ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСОБИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ - денежные выплаты по системе социального обеспечения, представляющие собой социальную поддержку гражданам в установленных законом случаях.
Пособия, в отличие от пенсий, временно заменяют или дополняют в виде социальной поддержки основных источники средств существования (заработную плату, пенсию).
Пособия как одна из форм жизнеобеспечения людей, нуждающихся в социальной помощи со стороны государства в силу возраста (дети, старики) либо состояния здоровья (нетрудоспособные), существовали с древних времён, хотя и не всегда были формализованы в виде соответствующих актов. По мере усложнения социальных связей в обществе к числу причин нуждаемости человека в социальной помощи со стороны государства прибавляются и те, которые обусловлены характером господствующих в обществе экономич. отношений, порождающих безработицу, инфляцию, бедность. Содержание престарелых и нетрудоспособных, детей-сирот, длительное время осуществлявшееся в рамках семьи, а в деревнях - и в общине, с развитием феодализма в России дополнялось предоставлением социальной помощи в натуральной форме, а также путём помещения нуждающихся в этом в богадельни, инвалидные и сиротские дома, содержавшиеся за счёт благотворительности и пожертвований, в том числе под надзором и попечением духовенства. Рабочие во время болезни получали помощь в рамках цехового (союзного) призрения либо в различных формах взаимопомощи. С распадом общинной и корпоративно-цеховой организации применение наёмного труда и признание его товаром привели к необходимости организации государственной системы социальной защиты работников с возложением на предпринимателей части расходов в случаях прекращения или приостановления работниками трудовой деятельности по болезни (получении увечья). Государственное социальное страхование наёмных работников, получившее наиболее полное развитие в Германии, обеспечивало рабочих пособиями почти во всех случаях утраты ими заработка (законы о страховании: на случай болезни 1883 год, от несчастных случаев 1884 год, по инвалидности и по старости 1889 год). Вслед за Германией такие законы стали приниматься и в других европейских странах.
В России, за исключением железно-дорожных рабочих и горнорабочих, в определённой мере обеспеченных на случай увечья и болезни (закон 1861), вся остальная масса фабрично-заводских рабочих (но только на больших фабриках) имела право лишь на пользование больницей и медицинской помощью. Поэтому рабочие минимизировали для себя и семьи последствия болезни и безработицы в порядке самопомощи и товарищеской организации. В 1903 году утверждены Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств на предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности. Назначение пособия производилось по добровольному соглашению сторон, в противном случае - в судебном порядке. В 1912 году приняты законы «Об обеспечении рабочих на случай болезни», «О страховании от несчастных случаев» и другие, по которым для рабочих - членов больничных касс вводились пособия в связи с болезнью, увечьем, смертью и родами за счёт взносов в эти кассы. Размер пособия составлял: по болезни - от 2/3 до 1/4 дневного заработка; в связи с родами - 1/2 дневного заработка за 2 нед до родов и 4 нед после родов; в связи со смертью - от 20- до 30-кратного дневного заработка умершего. Если рабочий не был членом кассы, то он получал пособие только в связи с увечьем на производстве. После Октябрьской революции 1917 года система социального обеспечения была упразднена и получила своё развитие новая система - страхование за счёт средств предпринимателей, которая была распространена на всех наёмных работников и на все виды потери трудоспособности, в том числе и в случае материнства, с возмещением по меньшей мере полного заработка. Положение ВЦИК и СНК РСФСР «О страховании на случай безработицы» (1917) предусматривало выплату пособий по безработице, декрет СНК РСФСР «О страховании на случай болезни» (1917) - выплату пособий при болезнях, родах, по случаю смерти работника и других. В условиях Гражданской войны 1917-1922 годов был осуществлён переход от социального страхования (система которого так и не сложилась) к государственному социальному обеспечению. Положением о социальном обеспечении трудящихся (1918) учреждалась система обеспечения всех нуждающихся лиц, не эксплуатировавших чужого труда, при временной утрате средств существования вследствие нетрудоспособности, постоянной утрате трудоспособности, безработице не по вине работника. Декретом СНК РСФСР «О социальном страховании лиц, занятых наёмным трудом» (1921) система социального страхования распространялась на наёмных работников по случаю временной и постоянной утраты трудоспособности, на случай безработицы, а также на случай смерти за счёт предприятий, организаций и частных лиц, использующих наёмный труд. Декретом СНК РСФСР «О социальном обеспечении при временной нетрудоспособности и материнстве» (1921) были установлены выплата пособий по временной нетрудоспособности застрахованным в размере фактического заработка, дополнительные пособия роженицам (единовременное пособие на предметы ухода, пособие на кормление ребёнка). В 1921 году принят декрет СНК РСФСР «О социальном обеспечении при безработице». В этом же году были введены пособия на погребение застрахованных и членов их семей. Далее в истории Советского государства обеспечение отдельными видами пособий совершенствовалось. Так, например, в 1931 году установлены выплаты в виде ежемесячных пособий нетрудоспособным членам семей красноармейцев; позднее появляются пособия по переобучению и переквалификации лицам с ограниченной трудоспособностью (1932) и так далее. С принятием в 1936 году Конституции СССР было закреплено функционирование в СССР государственной системы социального обеспечения и права граждан на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности (статья 120). В этом же году введены ежемесячные пособия многодетным матерям (при рождении седьмого и каждого следующего ребёнка). В годы Великой Отечественной войны принимались нормативные акты о назначении и выплате пособий военнослужащим, распространении законодательства о социальном их обеспечении на некоторые категории рабочих и служащих. В 1944 году введены ежемесячные пособия одиноким матерям, единовременные, а затем ежемесячные пособия при рождении третьего и каждого следующего ребёнка. С середины 1950-х годов вопросы назначения и выплаты социальных пособий решались в основном в соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты пособий по государственному социальному страхованию (1955). Пособия выплачивались: по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; на рождение ребёнка; на погребение; по переквалификации. Позднее были введены ежемесячные пособия: на детей военнослужащих срочной службы (1963); на детей малообеспеченным семьям с учётом среднего совокупного дохода семьи (1974); инвалидам с детства 1-й и 2-й групп, достигшим 16-летнего возраста, и на детей-инвалидов с детства в возрасте до 16 лет (1979). Положением о порядке назначения и выплаты пособий беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям (1970) предусматривался дифференцированный размер единовременных и ежемесячных пособий матерям, имеющим двух детей, при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде (1970), кодексы законов о труде союзных республик закрепляли право всех рабочих и служащих на обязательное государственное социальное страхование с обеспечением пособия: по времеменной нетрудоспособности; по беременности и родам; по случаю рождения ребёнка; на погребение. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию (1984) содержало условия и порядок назначения пособиями: по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; при рождении ребёнка; по уходу за ребёнком до достижения им возраста одного года; на детей малообеспеченным семьям; на погребение.
