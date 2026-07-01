ПОСОХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОСОХИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский архитектор, народный архитектор СССР (1970), действительный член АХ СССР (1979).
Участвовал в сооружении Кузнецкого металлургического комбината, спроектированного американской фирмой «Фрейн» («Freyn»), одновременно учился в учебном комбинате при строительстве (в 1931 году получил диплом гражданского инженера), затем работал в проектном отделе Кузнецкстроя, что дало ему возможность на практике освоить принципы архитектуры модернизма и современные методы строительства. На примере возводившегося в те же годы «соцгорода» Новокузнецка по проекту архитектора Э. Мая познакомился с принципами передового урбанизма. Переехав в 1935 году в Москву, работал под руководством Д.Н. Чечулина в проектно-планировочной мастерской Моссовета во главе с А.В. Щусевым (в 1938 году передана А.Г. Мордвинову). В 1938 году экстерном окончил Московский архитектурный институт (учился у градостроителя Б.А. Коршунова и других). В эти годы складывается творческое содружество Посохина с А.А. Мндоянцем (до 1966). В конце 1930-х - начале 1940-х годов они приняли участие в нескольких архитектурных конкурсах, в том числе на проект театра в Комсомольске-на-Амуре и аэровокзала в Москве; в 1943-1945 годы привлечены Чечулиным к реконструкции здания Моссовета, получившего новое оформление фасадов в укрупнённых неоклассицистических формах, а также к формированию Советской площади перед ним. Первая их крупная самостоятельная работа - перестройка здания бывшего Александровского училища на улице Фрунзе для размещения там Генштаба РККА (1943-1946); оба проекта стали вехами в формировании так называемого сталинского ампира. В 1946 году Посохин возглавил одну из проектных мастерских Моссовета, в 1948 году выиграл конкурс на проект высотного здания на площади Восстания (1948-1954), где удачно совмещались функции жилого дома и объектов социальной инфраструктуры; параллельно разработал новую планировку площади Восстания и возвёл несколько зданий на прилегающем участке Садового кольца. Совместно с Мндоянцем и инженером В. Лагутенко разрабатывал метод строительства каркасно-панельных жилых домов для массового расселения. В 1950-х годах были возведены квартал 4-этажных жилых домов такого типа на Хорошёвском шоссе и 6-10-этажные дома на улице Куусинена. Лидерство в освоении методов индустриального домостроения спасло Посохина в середине 1950-х годов от обвинений в «украшательстве» и выдвинуло на передовые позиции среди зодчих его поколения. В 1959 году Посохин возглавил работу по сооружению Кремлёвского Дворца съездов (1959-1961 годы; ныне Государственный Кремлёвский дворец). Архитекторам удалось сдержать высоту сооружения, сохранив, насколько возможно, исторический силуэт кремлёвского ансамбля. Лаконичная, торжественная архитектура Дворца съездов, функциональная планировка, качество строительства и отделки позволяют причислить его к числу выдающихся произведений послевоенного модернизма.
В 1960-1982 годы главный архитектор Москвы, отвечающий за разработку нового генплана в границах Кольцевой автодороги. Эта сложнейшая работа, завершившаяся в 1971 году, предусматривала трансформацию сравнительно компактного, сохранявшего свою радиально-кольцевую структуру города в современный полицентричный мегаполис, пронизанный системой автомагистралей, в том числе хордовых. План был осуществлён лишь частично, что привело к консервации многих проблем, решать которые приходится ныне. Частью трансформации столицы была пробивка заложенной ещё в генплане 1935 года магистрали (проспект Калинина, 1964-1969). Уничтожение значительной части исторической застройки и несоразмерный окружению масштаб спроектированного под руководством Посохина ансамбля вызвали справедливую критику. Ансамбль СЭВ (1970), завершавший проспект Калинина, включал в себя, кроме высотного здания, отдельно стоящий конференц-зал в форме низкого цилиндра, подиум с ведущим на него эффектным спиралевидным пандусом (ныне застроен) и параллелепипед гостиницы «Мир»; он также принадлежит к лучшим образцам отеч. послевоенного модернизма.
В 1960-1970-х годах под руководством Посохина были спроектированы такие конструктивно смелые сооружения, как павильоны СССР на Всемирных выставках (Экспо-1967 в Монреале (смонтирован заново на территории ВДНХ) и Экспо-1970 в Осаке). Среди реализованных крупных проектов за пределами Москвы - гостинично-курортный комплекс в Пицунде (1959-1967). Продолжалась и работа над типологией массового жилья, планировкой жилых районов в Москве (южная часть района Тропарёво, Северная Чертаново). В период подготовки к Олимпиаде 1980 года в Москве под руководством Посохина построен спорткомплекс «Олимпийский», который относится к числу менее удачных его произведений, как и здание МО СССР на Арбатской площади (1979-1987). В качестве директора института «Моспроект-2» Посохин инициировал в начале 1970-х годов поквартальное обследование исторической застройки Москвы и публикацию на его основе многотомного издания «Памятники архитектуры Москвы». В том же русле поворота от модернистского пренебрежения наследием к его сохранению находится корректная по отношению к памятникам старины реконструкция Суздаля (начата в 1966).
Председатель Комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР и заместитель председателя Госстроя СССР в ранге министра СССР (1963-1967). Государственная премия СССР (1949, 1980), Ленинская премия (1962).
Его сын - Михаил Михайлович Посохин (родился 10.7.1948 года, Москва), народный архитектор РФ (2003), действительный член (1997) и вице-президент (2006) РАХ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (2001). Окончил МАРХИ в 1972 году, работал в институте «Моспроект-1» в мастерской Я.Б. Белопольского, с 1982 года в мастерской № 18 управления «Моспроект-2» (с 1993 года руководитель этой организации; ныне ГУП Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина), с 2001 года руководитель мастерской № 1 «Моспроект-2». Под его руководством осуществлено свыше 100 проектов, в том числе воссоздание Христа Спасителя храма, здание Центра оперного пения Г.П. Вишневской и жилой комплекс «Опера хаус» (1994-2001), деловой центр на Новинском бульваре (2002; все в Москве). Государственная премия РФ (1998).
Сочинения:
Город для человека. М., 1980;
Архитектура окружающей среды. М., 1989;
Дороги жизни: Из записок архитектора. М., 1995.