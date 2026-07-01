ПОСОЛЬСТВО
ПОСОЛЬСТВО - вид постоянного дипломатических представительства, государственный орган внешних сношений.
Учреждается после установления дипломатич. отношений между государствами. Согласно статье 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, функции посольства, в частности, состоят: в представительстве аккредитующего государства в государстве пребывания; в защите в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его граждан в пределах, допускаемых международным правом; в ведении переговоров с правительством государства пребывания; в выяснении всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них правительству аккредитующего государства; в поощрении дружественных отношений между аккредитующим государством и государством пребывания и в развитии их взаимоотношений в области экономики, культуры и науки. Двусторонними договорами и национальным законодательством на посольство могут быть возложены и иные функции.
Посольство возглавляет посол, аккредитуемый при главе государства. Посольству и его главе принадлежит право пользоваться флагом и эмблемой аккредитующего государства на зданиях Посольство, включая резиденцию главы посольства, а также на его средствах передвижения. Помещения посольства неприкосновенны. Власти государства пребывания не могут вступать в них иначе, как с согласия посла. Помещения посольства, предметы обстановки и др. находящееся в них имущество, а также средства передвижения посольства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от любого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства или оскорбления его достоинства. Архивы и документы посольства неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения. Официальная корреспонденция, относящаяся к посольству и его функциям, неприкосновенна. Дипломатическая почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию.
Правовой статус посольства Российской Федерации определён Положением о посольстве РФ (1996). Посольство учреждается по решению Правительства РФ в связи с установлением на основании указа Президента РФ дипломатических отношений с соответствующим иностранным государством на уровне посольств. Посольство входит в систему Министерства иностранных дел РФ. Посольство обеспечивает проведение единой политической линии РФ в отношениях с государством пребывания и в этих целях осуществляет в установленном порядке координацию деятельности и контроль за работой находящихся в государстве пребывания представительств федеральных органов исполнительной власти, российских государственных учреждений, организаций и предприятий, их делегаций и групп специалистов, а также представительств субъектов РФ. Посольство возглавляет чрезвычайный и полномочный посол - высший официальный представитель Российской Федерации, аккредитованный в государстве пребывания.
На 01.11.2012 года РФ имела дипломатические отношения со 193 государствами, из них в 146 странах функционировали посольства.