ПОСНОВ МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ

ПОСНОВ МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ - русский православный богослов, библеист, историк Церкви, писатель.

Окон­чил Ки­ев­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА; 1898), пре­по­да­вал в ней биб­лей­скую ис­то­рию, ис­то­рию Древ­ней церк­ви, был суб­ин­спек­то­ром; ор­ди­нар­ный про­фес­сор (1919). В 1908 году из­бран при­ват-до­цен­том университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве по ка­фед­ре ис­то­рии Церк­ви. С 1919 года в эмиг­ра­ции в Бол­га­рии. Про­фес­сор дог­ма­ти­ки и ис­то­рии Церк­ви Со­фий­ско­го университета (с 1919).

Ито­гом изу­че­ния Посонова жиз­ни еврейского на­ро­да в по­сле­п­лен­ный пе­ри­од ста­ла се­рия пуб­ли­ка­ций в «Тру­дах Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии», а так­же мо­но­гра­фия «Иу­дей­ст­во: (К ха­рак­те­ри­сти­ке внут­рен­ней жиз­ни ев­рей­ско­го на­ро­да в по­сле­п­лен­ное вре­мя)» (1906), в ко­то­рой рас­смат­ри­ва­ют­ся во­про­сы иу­дей­ско­го мес­си­ан­ст­ва , фор­ми­ро­ва­ния те­че­ний и сект внут­ри иу­дей­ст­ва, во­про­сы о му­жах Ве­ли­кой си­на­го­ги (со­б­ра­ние еврейских ста­рей­шин под пред­во­ди­тель­ст­вом Ез­д­ры), воз­ник­но­ве­ния апо­ка­лип­тической литературы. В док­тор­ской ра­бо­те «Гно­сти­цизм II ве­ка и по­бе­да Хри­сти­ан­ской Церк­ви над ним» (1917) Посонов, ис­сле­дуя сущ­ность гно­сти­циз­ма и его влия­ния на древ­нюю хри­сти­ан­скую Цер­ковь, при­шёл к вы­во­ду, что раз­ви­тие гно­стических идей бы­ло тес­но свя­за­но с са­ма­рян­ски­ми ре­лигиозными воз­зре­ния­ми; гно­сти­цизм мож­но рас­смат­ри­вать как ес­те­ст­вен­ное при­го­тов­ле­ние языческого ми­ра к хри­сти­ан­ст­ву, в то же вре­мя он пред­став­лял со­бой ре­лигиозное ми­ро­воз­зре­ние, стре­мив­шее­ся встать на ме­сто хри­сти­ан­ст­ва. Зна­че­ние гно­сти­циз­ма в том, что он ус­ко­рил оформ­ле­ние ор­га­ни­за­ции Церк­ви в конце II века.

Ак­ту­аль­ным про­бле­мам сво­его вре­ме­ни по­свя­ще­ны ра­бо­ты Посонова: «К во­про­су об уч­ре­ж­де­нии бо­го­слов­ских фа­куль­те­тов» (1906), «О рим­ском ка­то­ли­циз­ме» (1908), «Че­ло­ве­че­ский труд с биб­лей­ской и куль­тур­ной точ­ки зре­ния» (1908), «Хри­сти­ан­ская Цер­ковь и со­вре­мен­ная жизнь» (1909). В ра­бо­тах «Пер­вая хри­сти­ан­ская об­щи­на и ком­му­низм» (1909), «О лич­но­сти Ос­но­ва­те­ля Хри­сти­ан­ской Церк­ви» (1910) Посонов кри­ти­че­ски рас­смот­рел ра­цио­на­ли­стические и на­ту­ра­ли­стические воз­зре­ния Г.Э. Г. Пау­лю­са (1761-1851), Д.Ф. Штрау­са, Ж.Э. Ре­на­на и других пред­ста­ви­те­лей от­ри­ца­тель­ной биб­лей­ской кри­ти­ки. Несколько ста­тей по биб­лей­ской ис­то­рии Посонов на­пи­сал для «Пра­во­слав­ной бо­го­слов­ской эн­цик­ло­пе­дии». Не­окон­чен­ной ос­та­лась его ра­бо­та «Ис­то­рия Хри­сти­ан­ской Церк­ви (до раз­де­ле­ния церк­вей - 1054 год)».

Сочинения:

Идея за­ве­та Бо­га с из­ра­иль­ским на­ро­дом в Вет­хом За­ве­те. Бо­гу­слав, 1902;

Взаи­мо­дей­ст­вие двух фак­то­ров в ис­то­рии из­ра­иль­ско­го на­ро­да – бо­же­ст­вен­но­го и че­ло­ве­че­ско­го. К., 1903;

О судь­бах биб­лей­ско­го Из­раи­ля. К., 1907;

Но­вые ти­пы по­строе­ния древ­ней ис­то­рии церк­ви. К., 1909;

Биб­лио­гра­фия: Н.Н. Глу­бо­ков­ский. Бла­го­вес­тие св. апо­сто­ла Пав­ла по его про­ис­хо­ж­де­нию и су­ще­ст­ву. К., 1914;

Ис­то­рия Хри­сти­ан­ской Церк­ви (до раз­де­ле­ния церк­вей – 1054 г.). Брюс­сель, 1964. М., 2005.