ПОСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ПОСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский эко­но­мист, пуб­ли­цист, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, тайный советник (1912).

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1869). При­ват-до­цент ка­фед­ры по­ли­тической эко­но­мии Де­ми­дов­ско­го юри­дического ли­цея в Яро­слав­ле (1873-1876). Ав­тор пер­во­го на­учного ис­сле­до­ва­ния русской об­щи­ны в ус­ло­ви­ях, сло­жив­ших­ся по­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года («Об­щин­ное зем­ле­вла­де­ние», выпуски 1-2, 1875-1877 годы; 3-е издание, 2014 год). Пе­рио­дические пе­ре­де­лы зем­ли в об­щи­не счи­тал га­ран­ти­ей обес­пе­че­ния со­ци­аль­но-эко­но­мической ста­биль­но­сти в де­рев­не, до­ка­зы­вал, что пе­ре­де­лы не пре­пят­ст­ву­ют аг­ро­куль­тур­ным улуч­ше­ни­ям. До­цент (с 1877), ор­ди­нар­ный профессор (с 1878) по­ли­тической эко­но­мии Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се, его про­рек­тор (24.2(8.3)-8(20).11.1879). В 1882 году в знак про­тес­та про­тив уси­ле­ния кон­тро­ля над уни­вер­си­те­та­ми вы­шел в от­став­ку. За­ни­мал­ся хо­зяй­ст­вом в сво­ём име­нии в селе Ни­ко­лае­во Вя­зем­ско­го уезда Смо­лен­ской губернии. Пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Вя­зем­ско­го уезда (1879, 1896-1897). Один из соз­да­те­лей (1884) и ру­ко­во­ди­тель (1885) ста­ти­стического от­де­ле­ния Смо­лен­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы, ор­га­ни­за­тор сплош­но­го под­вор­но­го об­сле­до­ва­ния кре­сть­ян­ских хо­зяйств в 6 уез­дах Смо­лен­ской губернии («Сбор­ник ста­ти­сти­че­ских све­де­ний по Смо­лен­ской гу­бер­нии», тома 1-6, 1885-1889 годы; «Ста­ти­сти­че­ские таб­ли­цы све­де­ний об эко­но­ми­че­ском по­ло­же­нии се­ле­ний Смо­лен­ско­го уез­да», 1890 год). С 1886 года жил в Мо­ск­ве. Ор­га­ни­за­тор (по прось­бе министра фи­нан­сов С.Ю. Вит­те ) и ре­дак­тор (совместно с А.И. Чу­про­вым) кол­лек­тив­но­го тру­да «Влия­ние уро­жа­ев и хлеб­ных цен на не­ко­то­рые сто­ро­ны рус­ско­го на­род­но­го хо­зяй­ст­ва» (тома 1-2, 1897), в ко­то­ром до­ка­зы­вал, что по­ни­же­ние ми­ро­вых цен на зер­но бы­ло без­раз­лич­но или да­же вы­год­но большей части кре­сть­ян, вы­ну­ж­ден­ных по­ку­пать хлеб, и, в от­ли­чие от Ев­ро­пы, вы­зва­ло рост стои­мо­сти сельско-хозяйственного тру­да. По при­гла­ше­нию Вит­те Посников уча­ст­во­вал в соз­да­нии По­ли­тех­нического института в Санкт-Пе­тер­бур­ге (уч­ре­ж­дён в 1899 году, от­крыт в 1902 году), ор­га­ни­зо­вал в нём пер­вое в Рос­сии эко­но­мическое от­де­ле­ние (его де­кан в 1902-1908 годы; ор­ди­нар­ный про­фес­сор по ка­фед­ре по­ли­тической эко­но­мии в 1902-1912 годы, 1918-1922 годы), член прав­ле­ния и со­ве­та института (1902-1912 годы, с 1912 года почётный член со­ве­та), ди­рек­тор института (март - сентябрь 1907 года, 1908-1911 годы). Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти (декабрь 1904 - март 1905 годов). Член со­ве­та Государственного бан­ка от Министерства фи­нан­сов (1911-1912/1913). Ре­дак­тор (совместно с К.К. Ар­сень­е­вым и Д.Н. Ов­ся­ни­ко-Ку­ли­ков­ским) журнала «Вест­ник Ев­ро­пы» (1914-1916). В 1918-1922 годы пре­по­да­вал в Аг­ро­но­мическом и Лес­ном институтах в Пет­ро­гра­де.

Со­труд­ни­чал в различных пе­рио­дических из­да­ни­ях, с 1869 года пе­ча­тал­ся в газете «Рус­ские ве­до­мо­сти» (в 1886-1896 годы главный ре­дак­тор). Уча­ст­во­вал (вме­сте с Н.И. Зи­бе­ром, А.И. Чу­про­вым, В.М. Со­бо­лев­ским и другими) в вы­ра­бот­ке про­грам­мы де­мо­кра­тических ре­форм, не­об­хо­ди­мых, по их мне­нию, для Рос­сии («Гей­дель­берг­ский съезд», 1873 год). В конце 1905 - начале 1906 годов один из со­зда­те­лей де­мо­кра­ти­че­ских ре­форм пар­тии, ав­тор её аг­рар­ной про­грам­мы, в ко­то­рой впер­вые сфор­му­ли­ро­вал тре­бо­ва­ние об об­ра­зо­ва­нии государственного зе­мель­но­го фон­да (в ча­ст­но­сти, пу­тём при­ну­дительного вы­ку­па го­су­дар­ст­вом час­ти круп­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти) для на­де­ле­ния кре­сть­ян зем­лёй в бес­сроч­ное поль­зо­ва­ние (об­щин­ное или по­двор­ное, в за­ви­си­мо­сти от ме­ст­ных ус­ло­вий) за ус­та­нов­лен­ную за­ко­ном уме­рен­ную рен­ту. В мар­те 1906 года из­бран председателем временного прав­ле­ния Ли­ги об­ра­зо­ва­ния. Председатель 1-го Все­российского съез­да пред­ста­ви­те­лей коо­пе­ра­тив­ных уч­ре­ж­де­ний (Мо­ск­ва, 1908). Пре­зи­дент ВЭО (1909-1911). Де­пу­тат 4-й Государственной ду­мы (1912-1917), то­ва­рищ председатель фрак­ции про­грес­си­стов, стар­ший то­ва­рищ пред­се­да­те­ля (с 1912), председатель (с 1915) фи­нан­со­вой ко­мис­сии. В августе/сентябре 1915 - 31.10(13.11).1916 годов член «Про­грес­сив­но­го бло­ка».

По­сле Февральская ре­во­лю­ции 1917 года Временным пра­ви­тель­ст­вом на­зна­чен управ­ляю­щим Дво­рян­ским зе­мель­ным и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ка­ми (28 мар­та (10 апреля) - 26 мая (8 ию­ня)), за­ни­мал­ся их ре­ор­га­ни­за­ци­ей в еди­ный Государственный зе­мель­ный банк. Один из ор­га­ни­за­то­ров Ли­ги аг­рар­ных форм (уч­ре­дительный съезд про­шёл в Пет­ро­гра­де 16(29)-17(30) апреля). С 23 апреля (6 мая) председатель Главного зе­мель­но­го комитета, об­ра­зо­ван­но­го при Временном пра­ви­тель­ст­ве с це­лью раз­ра­бот­ки про­ек­та этой ре­фор­мы (не был реа­ли­зо­ван). От­стаи­вал идею, что зем­ля не мо­жет быть объ­ек­том ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и долж­на пе­ре­да­вать­ся в поль­зо­ва­ние тем, кто её об­ра­ба­ты­ва­ет.