ПОСЛУШНИЧЕСТВО
ПОСЛУШНИЧЕСТВО - в православии период испытания лиц, готовящихся к принятию монашества, и обучения их монашеской жизни.
Лицо, проходящее послушничество, называется послушником (от названия одного из главных монашеских обетов - послушания).
Зарождением института послушничества считается начало приёма учеников преподобного Антонием Великим (305). В византийскую эпоху минимальный возраст вступления в монастырь обычно составлял 16-18 лет. К послушничеству (как и к монашеству в целом) не допускались евнухи, беглые рабы, преступники. Согласно новеллам императора Юстиниана I и 5-му правилу Константинопольского собора 861 года, послушничество могло продолжаться от 6 месяцев до 3 лет. Отдельные монастырские типиконы допускали сокращение этого срока в зависимости от возраста, опыта послушника и тому подобного, например в случае принадлежности послушника к привилегированным слоям общества; при тяжёлой болезни период послушничества сокращался или вовсе упразднялся.
В современном православии послушничество представляет собой переходную ступень между добровольно живущими и работающими в монастыре, но не включаемыми в состав братии мирянами (трудники) и собственно монахами. При этом послушники входят в состав братии монастыря. Они становятся учениками опытных монахов и получают право носить подрясник (но не рясу), имеющий символическое значение отречения от мира. Срок послушничества определяется игуменом монастыря индивидуально для каждого послушника в зависимости от его готовности принять постриг, от уровня образования, состояния здоровья и тому подобного. Послушники добровольно или по решению игумена могут отказаться от послушничества и покинуть монастырь без каких-либо церковно-канонических или дисциплинарных последствий. Священнослужители (вдовые или принявшие целибат) постригаются в монахи без послушничества.
По благословению епархиального архиерея и при добровольном письменном согласии послушника может быть совершён особый чин (не являющийся постригом) облачения послушника в рясу и клобук с возможным изменением имени. Такой послушник становится рясофором (носящим рясу) или рясофорным иноком. В греческих церквах он ещё не считается монахом, поэтому может и на этом этапе вернуться к мирской жизни. В РПЦ рясофор рассматривается как первая из 3 степеней монашеского подвига - рясофор, собственно монашество (малая схима) и схимничество (великая схима). К рясофору предъявляются более строгие требования, нежели к послушнику (например, оставление монастыря рясофорами считается каноническим преступлением и наказывается епитимией).
В Римско-католической церкви примерным аналогом послушничества является новициат.