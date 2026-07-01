ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ

ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ - денежные выплаты по системе социального обеспечения, представляющие собой социальную поддержку гражданам в установленных законом случаях.

Пособия, в от­ли­чие от пен­сий, вре­мен­но за­ме­ня­ют или до­пол­ня­ют в ви­де со­ци­аль­ной под­держ­ки основных ис­точ­ни­ки средств су­ще­ст­во­ва­ния (за­ра­бот­ную пла­ту, пен­сию).

Пособия как од­на из форм жиз­не­обес­пе­че­ния лю­дей, ну­ж­даю­щих­ся в со­ци­аль­ной по­мо­щи со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва в си­лу воз­рас­та (де­ти, ста­ри­ки) ли­бо со­стоя­ния здо­ро­вья (не­тру­до­спо­соб­ные), су­ще­ст­во­ва­ли с древ­них вре­мён, хо­тя и не все­гда бы­ли фор­ма­ли­зо­ва­ны в ви­де со­от­вет­ствую­щих ак­тов. По ме­ре ус­лож­не­ния со­ци­аль­ных свя­зей в об­ще­ст­ве к чис­лу при­чин ну­ж­дае­мо­сти че­ло­ве­ка в со­ци­аль­ной по­мо­щи со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва при­бав­ля­ют­ся и те, ко­то­рые обу­слов­ле­ны ха­рак­те­ром гос­под­ствую­щих в об­ще­ст­ве эко­но­мич. от­но­ше­ний, по­ро­ж­даю­щих без­ра­бо­ти­цу, ин­фля­цию, бед­ность. Со­дер­жа­ние пре­ста­ре­лых и не­тру­до­спо­соб­ных, де­тей-си­рот, дли­тель­ное вре­мя осу­ще­ст­в­ляв­шее­ся в рам­ках се­мьи, а в де­рев­нях - и в об­щи­не, с раз­ви­ти­ем фео­да­лиз­ма в Рос­сии до­пол­ня­лось пре­дос­тав­ле­ни­ем со­ци­аль­ной по­мо­щи в на­ту­раль­ной фор­ме, а так­же пу­тём по­ме­ще­ния ну­ж­даю­щих­ся в этом в бо­га­дель­ни, ин­ва­лид­ные и си­рот­ские до­ма, со­дер­жав­шие­ся за счёт бла­го­тво­ри­тель­но­сти и по­жерт­во­ва­ний, в том числе под над­зо­ром и по­пе­че­ни­ем ду­хо­вен­ст­ва. Ра­бо­чие во вре­мя бо­лез­ни по­лу­ча­ли по­мощь в рам­ках це­хо­во­го (со­юз­но­го) при­зре­ния ли­бо в различных фор­мах взаи­мо­по­мо­щи. С рас­па­дом об­щин­ной и кор­по­ра­тив­но-це­хо­вой ор­га­ни­за­ции при­ме­не­ние на­ём­но­го тру­да и при­зна­ние его то­ва­ром при­ве­ли к не­об­хо­ди­мо­сти ор­га­ни­за­ции государственной сис­те­мы со­ци­аль­ной за­щи­ты ра­бот­ни­ков с воз­ло­же­ни­ем на пред­при­ни­ма­те­лей час­ти рас­хо­дов в слу­ча­ях пре­кра­ще­ния или при­ос­та­нов­ле­ния ра­бот­ни­ка­ми тру­до­вой дея­тель­но­сти по бо­лез­ни (по­лу­че­нии уве­чья). Государственное со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние на­ём­ных ра­бот­ни­ков, по­лу­чив­шее наи­бо­лее пол­ное раз­ви­тие в Гер­ма­нии, обес­пе­чи­ва­ло ра­бо­чих пособиями поч­ти во всех слу­ча­ях ут­ра­ты ими за­ра­бот­ка (за­ко­ны о стра­хо­ва­нии: на слу­чай бо­лез­ни 1883 год, от не­сча­ст­ных слу­ча­ев 1884 год, по ин­ва­лид­но­сти и по ста­рос­ти 1889 год). Вслед за Гер­ма­ни­ей та­кие за­ко­ны ста­ли при­ни­мать­ся и в других ев­ропейских стра­нах.

