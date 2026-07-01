ПОСМИТНЫЙ МАКАР АНИСИМОВИЧ
ПОСМИТНЫЙ МАКАР АНИСИМОВИЧ - организатор колхозного производства в СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1958).
В 1924 году один из инициаторов создания в Джугастрово и неподалёку, на хуторе Гладкий, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ) «Красная Украина» (в 1928 году объединено с ТОЗ «Восход солнца»), его председатель (1924-1930). В 1930 году в ходе коллективизации преобразовал ТОЗ в сельско-хозяйственную артель (колхоз) имени С.М. Будённого (с 1960 года имени 21-го съезда КПСС, с 1974 года имени М.А. Посмитного, ныне Агрофирма имени М.А. Посмитного), её председатель (1930-1941; 1945-1973). Добился превращения колхоза в образцовое хозяйство. Член ЦИК СССР (1935-1937). Прошёл Великую Отечественную войну, командир орудийного расчёта. Вернулся в колхоз, способствовал его восстановлению и подъёму, строительству инфраструктуры, улучшению бытовых условий жизни односельчан. Сборы зерновых в колхозе выросли с 18 до 30 центнеров с га, производство мяса на 100 га угодий - с 40 до 124 центнеров. При Посмитном был проложен водопровод, построен механизированный хлебозавод, колбасный и молочный цеха, винный подвал на 1 миллион декалитров (1947-1958 годы; к 1965 году построен консервный завод). С 1950 года член Президиума ВС СССР. Награждён 3 орденами Ленина (1948, 1949, 1954).
Сочинения:
В черноморских степях. Киш., 1954;
Колхоз имени Буденного. 2-е изд. М., 1955 (совм. с И.П. Лутовым).