ПОСОБИЯ СЕМЕЙНЫЕ
ПОСОБИЯ СЕМЕЙНЫЕ - все виды помощи и пособий для поддержки семей, имеющих детей, с целью повышения уровней рождаемости и профессиональной занятости женщин, защиты материнства и детства.
Установлены в большинстве стран с развитыми системами социального обеспечения и включают, как правило, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до достижения определённого законом возраста и другие. К пособиям семейным, установленным законодательством РФ, относятся: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежемесячное пособие на ребёнка; единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие для граждан из числа детей-сирот; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.