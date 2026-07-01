ПОСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПОСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский экономист, публицист, общественный и политический деятель, тайный советник (1912).
Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета (1869). Приват-доцент кафедры политической экономии Демидовского юридического лицея в Ярославле (1873-1876). Автор первого научного исследования русской общины в условиях, сложившихся после крестьянской реформы 1861 года («Общинное землевладение», выпуски 1-2, 1875-1877 годы; 3-е издание, 2014 год). Периодические переделы земли в общине считал гарантией обеспечения социально-экономической стабильности в деревне, доказывал, что переделы не препятствуют агрокультурным улучшениям. Доцент (с 1877), ординарный профессор (с 1878) политической экономии Новороссийского университета в Одессе, его проректор (24.2(8.3)-8(20).11.1879). В 1882 году в знак протеста против усиления контроля над университетами вышел в отставку. Занимался хозяйством в своём имении в селе Николаево Вяземского уезда Смоленской губернии. Предводитель дворянства Вяземского уезда (1879, 1896-1897). Один из создателей (1884) и руководитель (1885) статистического отделения Смоленской губернской земской управы, организатор сплошного подворного обследования крестьянских хозяйств в 6 уездах Смоленской губернии («Сборник статистических сведений по Смоленской губернии», тома 1-6, 1885-1889 годы; «Статистические таблицы сведений об экономическом положении селений Смоленского уезда», 1890 год). С 1886 года жил в Москве. Организатор (по просьбе министра финансов С.Ю. Витте) и редактор (совместно с А.И. Чупровым) коллективного труда «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» (тома 1-2, 1897), в котором доказывал, что понижение мировых цен на зерно было безразлично или даже выгодно большей части крестьян, вынужденных покупать хлеб, и, в отличие от Европы, вызвало рост стоимости сельско-хозяйственного труда. По приглашению Витте Посников участвовал в создании Политехнического института в Санкт-Петербурге (учреждён в 1899 году, открыт в 1902 году), организовал в нём первое в России экономическое отделение (его декан в 1902-1908 годы; ординарный профессор по кафедре политической экономии в 1902-1912 годы, 1918-1922 годы), член правления и совета института (1902-1912 годы, с 1912 года почётный член совета), директор института (март - сентябрь 1907 года, 1908-1911 годы). Член Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (декабрь 1904 - март 1905 годов). Член совета Государственного банка от Министерства финансов (1911-1912/1913). Редактор (совместно с К.К. Арсеньевым и Д.Н. Овсянико-Куликовским) журнала «Вестник Европы» (1914-1916). В 1918-1922 годы преподавал в Агрономическом и Лесном институтах в Петрограде.
Сотрудничал в различных периодических изданиях, с 1869 года печатался в газете «Русские ведомости» (в 1886-1896 годы главный редактор). Участвовал (вместе с Н.И. Зибером, А.И. Чупровым, В.М. Соболевским и другими) в выработке программы демократических реформ, необходимых, по их мнению, для России («Гейдельбергский съезд», 1873 год). В конце 1905 - начале 1906 годов один из создателей демократических реформ партии, автор её аграрной программы, в которой впервые сформулировал требование об образовании государственного земельного фонда (в частности, путём принудительного выкупа государством части крупной земельной собственности) для наделения крестьян землёй в бессрочное пользование (общинное или подворное, в зависимости от местных условий) за установленную законом умеренную ренту. В марте 1906 года избран председателем временного правления Лиги образования. Председатель 1-го Всероссийского съезда представителей кооперативных учреждений (Москва, 1908). Президент ВЭО (1909-1911). Депутат 4-й Государственной думы (1912-1917), товарищ председатель фракции прогрессистов, старший товарищ председателя (с 1912), председатель (с 1915) финансовой комиссии. В августе/сентябре 1915 - 31.10(13.11).1916 годов член «Прогрессивного блока».
После Февральская революции 1917 года Временным правительством назначен управляющим Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками (28 марта (10 апреля) - 26 мая (8 июня)), занимался их реорганизацией в единый Государственный земельный банк. Один из организаторов Лиги аграрных форм (учредительный съезд прошёл в Петрограде 16(29)-17(30) апреля). С 23 апреля (6 мая) председатель Главного земельного комитета, образованного при Временном правительстве с целью разработки проекта этой реформы (не был реализован). Отстаивал идею, что земля не может быть объектом частной собственности и должна передаваться в пользование тем, кто её обрабатывает.