В Рос­сии, за ис­клю­че­ни­ем железно-дорожных ра­бо­чих и гор­но­ра­бо­чих, в оп­ре­де­лён­ной ме­ре обес­пе­чен­ных на слу­чай уве­чья и бо­лез­ни (за­кон 1861), вся ос­таль­ная мас­са фаб­рич­но-за­во­дских ра­бо­чих (но толь­ко на боль­ших фаб­ри­ках) име­ла пра­во лишь на поль­зо­ва­ние боль­ни­цей и медицинской по­мо­щью. По­это­му ра­бо­чие ми­ни­ми­зи­ро­ва­ли для се­бя и се­мьи по­след­ст­вия бо­лез­ни и без­ра­бо­ти­цы в по­ряд­ке са­мо­по­мо­щи и то­ва­ри­ще­ской ор­га­ни­за­ции. В 1903 году ут­вер­жде­ны Пра­ви­ла о воз­на­гра­ж­де­нии по­тер­пев­ших вслед­ст­вие не­сча­ст­ных слу­ча­ев ра­бо­чих и слу­жа­щих, а рав­но чле­нов их се­мейств на пред­при­яти­ях фаб­рич­но-за­во­дской, гор­ной и гор­но­за­вод­ской промышленности. На­зна­че­ние пособия про­из­во­ди­лось по доб­ро­воль­но­му со­гла­ше­нию сто­рон, в про­тив­ном слу­чае - в су­деб­ном по­ряд­ке. В 1912 году при­ня­ты за­ко­ны «Об обес­пе­че­нии ра­бо­чих на слу­чай бо­лез­ни», «О стра­хо­ва­нии от не­сча­ст­ных слу­ча­ев» и другие, по ко­то­рым для ра­бо­чих - чле­нов боль­нич­ных касс вво­ди­лись пособия в свя­зи с бо­лез­нью, увечь­ем, смер­тью и ро­да­ми за счёт взно­сов в эти кас­сы. Раз­мер пособия со­став­лял: по бо­лез­ни - от 2/3 до 1/4 днев­но­го за­ра­бот­ка; в свя­зи с ро­да­ми - 1/2 днев­но­го за­ра­бот­ка за 2 нед до ро­дов и 4 нед по­сле ро­дов; в свя­зи со смер­тью - от 20- до 30-крат­но­го днев­но­го за­ра­бот­ка умер­ше­го. Ес­ли ра­бо­чий не был чле­ном кас­сы, то он по­лу­чал пособие толь­ко в свя­зи с увечь­ем на про­изводстве. После Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года сис­те­ма со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния бы­ла уп­разд­не­на и по­лу­чи­ла своё раз­ви­тие но­вая сис­те­ма - стра­хо­ва­ние за счёт средств пред­при­ни­ма­те­лей, ко­то­рая бы­ла рас­про­стра­не­на на всех на­ём­ных ра­бот­ни­ков и на все ви­ды по­те­ри тру­до­спо­соб­но­сти, в том числе и в слу­чае ма­те­рин­ст­ва, с воз­ме­ще­ни­ем по мень­шей ме­ре пол­но­го за­ра­бот­ка. По­ло­же­ние ВЦИК и СНК РСФСР «О стра­хо­ва­нии на слу­чай без­ра­бо­ти­цы» (1917) пре­ду­смат­ри­ва­ло вы­пла­ту пособий по без­ра­бо­ти­це, дек­рет СНК РСФСР «О стра­хо­ва­нии на слу­чай бо­лез­ни» (1917) - вы­пла­ту пособий при бо­лез­нях, ро­дах, по слу­чаю смер­ти ра­бот­ни­ка и других. В ус­ло­ви­ях Гражданской вой­ны 1917-1922 годов был осу­ще­ст­в­лён пе­ре­ход от со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния (сис­те­ма ко­то­ро­го так и не сло­жи­лась) к государственному со­ци­аль­но­му обес­пе­че­нию. По­ло­же­ни­ем о со­ци­аль­ном обес­пе­че­нии тру­дя­щих­ся (1918) уч­ре­ж­да­лась сис­те­ма обес­пе­че­ния всех ну­ж­даю­щих­ся лиц, не экс­плуа­ти­ро­вав­ших чу­жо­го тру­да, при временной ут­ра­те средств су­ще­ст­во­ва­ния вслед­ст­вие не­тру­до­спо­соб­но­сти, по­сто­ян­ной ут­ра­те тру­до­спо­соб­но­сти, без­ра­бо­ти­це не по ви­не ра­бот­ни­ка. Дек­ре­том СНК РСФСР «О со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии лиц, за­ня­тых на­ём­ным тру­дом» (1921) сис­те­ма со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния рас­про­стра­ня­лась на на­ём­ных ра­бот­ни­ков по слу­чаю временной и по­сто­ян­ной ут­ра­ты тру­до­спо­соб­но­сти, на слу­чай без­ра­бо­ти­цы, а так­же на слу­чай смер­ти за счёт пред­при­ятий, ор­га­ни­за­ций и ча­ст­ных лиц, ис­поль­зую­щих на­ём­ный труд. Дек­ре­том СНК РСФСР «О со­ци­аль­ном обес­пе­че­нии при вре­мен­ной не­тру­до­способ­но­сти и ма­те­рин­ст­ве» (1921) бы­ли ус­та­нов­ле­ны вы­пла­та пособий по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти за­стра­хо­ван­ным в раз­ме­ре фак­тического за­ра­бот­ка, до­пол­ни­тель­ные пособия ро­же­ни­цам (еди­но­вре­мен­ное пособие на пред­ме­ты ухо­да, по­со­бие на корм­ле­ние ре­бён­ка). В 1921 году при­нят дек­рет СНК РСФСР «О со­ци­аль­ном обес­пе­че­нии при без­ра­бо­ти­це». В этом же го­ду бы­ли вве­де­ны пособия на по­гре­бе­ние за­стра­хо­ван­ных и чле­нов их се­мей. Да­лее в ис­то­рии Советского го­су­дар­ст­ва обес­пе­че­ние отдельными ви­да­ми пособий со­вер­шен­ст­во­ва­лось. Так, например, в 1931 году ус­та­нов­ле­ны вы­пла­ты в ви­де еже­ме­сяч­ных пособий не­тру­до­спо­соб­ным чле­нам се­мей крас­но­ар­мей­цев; позд­нее по­яв­ля­ют­ся пособия по пе­ре­обу­че­нию и пе­ре­ква­ли­фи­ка­ции ли­цам с ог­ра­ни­чен­ной тру­до­спо­соб­но­стью (1932) и так далее. С при­ня­ти­ем в 1936 году Кон­сти­ту­ции СССР бы­ло за­кре­п­ле­но функ­цио­ни­ро­ва­ние в СССР государственной сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и пра­ва гра­ж­дан на ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние в ста­рос­ти, а так­же в слу­чае бо­лез­ни и по­те­ри тру­до­спо­соб­но­сти (статья 120). В этом же го­ду вве­де­ны еже­ме­сяч­ные пособия мно­го­дет­ным ма­те­рям (при ро­ж­де­нии седь­мо­го и ка­ж­до­го сле­дую­ще­го ре­бён­ка). В го­ды Великой Отечественной вой­ны при­ни­ма­лись нор­ма­тив­ные ак­ты о на­зна­че­нии и вы­пла­те пособий во­ен­но­слу­жа­щим, рас­про­стра­не­нии за­ко­но­да­тель­ст­ва о со­ци­аль­ном их обес­пе­че­нии на не­ко­то­рые ка­те­го­рии ра­бо­чих и слу­жа­щих. В 1944 году вве­де­ны еже­ме­сяч­ные пособия оди­но­ким ма­те­рям, еди­но­вре­мен­ные, а за­тем еже­ме­сяч­ные пособия при ро­ж­де­нии третье­го и ка­ж­до­го сле­дую­ще­го ре­бён­ка. С середины 1950-х годов во­про­сы на­зна­че­ния и вы­пла­ты со­ци­аль­ных пособий ре­ша­лись в основном в со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем о по­ряд­ке на­зна­че­ния и вы­пла­ты по­со­бий по го­су­дар­ст­вен­но­му со­ци­аль­но­му стра­хо­ва­нию (1955). Пособия вы­пла­чи­ва­лись: по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти; по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам; на ро­ж­де­ние ре­бён­ка; на по­гре­бе­ние; по пе­ре­ква­ли­фи­ка­ции. Позд­нее бы­ли вве­де­ны еже­ме­сяч­ные пособия: на де­тей во­ен­но­слу­жа­щих сроч­ной служ­бы (1963); на де­тей ма­ло­обес­пе­чен­ным семь­ям с учётом сред­не­го со­во­куп­но­го до­хо­да се­мьи (1974); ин­ва­ли­дам с дет­ст­ва 1-й и 2-й групп, дос­тиг­шим 16-лет­не­го воз­рас­та, и на де­тей-ин­ва­ли­дов с дет­ст­ва в воз­рас­те до 16 лет (1979). По­ло­же­ни­ем о по­ряд­ке на­зна­че­ния и вы­пла­ты по­со­бий бе­ре­мен­ным жен­щи­нам, мно­го­дет­ным и оди­но­ким ма­те­рям (1970) пре­ду­смат­ри­вал­ся диф­фе­рен­ци­ро­ван­ный раз­мер еди­но­вре­мен­ных и еже­ме­сяч­ных пособий ма­те­рям, имею­щим двух де­тей, при ро­ж­де­нии третье­го и ка­ж­до­го по­сле­дую­ще­го ре­бён­ка. Ос­но­вы за­ко­но­да­тель­ст­ва Сою­за ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик о тру­де (1970), ко­дек­сы за­ко­нов о тру­де со­юз­ных рес­пуб­лик за­кре­п­ля­ли пра­во всех ра­бо­чих и слу­жа­щих на обя­зательное государственное со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние с обес­пе­че­ни­ем пособия: по времеменной не­тру­до­спо­соб­но­сти; по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам; по слу­чаю ро­ж­де­ния ре­бён­ка; на по­гре­бе­ние. По­ло­же­ние о по­ряд­ке обес­пе­че­ния по­со­бия­ми по государственному со­ци­аль­но­му стра­хо­ва­нию (1984) со­дер­жа­ло ус­ло­вия и по­ря­док на­зна­че­ния пособиями: по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти; по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам; при ро­ж­де­нии ре­бён­ка; по ухо­ду за ре­бён­ком до дос­ти­же­ния им воз­рас­та од­но­го го­да; на де­тей ма­ло­обес­пе­чен­ным семь­ям; на по­гре­бе­ние.

