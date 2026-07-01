ПОСОЛЬСТВО

ПОСОЛЬСТВО - вид постоянного дипломатических представительства, государственный орган внешних сношений.

Уч­ре­ж­да­ет­ся по­сле ус­та­нов­ле­ния ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми . Со­глас­но статье 3 Вен­ской кон­вен­ции о ди­пло­ма­тических сно­ше­ни­ях 1961 года, функ­ции посольства, в ча­ст­но­сти, со­сто­ят: в пред­ста­ви­тель­ст­ве ак­кре­ди­тую­ще­го го­су­дар­ст­ва в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния; в за­щи­те в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния ин­те­ре­сов ак­кре­ди­тую­ще­го го­су­дар­ст­ва и его гра­ж­дан в пре­де­лах, до­пус­кае­мых ме­ж­ду­народным пра­вом ; в ве­де­нии пе­ре­го­во­ров с пра­ви­тель­ст­вом го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния; в вы­яс­не­нии все­ми за­кон­ны­ми сред­ст­ва­ми ус­ло­вий и со­бы­тий в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния и со­об­ще­нии о них пра­ви­тель­ст­ву ак­кре­ди­тую­ще­го го­су­дар­ст­ва; в по­ощ­ре­нии дру­же­ст­вен­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду ак­кре­ди­тую­щим го­су­дар­ст­вом и го­су­дар­ст­вом пре­бы­ва­ния и в раз­ви­тии их взаи­мо­от­но­ше­ний в об­лас­ти эко­но­ми­ки, куль­ту­ры и нау­ки. Дву­сто­рон­ни­ми до­го­во­ра­ми и национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом на посольство мо­гут быть воз­ло­же­ны и иные функ­ции.

Посольство воз­глав­ля­ет по­сол, ак­кре­ди­туе­мый при гла­ве го­су­дар­ст­ва. Посольству и его гла­ве при­над­ле­жит пра­во поль­зо­вать­ся фла­гом и эмб­ле­мой ак­кре­ди­тую­ще­го го­су­дар­ст­ва на зда­ни­ях Посольство, вклю­чая ре­зи­ден­цию гла­вы посольства, а так­же на его сред­ст­вах пе­ре­дви­же­ния. По­ме­ще­ния посольства не­при­кос­но­вен­ны. Вла­сти го­су­дар­ст­ва пре­бы­ва­ния не мо­гут всту­пать в них ина­че, как с со­гла­сия по­сла. По­ме­ще­ния посольства, пред­ме­ты об­ста­нов­ки и др. на­хо­дя­щее­ся в них иму­ще­ст­во, а так­же сред­ст­ва пе­ре­дви­же­ния посольства поль­зу­ют­ся им­му­ни­те­том от обы­ска, ре­к­ви­зи­ции, аре­ста и ис­пол­ни­тель­ных дей­ст­вий. На го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния ле­жит специальная обя­зан­ность при­ни­мать все над­ле­жа­щие ме­ры для за­щи­ты по­ме­ще­ний посольства от лю­бо­го втор­же­ния или на­не­се­ния ущер­ба и для пре­дот­вра­ще­ния вся­ко­го на­ру­ше­ния спо­кой­ст­вия посольства или ос­корб­ле­ния его дос­то­ин­ст­ва. Ар­хи­вы и до­ку­мен­ты посольства не­при­кос­но­вен­ны в лю­бое вре­мя и не­за­ви­си­мо от их ме­сто­на­хо­ж­де­ния. Официальная кор­рес­пон­ден­ция, от­но­ся­щая­ся к посольству и его функ­ци­ям, не­при­кос­но­вен­на. Ди­пло­ма­тическая поч­та не под­ле­жит ни вскры­тию, ни за­дер­жа­нию.

Пра­во­вой ста­тус по­соль­ст­ва Российской Фе­де­ра­ции оп­ре­де­лён По­ло­же­ни­ем о по­соль­ст­ве РФ (1996). Посольство уч­ре­ж­да­ет­ся по ре­ше­нию Пра­ви­тель­ст­ва РФ в свя­зи с ус­та­нов­ле­ни­ем на ос­но­ва­нии ука­за Пре­зи­ден­та РФ ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с со­от­вет­ст­вую­щим иностранным го­су­дар­ст­вом на уров­не по­сольств. Посольство вхо­дит в сис­те­му Министерства иностранных дел РФ. Посольство обес­пе­чи­ва­ет про­ве­де­ние еди­ной по­ли­тической ли­нии РФ в от­но­ше­ни­ях с го­су­дар­ст­вом пре­бы­ва­ния и в этих це­лях осу­ще­ст­в­ля­ет в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти и кон­троль за ра­бо­той на­хо­дя­щих­ся в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния пред­ста­ви­тельств фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­ни­тель­ной вла­сти, российских государственных уч­ре­ж­де­ний, ор­га­ни­за­ций и пред­при­ятий, их де­ле­га­ций и групп спе­циа­ли­стов, а так­же пред­ста­ви­тельств субъ­ек­тов РФ. Посольство воз­глав­ля­ет чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол - выс­ший официальный пред­ста­ви­тель Российской Фе­де­ра­ции, ак­кре­ди­то­ван­ный в го­су­дар­ст­ве пре­бы­ва­ния.

На 01.11.2012 года РФ име­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния со 193 го­су­дар­ст­ва­ми, из них в 146 стра­нах функ­цио­ни­ро­ва­ли по­соль­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)