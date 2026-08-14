Посо́льские кни́ги

Посо́льские кни́ги — сборники дипломатической документации Русского государства XV–XVIII вв. Составлялись в Посольском приказе, в сборник обычно включалась документация по одному направлению внешней политики за определенный период.

Лит .: Обзор посольских книг из фондов — коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV — начало XVI в.) / Сост. и автор вступит. ст. Н. М. Рогожин. М., 1990; Рогожин Н. М. Посольские книги России конца XV — начала XVIII вв. М., 1994; Тимошина Л. А. Столбцы и книги Посольского приказа: к вопросу о соотношении (на примере документов о визитах синайских монахов в 1682–1683 и 1687–1689 годах) // Каптеревские чтения. Вып. 11. М., 2013. С. 124–161; Мошкова Л. В. Русские посольские книги: начало формирования // Великое стояние на реке Угре и формирование централизованного Российского государства. Калуга, 2017. С. 232–250. А. В. Дедук .