Распад СССР и реформирование в России экономических отношений привели к созданию в начале 1990-х годов самостоятельных специализированных внебюджетных социальных фондов - Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Государственного фонда занятости населения (ликвидирован в 2001), финансовые средства которых стали источниками для выплат большинства социальных пособий. В XXI веке при существующей в стране системе многочисленных государственных пособий нет единого законодательного определения для всех их видов, как нет и единого федерального закона по их назначению и выплате. Как правило, каждому виду пособия (или их группе) соответствует федеральный закон. Так, обеспечение семейными пособиями, пособием по временной нетрудоспособности осуществляется федеральными законами: «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (1995) и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (2006). Обеспечение пособием по безработице осуществляется Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (1991), пособие на погребение - Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (1996) и так далее. Субъекты РФ за счёт региональных бюджетов могут устанавливать дополнительные выплаты по пособиям, установленным федеральным законодательством, и вводить иные пособия.
На федеральном уровне установлены: пособие по временной нетрудоспособности; пособие по безработице; единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся ВИЧ человека при исполнении своих служебных обязанностей; единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложнения; единовременное пособие гражданам, привлечённым для борьбы с терроризмом; ежемесячное пособие детям погибших (пропавших без вести) военнослужащих; ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; единовременное и ежемесячное пособия гражданам, проходившим военную службу, при увольнении с военной службы; единовременное пособие вынужденным переселенцам; единовременное пособие беженцам; пособие на погребение.
Среди пособий, установленных законодательством РФ, особое место занимают семейные пособия: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежемесячное пособие на ребёнка; единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие для граждан из числа детей-сирот; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Все виды пособий ежегодно индексируются, а в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, - с применением этих коэффициентов. Правом на получение пособий, имеющих в каждом случае строго целевое назначение, при наступлении соответствующих обстоятельств пользуются все граждане РФ, указанные в законе категории иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории России.
Все виды пособий различаются по срокам и источнику выплаты. Первая группа пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице) выплачивается с целью оказания социальной поддержки в течение непродолжительного периода времени вместо заработка, утраченного по уважительной причине. Размеры таких пособий соизмеряются с основном источниками средств существования и могут быть равны утраченному заработку или приближаться к нему. Вторая группа пособий (ежемесячные пособия одиноким и многодетным матерям, по случаю рождения ребёнка, на погребение и другие) выплачивается как дополнительная социальная поддержка к основным источникам средств существования (заработной плате, пенсии) или к первой группе пособий. Размер таких пособий устанавливается в твёрдой сумме и определяется с учётом дополнительных затрат. Третья группа пособий (ежемесячные пособия детям военнослужащих срочной службы) выплачивается как социальная поддержка при отсутствии основных источников средств существования.
По продолжительности выплаты пособия могут быть единовременными (пособие женщине, вставшей на учёт в ранние сроки беременности; пособие на погребение) и ежемесячными (пособие на ребёнка, пособие по безработице), а также периодическими (пособие по временной нетрудоспособности).
В зависимости от источника средств выплаты пособий могут назначаться за счёт средств централизованных внебюджетных фондов обязательного социального страхования или за счёт бюджетных средств.
Практика применения социальных пособий в национальных системах социального обеспечения отличается значительным разнообразием, что обусловлено разным уровнем экономического развития. Социальные пособия, подобные российским, устанавливаются практически во всех развитых странах, в которых сложилась многоукладная система экономических отношений. Система социального обеспечения функционирует главным образом по принципу страхования - по болезни, старости, инвалидности, в связи с материнством, наличием детей, на случай безработицы и так далее. Как правило, действуют две системы социального страхования: обязательное (полное или частичное) и добровольное. Одновременно действует предоставление социальной помощи как за счёт средств бюджета, так и в рамках благотворительности. Во многих странах «третьего мира» не существует страхования на случай безработицы, выплата пособия по болезни, беременности и родам возложена зачастую на работодателя. Получают развитие различные формы взаимопомощи (в том числе и в рамках семьи) и самоорганизации, благотворительности. Какой-либо единой модели предоставления социальной помощи из средств государственного бюджета не существует, поскольку её финансирование зависит от возможностей национальной экономики.