­вить ве­ли­чи­ну жа­ло­ва­нья в за­ви­си­мость от мет­ко­сти сол­да­та, обу­чить не­ре­гу­ляр­ную кон­ни­цу стрель­бе из пис­то­лей и ше­ре­нож­но­му строю. Посошков счи­тал, что ино­стран­цы, на­хо­див­шие­ся на российской во­енной служ­бе, «во вся­ком де­ле нас об­ма­ны­ва­ют и ста­вят нас в со­вер­шен­ные ду­ра­ки» (до­не­се­ние гла­ве Ору­жей­ной па­ла­ты боя­ри­ну Ф. Алек­сее­ви­чу Го­ло­ви­ну «О рат­ном по­ве­де­нии»; из­вест­но 2 ре­дак­ции: 1-я - так называемая крат­кая от­но­сит­ся, воз­мож­но, к концу 1700 года, 2-я - к 1701 году; впер­вые опубликовано в 1788 и 1793 годы со­от­вет­ст­вен­но). В 1700-е годы по­дал митрополиту Ря­зан­ско­му и Му­ром­ско­му Сте­фа­ну Явор­ско­му 3 за­пис­ки (рас­про­стра­ня­лись в ру­ко­пи­си как литературные про­из­ве­де­ния, 1-я за­пис­ка впер­вые опубликована в 1815 году, 2-я и 3-я за­пис­ки - в 1899 году). В них от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость про­све­ще­ния и по­вы­ше­ния нрав­ст­вен­но­сти в российском об­ще­ст­ве, в том числе сре­ди ду­хо­вен­ст­ва. Для это­го со­ста­вил план соз­да­ния се­ти об­ра­зо­вательных и на­учных уч­ре­ж­де­ний - «ака­де­мии ве­ли­кой, всех на­ук ис­пол­нен­ной», в Мо­ск­ве - «ака­де­мии ве­ли­кой пат­ри­ар­шей», где пре­по­да­ва­ли бы учи­те­ля «бла­го­чес­ти­вые, вы­со­ко­учё­ные от раз­лич­ных стран», в ка­ж­дой епар­хии в го­ро­дах - учи­лищ, в мо­на­сты­рях - грам­ма­тических школ. Вы­дви­нул идею ру­ко­по­ла­гать в свя­щен­ни­ки и дья­ко­ны при ус­ло­вии на­ли­чия у кан­ди­да­тов «учи­лищ­но­го» сви­де­тель­ст­ва, а для ук­ре­п­ле­ния со­сло­вия ду­хо­вен­ст­ва - ог­ра­ни­чить вы­ход из не­го де­тей свя­щен­но­слу­жи­те­лей. Счи­тал так­же важ­ным изу­чать различные те­че­ния про­тес­тан­тиз­ма, ис­лам и иу­да­изм для за­щи­ты пра­во­слав­ной ве­ры («чтоб учи­нить ей твёр­дую ог­ра­ду»). При­зы­вал обя­зать свя­щен­но­слу­жи­те­лей про­ве­рять на ис­по­ве­ди зна­ния па­ст­вы о пра­ви­лах со­блю­де­ния пра­во­слав­ных об­ря­дов. По­ла­гал не­об­хо­ди­мым на­ла­дить в ка­ж­дом при­хо­де стро­гий учёт со­вер­ше­ния та­инств (вес­ти кре­стиль­ные, по­ка­ян­ные, при­ча­щаль­ные, вен­чаль­ные, по­гре­баль­ные кни­ги), ро­ж­дае­мо­сти (ро­диль­ные кни­ги). Вы­сту­пал про­тив ста­ро­об­ряд­цев, хо­тя сам ра­нее, по его сло­вам, «хро­ма не­ду­гом рас­коль­ни­чи бо­лез­ни», а так­же про­тив лю­те­ран («Зер­ка­ло оче­вид­ное», 1706 год; опубликован час­тич­но в 1863 году, воз­мож­но, в ре­дак­ции митрополита Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го, в ча­ст­но­сти без гла­вы о про­тес­тан­тиз­ме, пол­но­стью - в 1898-1905 годы). В фор­ме на­став­ле­ния и по­уче­ния сы­ну, ко­то­ро­го Посошков пред­став­лял в ро­ли куп­ца, во­ен­но­го, кре­сть­я­ни­на и другого, из­ло­жил основные пра­ви­ла иде­аль­ной по­все­днев­ной жиз­ни всех со­сло­вий и со­слов­ных групп российского об­ще­ст­ва («За­ве­ща­ние оте­че­ское к сы­ну…», 1719 год, снаб­же­но ал­фа­вит­ным пе­реч­нем из­ре­че­ний из Свя­щен­но­го Пи­са­ния; час­тич­но опубликована в 1873 году, пол­но­стью впер­вые - в 1893 году).