Рас­пад СССР и ре­фор­ми­ро­ва­ние в Рос­сии эко­но­мических от­но­ше­ний при­ве­ли к со­зда­нию в начале 1990-х годов са­мо­сто­ятельных спе­циа­ли­зированных вне­бюд­жет­ных со­ци­аль­ных фон­дов - Пен­си­он­но­го фон­да РФ, Фон­да со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния РФ, Государственного фон­да за­ня­то­сти на­се­ле­ния (ли­к­ви­ди­ро­ван в 2001), фи­нан­со­вые сред­ст­ва ко­то­рых ста­ли ис­точ­ни­ка­ми для вы­плат боль­шин­ст­ва со­ци­аль­ных пособий. В XXI веке при су­ще­ст­вую­щей в стра­не сис­те­ме мно­го­численных государственных пособий нет еди­но­го за­ко­но­дательного оп­ре­де­ле­ния для всех их ви­дов, как нет и еди­но­го фе­де­раль­но­го за­ко­на по их на­зна­че­нию и вы­пла­те. Как пра­ви­ло, ка­ж­до­му ви­ду пособия (или их груп­пе) со­от­вет­ст­ву­ет фе­де­раль­ный за­кон. Так, обес­пе­че­ние се­мей­ны­ми по­со­бия­ми, по­со­би­ем по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми: «О го­су­дар­ст­вен­ных по­со­би­ях гра­ж­да­нам, имею­щим де­тей» (1995) и «Об обя­за­тель­ном со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии на слу­чай вре­мен­ной не­тру­до­спо­соб­но­сти и в свя­зи с ма­те­рин­ст­вом» (2006). Обес­пе­че­ние пособием по без­ра­бо­ти­це осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­ном РФ «О за­ня­то­сти на­се­ле­ния в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (1991), пособие на по­гре­бе­ние - Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О по­гре­бе­нии и по­хо­рон­ном де­ле» (1996) и так далее. Субъ­ек­ты РФ за счёт ре­гио­наль­ных бюд­же­тов мо­гут ус­та­нав­ли­вать до­пол­нительные вы­пла­ты по пособиям, ус­та­нов­лен­ным фе­де­раль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом, и вво­дить иные по­со­бия.

