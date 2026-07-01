ПОСЛОВИЦА
ПОСЛОВИЦА - жанр фольклора.
Образное, афористически сжатое изречение в форме законченного предложения, содержащее некую житейскую мудрость и имеющее назидательный смысл, который может быть буквальным и переносным («Что посеешь, то и пожнёшь») или (редко) только переносным («Горбатого могила исправит»). Композиционное строение суждения в пословице совпадает с синтаксическим и часто подкреплено ритмом, рифмой, аллитерациями, ассонансами. Первое печатное собрание русских пословиц содержится в книге «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие...» Н.Г. Курганова (1769); их крупнейшим собирателем был В.И. Даль. Историю и теорию пословиц, а также поговорок, присловий, прибауток и других малых прозаических жанров фольклора изучает паремиология (от греческого παροιμία - пословица, притча).
Издания: Иллюстров И.И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. 3-е изд. М., 1915;
Снегирев И.М. Русские народные пословицы и притчи. М., 1948. М., 2010;
Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957. СПб., 2012;
Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. М., 1961;
Словарь русских пословиц и поговорок / Сост. В.П. Жаров. 14-е изд. М., 2010;
Пословицы и поговорки народов Востока / Под ред. Г.Л. Пермякова. 3-е изд. М., 2011.