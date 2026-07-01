ПОСОБИЯ СЕМЕЙНЫЕ

ПОСОБИЯ СЕМЕЙНЫЕ - все виды помощи и пособий для поддержки семей, имеющих детей, с целью повышения уровней рождаемости и профессиональной занятости женщин, защиты материнства и детства.

Ус­та­нов­ле­ны в боль­шин­ст­ве стран с раз­ви­ты­ми сис­те­ма­ми со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и вклю­ча­ют, как пра­ви­ло, по­со­бие по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам, еди­но­вре­мен­ное по­со­бие при ро­ж­де­нии ре­бён­ка, по­со­бие по ухо­ду за ре­бён­ком до дос­ти­же­ния оп­ре­де­лён­но­го за­ко­ном воз­рас­та и другие. К пособиям семейным, ус­та­нов­лен­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ, от­но­сят­ся: по­со­бие по бе­ре­мен­но­сти и ро­дам; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие жен­щи­нам, встав­шим на учёт в медицинских уч­ре­ж­де­ни­ях в ран­ние сро­ки бе­ре­мен­но­сти; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие при ро­ж­де­нии ре­бён­ка; еже­ме­сяч­ное по­со­бие по ухо­ду за ре­бён­ком; еже­ме­сяч­ное по­со­бие на ре­бён­ка; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие при пе­ре­да­че ре­бён­ка на вос­пи­та­ние в се­мью; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие для гра­ж­дан из чис­ла де­тей-си­рот; еди­но­вре­мен­ное по­со­бие бе­ре­мен­ной же­не во­ен­но­слу­жа­ще­го, про­хо­дя­ще­го во­енную служ­бу по при­зы­ву; еже­ме­сяч­ное по­со­бие на ре­бён­ка во­ен­но­слу­жа­ще­го, про­хо­дя­ще­го во­енную служ­бу по при­зы­ву.

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