На фе­де­раль­ном уров­не ус­та­нов­ле­ны: по­со­бие по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти; по­со­бие по без­ра­бо­ти­це; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие медицинским ра­бот­ни­кам, за­ра­зив­шим­ся ВИЧ че­ло­ве­ка при ис­пол­не­нии сво­их слу­жеб­ных обя­зан­но­стей; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие гра­ж­да­нам при воз­ник­но­ве­нии по­ствак­ци­наль­но­го ос­лож­не­ния; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие гра­ж­да­нам, при­вле­чён­ным для борь­бы с тер­ро­риз­мом; еже­ме­сяч­ное по­со­бие де­тям по­гиб­ших (про­пав­ших без вес­ти) во­ен­но­служа­щих; еже­ме­сяч­ное по­со­бие суп­ру­гам во­ен­но­слу­жа­щих, про­хо­дя­щих во­енную служ­бу по кон­трак­ту; еди­но­вре­мен­ное и еже­ме­сяч­ное по­со­бия гра­ж­да­нам, про­хо­див­шим во­енную служ­бу, при уволь­не­нии с во­енной служ­бы; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие вы­ну­ж­ден­ным пе­ре­се­лен­цам; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие бе­жен­цам; по­со­бие на по­гре­бе­ние.

