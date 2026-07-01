ПОСНОВ МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ
ПОСНОВ МИХАИЛ ЭММАНУИЛОВИЧ - русский православный богослов, библеист, историк Церкви, писатель.
Окончил Киевскую духовную академию (КДА; 1898), преподавал в ней библейскую историю, историю Древней церкви, был субинспектором; ординарный профессор (1919). В 1908 году избран приват-доцентом университета Святого Владимира в Киеве по кафедре истории Церкви. С 1919 года в эмиграции в Болгарии. Профессор догматики и истории Церкви Софийского университета (с 1919).
Итогом изучения Посонова жизни еврейского народа в послепленный период стала серия публикаций в «Трудах Киевской духовной академии», а также монография «Иудейство: (К характеристике внутренней жизни еврейского народа в послепленное время)» (1906), в которой рассматриваются вопросы иудейского мессианства, формирования течений и сект внутри иудейства, вопросы о мужах Великой синагоги (собрание еврейских старейшин под предводительством Ездры), возникновения апокалиптической литературы. В докторской работе «Гностицизм II века и победа Христианской Церкви над ним» (1917) Посонов, исследуя сущность гностицизма и его влияния на древнюю христианскую Церковь, пришёл к выводу, что развитие гностических идей было тесно связано с самарянскими религиозными воззрениями; гностицизм можно рассматривать как естественное приготовление языческого мира к христианству, в то же время он представлял собой религиозное мировоззрение, стремившееся встать на место христианства. Значение гностицизма в том, что он ускорил оформление организации Церкви в конце II века.
Актуальным проблемам своего времени посвящены работы Посонова: «К вопросу об учреждении богословских факультетов» (1906), «О римском католицизме» (1908), «Человеческий труд с библейской и культурной точки зрения» (1908), «Христианская Церковь и современная жизнь» (1909). В работах «Первая христианская община и коммунизм» (1909), «О личности Основателя Христианской Церкви» (1910) Посонов критически рассмотрел рационалистические и натуралистические воззрения Г.Э. Г. Паулюса (1761-1851), Д.Ф. Штрауса, Ж.Э. Ренана и других представителей отрицательной библейской критики. Несколько статей по библейской истории Посонов написал для «Православной богословской энциклопедии». Неоконченной осталась его работа «История Христианской Церкви (до разделения церквей - 1054 год)».
Сочинения:
Идея завета Бога с израильским народом в Ветхом Завете. Богуслав, 1902;
Взаимодействие двух факторов в истории израильского народа – божественного и человеческого. К., 1903;
О судьбах библейского Израиля. К., 1907;
Новые типы построения древней истории церкви. К., 1909;
Библиография: Н.Н. Глубоковский. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. К., 1914;
История Христианской Церкви (до разделения церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964. М., 2005.