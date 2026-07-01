ПОСОХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОСОХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский архитектор, народный архитектор СССР (1970), действительный член АХ СССР (1979).

Уча­ст­во­вал в со­ору­же­нии Куз­нец­ко­го ме­тал­лур­гического ком­би­на­та, спро­ек­ти­ро­ван­но­го американской фир­мой «Фрейн» («Freyn»), од­но­вре­мен­но учил­ся в учеб­ном ком­би­на­те при строи­тель­ст­ве (в 1931 году по­лу­чил ди­плом гражданского ин­же­не­ра), за­тем ра­бо­тал в про­ект­ном от­де­ле Куз­нецк­ст­роя, что да­ло ему воз­мож­ность на прак­ти­ке ос­во­ить прин­ци­пы ар­хи­тек­ту­ры мо­дер­низ­ма и современные ме­то­ды строи­тель­ст­ва. На при­ме­ре воз­во­див­ше­го­ся в те же го­ды «соц­го­ро­да» Но­во­куз­нец­ка по про­ек­ту архитектора Э. Мая по­зна­ко­мил­ся с прин­ци­па­ми пе­ре­до­во­го ур­ба­низ­ма. Пе­ре­ехав в 1935 году в Мо­ск­ву, ра­бо­тал под руководством Д.Н. Че­чу­ли­на в про­ект­но-пла­ни­ро­воч­ной мас­тер­ской Мос­со­ве­та во гла­ве с А.В. Щу­се­вым (в 1938 году пе­ре­да­на А.Г. Морд­ви­но­ву). В 1938 году экс­тер­ном окон­чил Московский ар­хитектурный институт (учил­ся у гра­до­строи­те­ля Б.А. Кор­шу­но­ва и других). В эти го­ды скла­ды­ва­ет­ся творческое со­дру­же­ст­во Посохина с А.А. Мндо­ян­цем (до 1966). В конце 1930-х - начале 1940-х годов они при­ня­ли уча­стие в не­сколь­ких ар­хитектурных кон­кур­сах, в том числе на про­ект те­ат­ра в Ком­со­моль­ске-на-Аму­ре и аэ­ро­во­кза­ла в Мо­ск­ве; в 1943-1945 годы при­вле­че­ны Че­чу­ли­ным к ре­кон­ст­рук­ции зда­ния Мос­со­ве­та, по­лу­чив­ше­го но­вое оформ­ле­ние фа­са­дов в ук­руп­нён­ных не­оклас­си­ци­стических фор­мах, а так­же к фор­ми­ро­ва­нию Со­вет­ской площади пе­ред ним. Пер­вая их круп­ная са­мо­сто­ятельная ра­бо­та - пе­ре­строй­ка зда­ния бывшего Алек­сан­д­ров­ско­го училища на улице Фрун­зе для раз­ме­ще­ния там Ген­шта­ба РККА (1943-1946); оба про­ек­та ста­ли ве­ха­ми в фор­ми­ро­ва­нии так называемого ста­лин­ско­го ам­пи­ра. В 1946 году Посохин воз­гла­вил од­ну из про­ект­ных мас­тер­ских Мос­со­ве­та, в 1948 году вы­иг­рал кон­курс на про­ект вы­сот­но­го зда­ния на площади Вос­ста­ния (1948-1954), где удач­но со­вме­ща­лись функ­ции жи­ло­го до­ма и объ­ек­тов со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры; па­рал­лель­но раз­ра­бо­тал но­вую пла­ни­ров­ку площади Вос­ста­ния и воз­вёл несколько зда­ний на при­ле­гаю­щем уча­ст­ке Са­до­во­го коль­ца. Совместно с Мндо­ян­цем и инженером В. Ла­гу­тен­ко раз­ра­ба­ты­вал ме­тод строи­тель­ст­ва кар­кас­но-па­нель­ных жи­лых до­мов для мас­со­во­го рас­се­ле­ния. В 1950-х годах были воз­ве­дены квар­тал 4-этаж­ных жи­лых до­мов та­ко­го ти­па на Хо­ро­шёв­ском шос­се и 6-10-этаж­ные до­ма на улице Куу­си­не­на. Ли­дер­ст­во в ос­вое­нии ме­то­дов ин­ду­ст­ри­аль­но­го до­мо­строе­ния спас­ло Посохина в середине 1950-х годов от об­ви­не­ний в «ук­ра­ша­тель­ст­ве» и вы­дви­ну­ло на пе­ре­до­вые по­зи­ции сре­ди зод­чих его по­ко­ле­ния. В 1959 году Посохин воз­гла­вил ра­бо­ту по со­ору­же­нию Крем­лёв­ско­го Двор­ца съез­дов (1959-1961 годы; ны­не Государственный Крем­лёв­ский дво­рец). Ар­хи­тек­то­рам уда­лось сдер­жать вы­со­ту со­ору­же­ния, со­хра­нив, на­сколь­ко воз­мож­но, ис­то­рический си­лу­эт крем­лёв­ско­го ан­самб­ля. Ла­ко­нич­ная, тор­же­ст­вен­ная ар­хи­тек­ту­ра Двор­ца съез­дов, функ­цио­наль­ная пла­ни­ров­ка, ка­че­ст­во строи­тель­ст­ва и от­дел­ки по­зво­ля­ют при­чис­лить его к чис­лу вы­даю­щих­ся про­из­ве­де­ний по­сле­во­енного мо­дер­низ­ма .