Сре­ди пособий, ус­та­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ, осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют се­мей­ные по­со­бия: по­со­бие по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие жен­щи­нам, встав­шим на учёт в медицинских уч­ре­ж­де­ни­ях в ран­ние сро­ки бе­ре­мен­но­сти; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие при ро­ж­де­нии ре­бён­ка; еже­ме­сяч­ное по­со­бие по ухо­ду за ре­бён­ком; еже­ме­сяч­ное по­со­бие на ре­бён­ка; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие при пе­ре­да­че ре­бён­ка на вос­пи­та­ние в се­мью; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие для гра­ж­дан из чис­ла де­тей-си­рот; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие бе­ре­мен­ной же­не во­ен­но­слу­жа­ще­го, про­хо­дя­ще­го во­енную служ­бу по при­зы­ву; еже­ме­сяч­ное по­со­бие на ре­бён­ка во­ен­но­слу­жа­ще­го, про­хо­дя­ще­го во­енную служ­бу по при­зы­ву.

Все ви­ды пособий еже­год­но ин­дек­си­ру­ют­ся, а в рай­онах и ме­ст­но­стях, где ус­та­нов­ле­ны рай­он­ные ко­эф­фи­ци­ен­ты к за­ра­бот­ной пла­те, - с при­ме­не­ни­ем этих ко­эф­фи­ци­ен­тов. Пра­вом на по­лу­че­ние по­со­бий, имею­щих в ка­ж­дом слу­чае стро­го це­ле­вое на­зна­че­ние, при на­сту­п­ле­нии со­от­вет­ст­вую­щих об­стоя­тельств поль­зу­ют­ся все гра­ж­да­не РФ, указанные в законе категории иностранных гра­ж­дан и лиц без гра­ж­дан­ст­ва, про­жи­ваю­щих на тер­ри­то­рии Рос­сии.

