ПОСМИТНЫЙ МАКАР АНИСИМОВИЧ

ПОСМИТНЫЙ МАКАР АНИСИМОВИЧ - ор­га­ни­за­тор кол­хоз­но­го про­изводства в СССР , два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1949, 1958).

В 1924 году один из ини­циа­то­ров соз­да­ния в Джу­га­ст­ро­во и не­по­да­лё­ку, на ху­то­ре Глад­кий, товарищества по со­вме­ст­ной об­ра­бот­ке зем­ли (ТОЗ) «Крас­ная Ук­раи­на» (в 1928 году объ­е­ди­не­но с ТОЗ «Вос­ход солн­ца»), его председатель (1924-1930). В 1930 году в хо­де кол­лек­ти­ви­за­ции пре­об­ра­зо­вал ТОЗ в сельско-хозяйственную ар­тель (кол­хоз) имени С.М. Бу­дён­но­го (с 1960 года имени 21-го съез­да КПСС, с 1974 года имени М.А. По­смит­но­го, ны­не Аг­ро­фир­ма имени М.А. По­смит­но­го), её председатель (1930-1941; 1945-1973). До­бил­ся пре­вра­ще­ния кол­хо­за в об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во. Член ЦИК СССР (1935-1937). Про­шёл Великую Отечественную вой­ну , командир ору­дий­но­го рас­чё­та. Вер­нул­ся в кол­хоз, спо­соб­ст­во­вал его вос­ста­нов­ле­нию и подъ­ё­му, строи­тель­ст­ву ин­фра­струк­ту­ры, улуч­ше­нию бы­то­вых ус­ло­вий жиз­ни од­но­сель­чан. Сбо­ры зер­но­вых в кол­хо­зе вы­рос­ли с 18 до 30 цент­не­ров с га, про­изводство мя­са на 100 га уго­дий - с 40 до 124 цент­не­ров. При Посмитном был про­ло­жен во­до­про­вод, по­стро­ен ме­ха­ни­зированный хле­бо­за­вод, кол­бас­ный и мо­лоч­ный це­ха, вин­ный под­вал на 1 миллион де­ка­лит­ров (1947-1958 годы; к 1965 году по­стро­ен кон­серв­ный за­вод). С 1950 года член Пре­зи­диу­ма ВС СССР. На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1948, 1949, 1954).

Сочинения:

В чер­но­мор­ских сте­пях. Киш., 1954;

Кол­хоз име­ни Бу­ден­но­го. 2-е изд. М., 1955 (совм. с И.П. Лу­то­вым).