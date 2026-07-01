ПОСОЛЬСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
ПОСОЛЬСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - центральное государственное учреждение в России в конце XVII - 1-й четверти XVIII веков, ведавшее осуществлением внешней политики.
Существовала наряду с Посольским приказом. Первоначально не имела постоянного местопребывания, находилась при Петре I («там, где Его Величество»), с 1710 года - в Санкт-Петербурге. Возглавлялась президентом Ф. Алексеевичем Головиным, а также 1-м министром (1706-1709) и канцлером (1709-1720) Г.И. Головкиным. Штат Посольской канцелярии формировался главным образом из сотрудников Посольского приказа (в 1712 году свыше 50% подьячих этого приказа переведены из Москвы в Санкт-Петербург). Ведала преимущественно отношениями со Швецией, Речью Посполитой и Османской империей, контролировала деятельность Посольского приказа, к середине 1710-х годов сосредоточила в своём ведомстве «главное правление» внешнеполитических дел. В 1716 году с введением коллегиального порядка принятия решений Посольская канцелярия преобразована в Посольскую коллегию. Указами Петра I от 11(22) и 15(26) дек. 1717 принято решение вместо неё образовать Коллегию иностранных дел (КИД). Посольская коллегия действовала до указа Петра I от 13(24).2.1720, определившего личный состав и обязанности должностных лиц КИД.
В 1716-1719 годы служащим Посольской коллегии И.Ю. Юрьевым составлено «Известие о житии и действах державствующих великих князей российских» за 862-1563 годы (так называемая Юрьевская степенная книга).