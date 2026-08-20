ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ
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ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ - первое государственное учреждение в России, централизованно ведавшее вопросами внешней политики.
Пришёл на смену ряду учреждений и лиц, между которыми ранее были разделены функции по осуществлению дипломатич. контактов с иностранными государствами (среди них - дворецкий, казначей и канцелярия Боярской думы с конца XV века; И.М. Висковатый в 1549-1561 годы). Впервые упоминается в источниках как Посольская изба в 1562 году. Посольский приказ возглавлялся в разное время преимущественно думными дьяками (последовательно А.Я. Щелкаловым, В.Я. Щелкаловым, А.И. Власьевым, И.Т. Грамотиным, Ф.Ф. Лихачёвым, М.Ю. Волошениновым, А.И. Ивановым, Е.И. Украинцевым и другими) и боярами (А.Л. Ординым-Нащокиным, А.С. Матвеевым, В.С. Волынским, князем В.В. Голицыным и другими). Организовывал встречи, приёмы и проводы иностранных дипломатических миссий. Готовил и во многом осуществлял проведение международных переговоров. Направлял за рубеж дипломатические миссии, включая в их состав дипломатов различных рангов (великих послов, возглавлявших так называемые великие посольства, послов, посланников, гонцов), переводчиков (осуществляли письменный и устный перевод) и толмачей (только устный перевод). Готовил для дипломатов подробные инструкции - посольские наказы. Составлял от имени царя грамоты для иностранных правителей. Осуществлял связи с Донским казачьим войском, выдавал казакам жалованье. Управлял (судил, контролировал сбор налогов и прочее) территориями на юго-западной границе страны («городами на Поле» - Воронежем, Ельцом, Орлом и другими; до начала XVII века) и Астраханью с пригородами (с середины XVII века). Предписывал русским посольствам, отправлявшимся в Османскую империю и Крымское ханство, выкупать пленных. Разбирал судебные иски иностранных купцов к русским и русских купцов к иностранным. Принимал прошения иностранцев о выезде на родину, в XVII веке заключал договоры с иностранцами о принятии их на русскую военную службу. Составлял обзоры иностранной прессы - «Куранты». Золотописцы Посольского приказа украшали жалованные грамоты и полковые знамёна, участвовали, особенно при А.С. Матвееве, в изготовлении рукописных книг («Титулярник», 1672 год; «Хрисмологион», 1672-1673 годы; «Александрия», 1675- 1676 годы; лицевое Евангелие, 1677-1678 годы, и другие), в том числе для царской семьи, расписывали печатные книги. При Посольском приказе имелась библиотека (содержала карты, печатные и рукописные книги на русском и иностранном языках). Посольский приказ постепенно утрачивал влияние на руководство внешней политикой, которое переходило к существовавшей с конца XVII века наряду с ним Посольской канцелярии. Окончательно прекратил существование не позднее 1720 года, когда начала действовать Коллегия иностранных дел, образованная указами Петра I от 11(22) и 15(26) декабря 1717 года.