В 1960-1982 годы главный ар­хи­тек­тор Мо­ск­вы, от­ве­чаю­щий за раз­ра­бот­ку но­во­го ген­пла­на в гра­ни­цах Коль­це­вой ав­то­до­ро­ги. Эта слож­ней­шая ра­бо­та, за­вер­шив­шая­ся в 1971 году, пре­ду­смат­ри­ва­ла транс­фор­ма­цию срав­ни­тель­но ком­пакт­но­го, со­хра­няв­ше­го свою ра­ди­аль­но-коль­це­вую струк­ту­ру го­ро­да в современный по­ли­цен­трич­ный ме­га­по­лис, про­ни­зан­ный сис­те­мой ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, в том числе хор­до­вых. План был осу­ще­ст­в­лён лишь час­тич­но, что при­ве­ло к кон­сер­ва­ции многих про­блем, ре­шать ко­то­рые при­хо­дит­ся ны­не. Ча­стью транс­фор­ма­ции сто­ли­цы бы­ла про­бив­ка за­ло­жен­ной ещё в ген­пла­не 1935 года ма­ги­ст­ра­ли (проспект Ка­ли­ни­на, 1964-1969). Унич­то­же­ние зна­чительной час­ти ис­то­рической за­строй­ки и не­со­раз­мер­ный ок­ру­же­нию мас­штаб спро­ек­ти­ро­ван­но­го под руководством Посохина ан­самб­ля вы­зва­ли спра­вед­ли­вую кри­ти­ку. Ан­самбль СЭВ (1970), за­вер­шав­ший проспект Ка­ли­ни­на, вклю­чал в се­бя, кро­ме вы­сот­но­го зда­ния, от­дель­но стоя­щий кон­фе­ренц-зал в фор­ме низ­ко­го ци­лин­д­ра, по­ди­ум с ве­ду­щим на не­го эф­фект­ным спи­ра­ле­вид­ным пан­ду­сом (ны­не за­стро­ен) и па­рал­ле­ле­пи­пед гос­ти­ни­цы «Мир»; он так­же при­над­ле­жит к луч­шим об­раз­цам отеч. по­сле­во­ен­но­го мо­дер­низ­ма.