Ав­тор «Кни­ги о ску­до­сти и бо­гат­ст­ве», ко­то­рую на­ме­ре­вал­ся пре­под­не­сти Пет­ру I (1721-1724 годы; из­вест­но 6 спи­сков 1750-1760-х годов; впер­вые опубликована в 1842 году М.П. По­го­ди­ным с раз­ре­ше­ния императора Ни­ко­лая I, с 1911 года не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась). В этом со­чи­не­нии Посошков рас­смот­рел во­про­сы российского административного уст­рой­ст­ва и управ­ле­ния, су­да, за­ко­но­да­тель­ст­ва, ар­мии, Церк­ви, со­ци­аль­ной сфе­ры. Посошков пред­ло­жил об­нов­лять стра­ну, на­са­ж­дая «прав­ду» и ис­треб­ляя «не­прав­ду и не­ис­прав­но­сти», ви­дел бу­ду­щую Рос­сию в ви­де ра­чи­тель­но­го, ра­цио­наль­но уст­ро­ен­но­го и бе­реж­но об­нов­ляю­ще­го­ся До­ма, ос­но­ва­ни­ем ко­то­ро­го слу­жит пра­во­слав­ная ве­ра. От­да­вал при­ори­тет ду­хов­но­му на­ча­лу пе­ред ма­те­ри­аль­ным бла­го­по­лу­чи­ем. До­ка­зы­вал, что ду­хов­ность оп­ре­де­ля­ет ра­зум­ность на­ко­п­ле­ния и уме­рен­ность рас­хо­до­ва­ния, а её ут­ра­та да­же «древ­нее бо­гат­ст­во отон­че­ва­ет и в ни­ще­ту при­во­дит…». В не­прав­де ви­дел при­чи­ну «на­прас­ной» ску­до­сти, из­бе­жать ко­то­рую, по мне­нию Посошкова, мож­но за счёт ис­ко­ре­не­ния не­пра­во­го су­дей­ст­ва, лжи, не­ра­де­ния, ле­ни, бес­хо­зяй­ст­вен­но­сти и прочего. Бо­гат­ст­во го­су­дар­ст­ва ста­вил в за­ви­си­мость от бла­го­сос­тоя­ния его под­дан­ных. При­зы­вал государственную власть раз­ре­шить за­ни­мать­ся тор­гов­лей толь­ко куп­цам, пре­дос­тав­лять им кре­ди­ты, за­пре­тить им­порт пред­ме­тов рос­ко­ши и то­ва­ров, ко­то­рые про­из­во­дят­ся в Рос­сии, ор­га­ни­зо­вы­вать российские ма­ну­фак­ту­ры, экс­пор­ти­ро­вать го­то­вые из­де­лия, а не сы­рьё, кон­тро­ли­ро­вать це­но­об­ра­зо­ва­ние. Счи­тал, что по­ме­щи­ки кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми вла­де­ют вре­мен­но, а их «пря­мой вла­де­лец» - российский са­мо­дер­жец, по­это­му не­об­хо­ди­мо за­ко­но­да­тель­но нор­ми­ро­вать и рег­ла­мен­ти­ро­вать бар­щи­ну и об­рок. Вы­сту­пал за от­ме­ну по­душ­ной по­да­ти и вве­де­ние вме­сто неё по­зе­мель­но­го на­ло­га, ис­чис­ляю­ще­го­ся «по вла­де­нию зем­ли и по за­се­ву», а так­же за ус­та­нов­ле­ние вме­сто мно­го­численных внутренних та­мо­жен­ных по­шлин еди­но­го 10%-но­го сбо­ра от це­ны то­ва­ра и де­ся­ти­ны в поль­зу Русской церк­ви.

В кон­це ав­гу­ста/на­ча­ле сентября 1725 года Посошков аре­сто­ван и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость , где и скон­чал­ся. При­чи­на аре­ста Посошкова не­из­вест­на; в официальных до­ку­мен­тах ука­зы­ва­лось, что он со­дер­жал­ся в тюрь­ме по «важ­но­му сек­рет­но­му го­су­дар­ст­вен­но­му де­лу» и был ули­чён «в важ­ной кри­ми­наль­ной ви­не». Воз­мож­но, при­чи­ной аре­ста по­слу­жи­ло об­на­ру­же­ние «Кни­ги о ску­до­сти и бо­гат­ст­ве» сре­ди книг по­пав­ше­го в опа­лу ви­це-пре­зи­ден­та Си­но­да ар­хи­епископа Ве­ли­ко­нов­го­род­ско­го и Ве­ли­ко­луц­ко­го Фео­до­сия (Янов­ско­го).

Сочинения:

Кни­га о ску­до­сти и бо­гат­ст­ве. За­ве­ща­ние оте­че­ское / Сост., ав­то­ры вступ. ста­тьи и ком­мен­та­ри­ев Н.В. Коз­ло­ва, Л.Н. Вдо­ви­на. М., 2010.