ПОСЛОВИЦА

ПОСЛОВИЦА - жанр фольклора .

Об­раз­ное, афо­ри­сти­че­ски сжа­тое из­ре­че­ние в фор­ме за­кон­чен­но­го пред­ло­же­ния, со­дер­жа­щее не­кую жи­тей­скую муд­рость и имею­щее на­зи­дательный смысл, ко­то­рый мо­жет быть бу­к­валь­ным и пе­ре­нос­ным («Что по­се­ешь, то и пож­нёшь») или (ред­ко) толь­ко пе­ре­нос­ным («Гор­ба­то­го мо­ги­ла ис­пра­вит»). Ком­по­зи­ци­он­ное строе­ние су­ж­де­ния в пословице сов­па­да­ет с син­так­си­че­ским и час­то под­кре­п­ле­но рит­мом, риф­мой, ал­ли­те­ра­ция­ми, ас­со­нан­са­ми. Пер­вое пе­чат­ное со­б­ра­ние русских пословиц со­дер­жит­ся в книге «Рос­сий­ская уни­вер­саль­ная грам­ма­ти­ка, или Все­об­щее пись­мо­сло­вие...» Н.Г. Кур­га­но­ва (1769); их круп­ней­шим со­би­ра­те­лем был В.И. Даль . Ис­то­рию и тео­рию пословиц, а так­же по­го­во­рок, при­сло­вий, при­бау­ток и других ма­лых про­за­ических жан­ров фольк­ло­ра изу­ча­ет па­ре­мио­ло­гия (от греческого παροιμία - по­сло­ви­ца, прит­ча).

Издания: Ил­лю­ст­ров И.И. Жизнь рус­ско­го на­ро­да в его по­сло­ви­цах и по­го­вор­ках. 3-е изд. М., 1915;

Сне­ги­рев И.М. Рус­ские на­род­ные по­сло­ви­цы и прит­чи. М., 1948. М., 2010;

Даль В.И. По­сло­ви­цы рус­ско­го на­ро­да. М., 1957. СПб., 2012;

Рыб­ни­ко­ва М.А. Рус­ские по­сло­ви­цы и по­го­вор­ки. М., 1961;

Сло­варь рус­ских по­сло­виц и по­го­во­рок / Сост. В.П. Жа­ров. 14-е изд. М., 2010;

По­сло­ви­цы и по­го­вор­ки на­ро­дов Вос­то­ка / Под ред. Г.Л. Пер­мя­ко­ва. 3-е изд. М., 2011.

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