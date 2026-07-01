ПОСОЛЬСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

ПОСОЛЬСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - центральное государственное учреждение в России в конце XVII - 1-й четверти XVIII веков, ведавшее осуществлением внешней политики.

Су­ще­ст­во­ва­ла на­ря­ду с По­соль­ским при­ка­зом . Пер­во­на­чаль­но не име­ла по­сто­ян­но­го ме­сто­пре­бы­ва­ния, на­хо­ди­лась при Пет­ре I («там, где Его Ве­ли­че­ст­во»), с 1710 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Воз­глав­ля­лась пре­зи­ден­том Ф. Алек­сее­ви­чем Го­ло­ви­ным, а так­же 1-м ми­ни­ст­ром (1706-1709) и канц­ле­ром (1709-1720) Г.И. Го­лов­ки­ным. Штат Посольской канцелярии фор­ми­ро­вал­ся главным образом из со­труд­ни­ков По­соль­ско­го при­ка­за (в 1712 году свыше 50% по­дья­чих это­го при­ка­за пе­ре­ве­де­ны из Мо­ск­вы в Санкт-Пе­тер­бург). Ве­да­ла пре­имущественно от­но­ше­ния­ми со Шве­ци­ей, Ре­чью По­спо­ли­той и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , кон­тро­ли­ро­ва­ла дея­тель­ность По­соль­ско­го при­ка­за, к середине 1710-х годов со­сре­до­то­чи­ла в сво­ём ве­дом­ст­ве «глав­ное прав­ле­ние» внеш­не­по­ли­тических дел. В 1716 году с вве­де­ни­ем кол­ле­ги­аль­но­го по­ряд­ка при­ня­тия ре­ше­ний Посольская канцелярия пре­об­ра­зо­ва­на в По­соль­скую кол­ле­гию. Ука­за­ми Пет­ра I от 11(22) и 15(26) дек. 1717 при­ня­то ре­ше­ние вме­сто неё об­ра­зо­вать Кол­ле­гию ино­стран­ных дел (КИД). По­соль­ская кол­ле­гия дей­ст­во­ва­ла до ука­за Пет­ра I от 13(24).2.1720, оп­ре­де­лив­ше­го лич­ный со­став и обя­зан­но­сти долж­но­ст­ных лиц КИД.

В 1716-1719 годы слу­жа­щим По­соль­ской кол­ле­гии И.Ю. Юрь­е­вым со­став­ле­но «Из­вес­тие о жи­тии и дей­ст­вах дер­жав­ст­вую­щих ве­ли­ких кня­зей рос­сий­ских» за 862-1563 годы (так называемая Юрь­ев­ская сте­пен­ная кни­га).

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