В 1960-1970-х годах под руководством Посохина бы­ли спро­ек­ти­ро­ва­ны та­кие кон­ст­рук­тив­но сме­лые со­ору­же­ния, как па­виль­о­ны СССР на Все­мир­ных вы­став­ках (Экс­по-1967 в Мон­реа­ле (смон­ти­ро­ван за­но­во на тер­ри­то­рии ВДНХ) и Экс­по-1970 в Оса­ке). Сре­ди реа­ли­зо­ван­ных круп­ных про­ек­тов за пре­де­ла­ми Мо­ск­вы - гос­ти­нич­но-ку­рорт­ный ком­плекс в Пи­цун­де (1959-1967). Про­дол­жа­лась и ра­бо­та над ти­по­ло­ги­ей мас­со­во­го жи­лья, пла­ни­ров­кой жи­лых рай­онов в Мо­ск­ве (южная часть района Тро­па­рё­во, Северная Чер­та­но­во). В пе­ри­од под­го­тов­ки к Олим­пиа­де 1980 года в Мо­ск­ве под руководством Посохина по­стро­ен спорт­ком­плекс «Олим­пий­ский», ко­то­рый от­но­сит­ся к чис­лу ме­нее удач­ных его про­из­ве­де­ний, как и зда­ние МО СССР на Ар­бат­ской площади (1979-1987). В ка­че­ст­ве ди­рек­то­ра института «Мос­про­ект-2» Посохин ини­ции­ро­вал в начале 1970-х годов по­квар­таль­ное об­сле­до­ва­ние ис­то­рической за­строй­ки Мо­ск­вы и пуб­ли­ка­цию на его ос­но­ве мно­го­том­но­го из­да­ния «Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры Мо­ск­вы». В том же рус­ле по­во­ро­та от мо­дер­ни­ст­ско­го пре­неб­ре­же­ния на­сле­ди­ем к его со­хра­не­нию на­хо­дит­ся кор­рект­ная по от­но­ше­нию к па­мят­ни­кам ста­ри­ны ре­кон­ст­рук­ция Суз­да­ля (на­ча­та в 1966).

Пред­се­да­тель Комитета по гражданскому строи­тель­ст­ву и ар­хи­тек­ту­ре при Гос­строе СССР и заместитель председателя Гос­строя СССР в ран­ге ми­ни­ст­ра СССР (1963-1967). Государственная премия СССР (1949, 1980), Ле­нин­ская премия (1962).

Его сын - Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич По­со­хин (родился 10.7.1948 года, Мо­ск­ва), народный архитектор РФ (2003), действительный член (1997) и ви­це-пре­зи­дент (2006) РАХ, член-корреспондент Российской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры и стро­ительных на­ук (2001). Окон­чил МАРХИ в 1972 году, ра­бо­тал в институте «Мос­про­ект-1» в мас­тер­ской Я.Б. Бе­ло­поль­ско­го, с 1982 года в мас­тер­ской № 18 управ­ле­ния «Мос­про­ект-2» (с 1993 года ру­ко­во­ди­тель этой ор­га­ни­за­ции; ны­не ГУП Управ­ле­ние по про­ек­ти­ро­ва­нию об­щественных зда­ний и со­ору­же­ний «Мос­про­ект-2» имени М.В. По­со­хи­на), с 2001 года ру­ко­во­ди­тель мас­тер­ской № 1 «Мос­про­ект-2». Под его ру­ко­вод­ст­вом осу­ще­ст­в­ле­но свыше 100 про­ек­тов, в том числе вос­соз­да­ние Хри­ста Спа­си­те­ля хра­ма, зда­ние Цен­тра опер­но­го пе­ния Г.П. Виш­нев­ской и жи­лой ком­плекс «Опе­ра ха­ус» (1994-2001), де­ло­вой центр на Но­вин­ском буль­ва­ре (2002; все в Мо­ск­ве). Государственная премия РФ (1998).

Сочинения:

Го­род для че­ло­ве­ка. М., 1980;

Ар­хи­тек­ту­ра ок­ру­жаю­щей сре­ды. М., 1989;

До­ро­ги жиз­ни: Из за­пи­сок ар­хи­тек­то­ра. М., 1995.