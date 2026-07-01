ПОСЛУШНИЧЕСТВО

ПОСЛУШНИЧЕСТВО - в православии период испытания лиц, готовящихся к принятию монашества, и обучения их монашеской жизни.

Ли­цо, про­хо­дя­щее послушничество, на­зы­ва­ет­ся по­слуш­ни­ком (от на­зва­ния од­но­го из главных мо­на­ше­ских обе­тов - по­слу­ша­ния).

За­ро­ж­де­ни­ем ин­сти­ту­та послушничества счи­та­ет­ся на­ча­ло приё­ма уче­ни­ков преподобного Ан­то­ни­ем Ве­ли­ким (305). В ви­зантийскую эпо­ху ми­нимальный воз­раст всту­п­ле­ния в мо­на­стырь обыч­но со­став­лял 16-18 лет. К послушничеству (как и к мо­на­ше­ст­ву в це­лом) не до­пус­ка­лись ев­ну­хи , бег­лые ра­бы, пре­ступ­ни­ки. Со­глас­но но­вел­лам императора Юс­ти­ниа­на I и 5-му пра­ви­лу Кон­стан­ти­но­поль­ско­го со­бо­ра 861 года, послушничество мог­ло про­дол­жать­ся от 6 месяцев до 3 лет. Отдельные мо­на­стыр­ские ти­пи­ко­ны до­пус­ка­ли со­кра­ще­ние это­го сро­ка в за­ви­си­мо­сти от воз­рас­та, опы­та по­слуш­ни­ка и тому подобного, например в слу­чае при­над­леж­но­сти по­слуш­ни­ка к при­ви­ле­ги­ро­ван­ным сло­ям об­ще­ст­ва; при тя­жё­лой бо­лез­ни пе­ри­од послушничества со­кра­щал­ся или во­все уп­разд­нял­ся.

В современном пра­во­сла­вии послушничество пред­став­ля­ет со­бой пе­ре­ход­ную сту­пень ме­ж­ду доб­ро­воль­но жи­ву­щи­ми и ра­бо­таю­щи­ми в мо­на­сты­ре, но не вклю­чае­мы­ми в со­став бра­тии ми­ря­на­ми (труд­ни­ки) и соб­ст­вен­но мо­на­ха­ми. При этом по­слуш­ни­ки вхо­дят в со­став бра­тии мо­на­сты­ря. Они ста­но­вят­ся уче­ни­ка­ми опыт­ных мо­на­хов и по­лу­ча­ют пра­во но­сить под­ряс­ник (но не ря­су), имею­щий сим­во­лическое зна­че­ние от­ре­че­ния от ми­ра. Срок послушничества оп­ре­де­ля­ет­ся игу­ме­ном мо­на­сты­ря ин­ди­ви­ду­аль­но для ка­ж­до­го по­слуш­ни­ка в за­ви­си­мо­сти от его го­тов­но­сти при­нять по­стриг, от уров­ня об­ра­зо­ва­ния, со­стоя­ния здо­ро­вья и тому подобного. По­слуш­ни­ки доб­ро­воль­но или по ре­ше­нию игу­ме­на мо­гут от­ка­зать­ся от послушничества и по­ки­нуть мо­на­стырь без каких-либо цер­ков­но-ка­но­нических или дис­ци­п­ли­нар­ных по­след­ст­вий. Свя­щен­но­слу­жи­те­ли (вдо­вые или при­няв­шие це­ли­бат) по­стри­га­ют­ся в мо­на­хи без по­слуш­ни­че­ст­ва.

По бла­го­сло­ве­нию епар­хи­аль­но­го ар­хие­рея и при доб­ро­воль­ном письменном со­гла­сии по­слуш­ни­ка мо­жет быть со­вер­шён осо­бый чин (не яв­ляю­щий­ся по­стри­гом) об­ла­че­ния по­слуш­ни­ка в ря­су и кло­бук с воз­мож­ным из­ме­не­ни­ем име­ни. Та­кой по­слуш­ник ста­но­вит­ся ря­со­фо­ром (но­ся­щим ря­су) или ря­со­фор­ным ино­ком. В греческих церк­вах он ещё не счи­та­ет­ся мо­на­хом, по­это­му мо­жет и на этом эта­пе вер­нуть­ся к мир­ской жиз­ни. В РПЦ ря­со­фор рас­смат­ри­ва­ет­ся как пер­вая из 3 сте­пе­ней мо­на­ше­ско­го под­ви­га - ря­со­фор, соб­ст­вен­но мо­на­ше­ст­во (ма­лая схи­ма) и схим­ни­че­ст­во (ве­ли­кая схи­ма). К ря­со­фо­ру предъ­яв­ля­ют­ся бо­лее стро­гие тре­бо­ва­ния, не­же­ли к по­слуш­ни­ку (например, ос­тав­ле­ние мо­на­сты­ря ря­со­фо­ра­ми счи­та­ет­ся ка­но­ническим пре­сту­п­ле­ни­ем и на­ка­зы­ва­ет­ся епи­ти­мией ).

В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви при­мер­ным ана­ло­гом послушничества яв­ля­ет­ся но­ви­ци­ат.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)