Все ви­ды пособий раз­ли­ча­ют­ся по сро­кам и ис­точ­ни­ку вы­пла­ты. Пер­вая груп­па пособий (по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти, по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам, по без­ра­бо­ти­це) вы­пла­чи­ва­ет­ся с це­лью ока­за­ния со­ци­аль­ной под­держ­ки в те­че­ние не­про­дол­жи­тель­но­го пе­рио­да вре­ме­ни вме­сто за­ра­бот­ка, ут­ра­чен­но­го по ува­жи­тель­ной при­чи­не. Раз­ме­ры та­ких пособий со­из­ме­ря­ют­ся с основном ис­точ­ни­ка­ми средств су­ще­ст­во­ва­ния и мо­гут быть рав­ны ут­ра­чен­но­му за­ра­бот­ку или при­бли­жать­ся к не­му. Вто­рая груп­па пособий (еже­ме­сяч­ные по­со­бия оди­но­ким и мно­го­дет­ным ма­те­рям, по слу­чаю ро­ж­де­ния ре­бён­ка, на по­гре­бе­ние и другие) вы­пла­чи­ва­ет­ся как до­пол­нительная со­ци­аль­ная под­держ­ка к основным ис­точ­ни­кам средств су­ще­ст­во­ва­ния (за­ра­бот­ной пла­те, пен­сии) или к пер­вой груп­пе по­со­бий. Раз­мер та­ких пособий ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в твёр­дой сум­ме и оп­ре­де­ля­ет­ся с учё­том до­пол­ни­тель­ных за­трат. Тре­тья груп­па пособий (еже­ме­сяч­ные по­со­бия де­тям во­ен­но­слу­жа­щих сроч­ной служ­бы) вы­пла­чи­ва­ет­ся как со­ци­аль­ная под­держ­ка при от­сут­ст­вии основных ис­точ­ни­ков средств су­ще­ст­во­ва­ния.

По про­дол­жи­тель­но­сти вы­пла­ты пособия мо­гут быть еди­но­вре­мен­ны­ми (по­со­бие жен­щи­не, встав­шей на учёт в ран­ние сро­ки бе­ре­мен­но­сти; по­со­бие на по­гре­бе­ние) и еже­ме­сяч­ны­ми (по­со­бие на ре­бён­ка, по­со­бие по без­ра­бо­ти­це), а так­же пе­рио­ди­че­ски­ми (по­со­бие по временной не­тру­до­спо­соб­но­сти).

В за­ви­си­мо­сти от ис­точ­ни­ка средств вы­пла­ты пособий мо­гут на­зна­чать­ся за счёт средств цен­тра­ли­зованных вне­бюд­жет­ных фон­дов обя­зательного со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния или за счёт бюд­жет­ных средств.

Прак­ти­ка при­ме­не­ния со­ци­аль­ных пособий в национальных сис­те­мах со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния от­ли­ча­ет­ся зна­чительным раз­но­об­ра­зи­ем, что обу­слов­ле­но раз­ным уров­нем эко­но­мического раз­ви­тия. Со­ци­аль­ные пособия, по­доб­ные рос­сий­ским, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся прак­ти­че­ски во всех раз­ви­тых стра­нах, в ко­то­рых сло­жи­лась мно­го­ук­лад­ная сис­те­ма эко­но­мических от­но­ше­ний. Сис­те­ма со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния функ­цио­ни­ру­ет главным образом по прин­ци­пу стра­хо­ва­ния - по бо­лез­ни, ста­рос­ти, ин­ва­лид­но­сти, в свя­зи с ма­те­рин­ст­вом, на­ли­чи­ем де­тей, на слу­чай без­ра­бо­ти­цы и так далее. Как пра­ви­ло, дей­ст­ву­ют две сис­те­мы со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния: обя­за­тель­ное (пол­ное или час­тич­ное) и доб­ро­воль­ное. Од­но­вре­мен­но дей­ст­ву­ет пре­дос­тав­ле­ние со­ци­аль­ной по­мо­щи как за счёт средств бюд­же­та, так и в рам­ках бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Во мно­гих стра­нах «третье­го ми­ра» не су­ще­ст­ву­ет стра­хо­ва­ния на слу­чай без­ра­бо­ти­цы, вы­пла­та пособия по бо­лез­ни, бе­ре­мен­но­сти и ро­дам воз­ло­же­на за­час­тую на ра­бо­то­да­те­ля. По­лу­ча­ют раз­ви­тие различные фор­мы взаи­мо­по­мо­щи (в том числе и в рам­ках се­мьи) и са­мо­ор­га­ни­за­ции, бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Ка­кой-ли­бо еди­ной мо­де­ли пре­дос­тав­ле­ния со­ци­аль­ной по­мо­щи из средств государственного бюд­же­та не су­ще­ст­ву­ет, по­сколь­ку её фи­нан­си­ро­ва­ние за­ви­сит от воз­мож­но­стей национальной эко­но­ми­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)